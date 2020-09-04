Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal, основанной на модифицированном движке Dunia Engine 2.
С рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
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Системные требования
Минимальные системные требования:
- Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8/8.1 и Windows 10 (только 64-разрядные системы).
- Процессор: Intel Core i3-550 @ 3200 МГц или AMD Phenom II X4 955 @ 3200 МГц.
- Оперативная память: 4 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 20 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 1024 Мбайт или ATI Radeon HD 5830 1024 Мбайт.
Рекомендуемые системные требования:
- Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8/8.1 и Windows 10 (только 64-разрядные системы).
- Процессор: Intel Core i7-2600K @ 3400 МГц или AMD FX-8350 ВЕ @ 4000 МГц.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 20 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 3072 Мбайт или ATI Radeon R9 290X 4096 Мбайт.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 1.3.3.
- DirectX 11
- Полноэкранное сглаживание - FXAA.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество пост-эффектов - высокое.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Качество земли - очень высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество окружающей среды - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Размытие движения - включено.
Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памятиВидеопамять
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Оперативная память
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Мбайт
Для комфортной игры в Far Cry Primal потребуется игровой ПК с восемью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной шестью гигабайтами набортной памяти.
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080Разгон
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Номинал
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2560х1080Разгон
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Номинал
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2560х1440Разгон
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Номинал
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3440х1440Разгон
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Номинал
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3840х2160Разгон
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Номинал
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1% low и average FPS
Игра Far Cry Primal предъявила умеренно высокие требования к графической подсистеме. В результате в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли только у младшей модели GeForce GTX 1650.
В разрешении 3440 х 1440 высокие результаты показали графические ускорители верхнего и среднего ценовых сегментов. А в 3840 х 2160 комфортную производительность обеспечили лишь старшие видеокарты, включая Radeon RX 5700.
В игре Far Cry Primal доминировали видеокарты компании NVIDIA. Так, например, графический ускоритель Radeon RX 5700 XT был немного быстрее GeForce RTX 2070, а модели Radeon RX 5700 – производительнее GeForce RTX 2060 Super.
Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080Разгон
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Номинал
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Проект Far Cry Primal предъявил минимальные требования к мощности процессоров, благодаря чему все подопытные ЦП показали высокие результаты. Ну а процессоры компании Intel были заметно быстрее конкурентов из AMD.
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Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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