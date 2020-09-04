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Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal

5
РУХНУЛА цена RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte

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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal, основанной на модифицированном движке Dunia Engine 2.

С рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8/8.1 и Windows 10 (только 64-разрядные системы).
  • Процессор: Intel Core i3-550 @ 3200 МГц или AMD Phenom II X4 955 @ 3200 МГц.
  • Оперативная память: 4 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 20 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 1024 Мбайт или ATI Radeon HD 5830 1024 Мбайт.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8/8.1 и Windows 10 (только 64-разрядные системы).
  • Процессор: Intel Core i7-2600K @ 3400 МГц или AMD FX-8350 ВЕ @ 4000 МГц.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 20 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 3072 Мбайт или ATI Radeon R9 290X 4096 Мбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.3.3.
  • DirectX 11
    • Полноэкранное сглаживание - FXAA.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество пост-эффектов - высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество земли - очень высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество окружающей среды - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Размытие движения - включено.


Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять

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 Оперативная память

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 Мбайт

Для комфортной игры в Far Cry Primal потребуется игровой ПК с восемью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной шестью гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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3440х1440

Разгон

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 Номинал

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3840х2160

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Игра Far Cry Primal предъявила умеренно высокие требования к графической подсистеме. В результате в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли только у младшей модели GeForce GTX 1650.

В разрешении 3440 х 1440 высокие результаты показали графические ускорители верхнего и среднего ценовых сегментов. А в 3840 х 2160 комфортную производительность обеспечили лишь старшие видеокарты, включая Radeon RX 5700.

В игре Far Cry Primal доминировали видеокарты компании NVIDIA. Так, например, графический ускоритель Radeon RX 5700 XT был немного быстрее GeForce RTX 2070, а модели Radeon RX 5700 – производительнее GeForce RTX 2060 Super.

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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Проект Far Cry Primal предъявил минимальные требования к мощности процессоров, благодаря чему все подопытные ЦП показали высокие результаты. Ну а процессоры компании Intel были заметно быстрее конкурентов из AMD.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

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Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel nvidia тест ubisoft phoenix ubisoft montreal far cry far cry primal dunia engine v2

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