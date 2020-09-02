Оглавление

Вступление

Современные ультрабуки и ноутбуки совмещают огромное количество технологий, и производители постоянно их улучшают. Разрабатываются новые компоненты, внедряются технологические решения и программные оптимизации. Все это можно назвать одним словом – прогресс.

На днях представители компании ASUS рассказали о некоторых новых разработках. Мы попали в список приглашенных гостей и сегодня поведаем читателям о новых технологиях и о том, что ожидает модельный ряд бренда в дальнейшем.

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Речь пойдет о сегменте имиджевых моделей, при разработке которых акцент делался на решение рабочих задач и ведение бизнеса. Как наши читатели уже догадались, это линейки ASUS ExpertBook и ASUS ZenBook.

Технологии

Не секрет, что компания уже несколько лет активно развивает сектор компактных ультрабуков, отличающихся разумным балансом производительности, автономности и мобильности. Это непростая задача, которая требует усилий буквально от всех сторон.

Однако польза от такого подхода очевидна – стильные и компактные модели привлекают практически всех пользователей и годятся для подавляющего большинства сценариев использования.



Современная линейка ноутбуков ASUS включает серии ExpertBook, ProArt StudioBook, ZenBook и VivoBook. Каждая из них обладает своими отличительными особенностями и ориентацией в разработке.

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Да и внутри серии ассортимент моделей достаточен. Например, ZenBook'и подразделяются на классические модели, а также модификации с индексами Pro, S и Flip.

Отметим использование процессоров Intel нового поколения с обновленными графическими адаптерами и продвинутую систему охлаждения с продуманными профилями (для баланса между необходимой производительностью и уровнем шума).

Дисплеи современных моделей делают с минимальными боковыми рамками, а применяемые в них матрицы обеспечивают добротное качество изображения. Для комфорта пользователя дисплеи получили антибликовое покрытие и фильтры синего излучения для снижения нагрузки на глаза.



Важное условие мобильности – время автономной работы. Надо признать, в этом отношении современные ультрабуки превзошли предшественников, и продукция ASUS не исключение.

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Так, для подзарядки современных моделей можно использовать внешние аккумуляторы. Причем речь не идет о каком-то фирменном аккумуляторе, можно использовать любые с достаточной мощностью.

Не забыты и интерфейсы. Thunderbolt 4 позволяет быстро передать файлы между компьютером и внешними носителями, а также обеспечивает широкий диапазон подключаемой периферии.

Для тех, кто привык работать удаленно или часто сталкивается с необходимостью проведения онлайн-конференций, приятным подспорьем станут система шумоподавления микрофона и фирменные технологии для поддержания максимально стабильной связи по Wi-Fi.

А фирменная утилита MyASUS открывает широкий диапазон возможностей по контролю состояния ноутбука и коммуникации со смартфоном. Например, среди доступных функций есть удаленное управление функциями смартфона, перенос данных и задач.

Ультрабуки

Ультрабук ExpertBook B9 позиционируется как самый легкий ультрабук для бизнеса в мире. Он выполнен в литиево-магниевом корпусе и обладает толщиной корпуса всего 14.9 мм.

Столь компактный корпус скрывает процессор Intel нового поколения и накопители с интерфейсом PCIe 3.0 x4, объем которых может достигать 2 Тбайт.

Несмотря на компактность, модель предлагает все необходимые интерфейсы, включая полноразмерные HDMI и USB-A. А для защиты конфиденциальных данных предусмотрены сенсор разблокировки по лицу и TPM-чип.

Стильный ASUS ZenBook S не столь компактен, но у него свои фишки. В их числе более нарядный корпус и дисплей с соотношением сторон 3:2. А большой запас яркости, цветовой диапазон 100% DCI-P3 и сертификация Pantone обеспечат максимально качественное изображение.

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С аппаратным оснащением все хорошо – применены новые процессоры Intel, объем оперативной памяти достигает 16 Гбайт, объем встроенного хранилища – до 1 Тбайта.

Ультрабук-трансформер ASUS ZenBook Flip S заключен в корпус толщиной всего 13.9 мм и массой 1.2 кг. Причем основной OLED дисплей с диагональю 13.3 дюйма получил разрешение 3840 х 2160 точек и 100% покрытие диапазона DCI-P3 с увеличенным контрастом и минимальным временем отклика.

При столь высоких характеристиках энергопотребление такой панели может достигать всего 1 Вт.

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У данного трансформера будет и более доступная модификация – ASUS ZenBook Flip 13. В ее случае дисплей будет обладать разрешением Full HD. А центральный процессор и объемы памяти совпадают с упомянутым выше ASUS ZenBook S.

Самым ультралегким позиционируется ASUS ZenBook 14 – всего 980 г при толщине корпуса 14.9 мм.

Диагональ его дисплея равна 14 дюймам, ширина боковых рамок не превышает 6.1 мм.

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В отличие от вышеупомянутых моделей, этот ультрабук будет оснащаться дискретной графикой NVIDIA GeForce MX450. В роли CPU выступают энергоэффективные Intel Core, объем ОЗУ – до 16 Гбайт, хранилища файлов – до 1 Тбайта. Для удобства эксплуатации производитель предусмотрел на корпусе полноразмерные HDMI и USB-A. Больше периферии можно подключать через интерфейсы USB-C и Thunderbolt 4.

Эта модель может быть тяжелее (1.26 кг), но и оснащаться тогда будет иначе. К примеру, место классического тачпада займет крупный сенсорный дисплей ScreenPad Xpert 2.0 с диагональю 5.6 дюйма.

А самым требовательным пользователям будет предложена имиджевая модель ASUS ZenBook Pro 15. При толщине корпуса 1.78 мм и массе 1.8 кг ее оснащение впечатляет.

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Сердцем новинки станут процессоры Intel Core i7 десятого поколения (из H-серии). Они рассчитаны на максимальную производительность и применяются в полноразмерных ноутбуках для работы и игр. Для обработки графики используется дискретная графическая карта NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti.

Да и остальное на уровне. К примеру, дисплей OLED с диагональю 15.6 дюйма, разрешением 4К и цветовым диапазоном 100% DCI-P3. Естественно, не обошлось без фирменной сенсорной панели ScreenPad.

Заключение

Отрадно видеть, что в ASUS продолжают совершенствовать имиджевую линейку ZenBook. Теперь это не только компактные модели с оптимальной для рабочих и офисных задач производительностью. В арсенале компании появились стильные и продвинутые трансформеры, ультралегкие варианты и даже профессиональная модель с высокопроизводительными процессорами Intel H-серии.

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Новинки радуют качественными материалами корпуса, соответствуют армейским стандартам прочности и обладают собственными отличительными особенностями. Если нужна максимальная компактность – выбирайте ExpertBook B9, а если хочется максимальную универсальность – ZenBook Flip S, и так далее.

Чуть позже мы поближе познакомим наших читателей с новинками в мире компактных персональных компьютеров, этих и не только.

Алексей Пащук