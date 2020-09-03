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Вступление

В продаже уже немало материнских плат на новом чипсете Intel B460, и не очень обеспеченные покупатели, которые нетребовательны к разгону, предпочитают именно его потому, что он дешевле, чем Intel Z490 и H470. На его базе можно создать недорогую систему начального уровня для различных задач. Можно для игр, можно для офисных приложений, хотя профессионалы предпочтут что-то более функциональное, поскольку никакими современными интерфейсами он похвастать не может. Скорость передачи данных – это время, а время – это «мани»…

Вот для развлечений в самый раз. Правда игры сейчас пошли такие, что задействуют все больше вычислительных потоков. Однако на данный момент вполне достаточно 6 или 8 для большинства приложений. А значит, можно взять Intel Core i3, а остаток суммы инвестировать в более производительную видеокарту. «Ну а если через пару лет запланируешь апгрейд на Intel Core i5, возможно, придется поменять всю систему, чтобы сильно не напрягаться», – думают производители.

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Тенденция наметилась давно, и сейчас все четче становится заметно, что производители выпускают системные платы для определенных моделей процессоров, хотя официально поддерживается гораздо больше. Например, уже замечено, что с каждым поколением на платформе AMD усиливается подсистема питания. Почему? Конечно же, потому, что выходят более мощные и производительные процессоры, которые потребляют больше энергии.

Однако поддержка совместимости с предыдущим поколением плат допускает такую ситуацию, что вы можете, теоретически, купить топовый процессор и установить его в самую дешевую плату с бюджетным «питальником». Трах-бабах – и в сервис. Да и в замене по гарантии могут отказать, а новая бюджетная модель на 20% дороже. Тут уже приходит мысль: может, для топового процессора нужна какая-то другая плата? Есть такая, на топовом чипсете с усиленной подсистемой питания и в три раза дороже.

Я в этом убедился сам, но на примере Intel, когда пытался сделать недорогую сборку с процессором Intel Core i5-10600K и материнской платой на чипсете Intel B460. Уже в такой ситуации необходимо обеспечивать дополнительный обдув околосокетного пространства и устанавливать суперкулер, чтобы ЦП не троттлил в нагрузке. Сегодня я еще раз повторю этот эксперимент, но уже с другой моделью, и надеюсь, что все будет хорошо, ведь плата предназначена для геймеров. ASUS TUF Gaming B460M-Plus примечательна тем, что это mATX формат: надежно, красиво, на века.

Внешне выглядит неплохо, по цене приемлемо и, говорят, даже подходит для компьютерных энтузиастов (так указано на странице описания модели). Есть игровая сеть, игровой звук и даже RGB-подсветка. Посмотрим, как проявит себя новинка в работе.

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Упаковка и комплектация

Для тех, кто только что вырвался из бункера на свободу хочу напомнить, что на дворе 2020 год, и сегодня TUF Gaming совсем не то же самое, что TUF вчера. Сегодня эта линейка ближе к начальному уровню устройств для геймеров, но также добротно качественно и с трехлетней, а не пятилетней гарантией потому, что пять лет – большой срок для поддержки устройства, которое быстро устаревает.

Коробка компактная потому, что нам обещают устройство формата mATX, о чем намекает даже название, где затесалась буква «М».

Фон темный. В левой части проявляется надпись TUF Gaming. В верхнем левом углу находится логотип компании и любимый слоган: в поисках невероятного. Справа находится значок ASUS AURA Sync. Это означает поддержку одноименной технологии. Кстати, бывает так, что поддержка ASUS AURA Sync есть, а самой подсветки на устройстве нет, но здесь с этим полный порядок, ведь гейминг без RGB сегодня уже невозможен. Недалек тот день, когда игры совсем перестанут запускаться, если подсветка RGB не работает. Лично я перестраховался и уже давно сижу на ASUS ROG STRIX B450-I Gaming, где с подсветкой все как положено.

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Ниже по правому краю проявляется изображение материнской платы. Получается не так четко и информативно, как в оформлении моделей PRIME. Ниже оранжевыми буквами выделена надпись TUF Gaming, а под ней контурными символами наименование модели B460M-Plus. В самом низу есть куча значков. Четыре относятся к Intel, один сообщает о CrossFire, и наконец последний - HDMI. В правом нижнем углу находится эмблема TUF Gaming.

Переворачиваем коробку.

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами TUF Gaming B460M-Plus. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства.

Пора заглянуть внутрь.

Здесь снова используется интересный картонный лоток, который загибается и образует конверт. Внутри находится материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. В верхнем отсеке лежит комплект с кабелями SATA.

После того, как лоток вынут, можно обнаружить оставшийся комплект поставки, который находится на дне упаковки.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Руководство по монтажу;

Контактная информация;

Информация о безопасности;

Сертификат соответствия стандартам (США);

Комплект наклеек;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением.

Диск по сути уже не нужен. Операционная система поддерживается только одна – Windows 10. Плата для геймеров, поэтому поддержка Windows 7 и 8.1 тоже не нужна.

Посмотрим на аксессуары.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Заглушка задней панели.

Наклейка для односторонних SSD.

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Последние, видимо, нужны для опоры M.2 накопителей на штатные втулки. Я не совсем понимаю, зачем это нужно потому, что я сам иногда вообще никак не фиксирую накопитель. Просто закрываю сверху пластиной, а иногда сверху немного прижимает кожух видеокарты.

Дизайн и особенности платы

С недавних пор mATX – это самый любимый мой формат. Платы дешевле, корпуса дешевле, собирать проще, проблем меньше. А вот про mini-ITX такого уже не скажешь потому, что дорого и проблемы совместимости дают о себе знать.

В данном случае перед нами классические габариты 244 х 244 мм. Нет никаких обрезаний и четыре полноценных слота под память.

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Плата очень легкая и симпатичная. Комбинация черных и серых слотов, серые и желтые принты на поверхности – все очень удачно сочетается и плата не кажется такой бюджетной. Если б заглушка задней панели уже была смонтирована, то плата выглядела бы еще круче и дороже.

Однако и так смотрится неплохо благодаря еще одной удачной находке – вырезу в плате. Всегда, когда плата не просто прямоугольник или квадрат, а какой-то более сложной формы она смотрится интереснее и не так банально. И дополняют общую картину радиаторы.

Еще в отличие от полноразмерных плат, здесь пустых мест спереди практически нет. Сзади элементов тоже немного. Здесь мы видим массив RGB светодиодов в правом верхнем углу, где присутствует узор без слоев металлизации.

В каком-то поколении устройств была просто вытравлена надпись TUF Gaming, что было понятно и смотрелось отлично, а этот частокол на любителя.

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Питание на материнскую плату подается через основной и один дополнительный коннектор ATX по схеме 24+8. Это первый тревожный звоночек, который предупреждает о том, что питание слабо подготовлено к мощным процессорам.

Эта материнская плата вообще не предназначена для разгона, а позиционируется как решение начального уровня для геймеров. При этом заявлена полная поддержка всех моделей процессоров, включая Intel Core i9 10900K. Производитель, скорее всего, разумно предполагает, что никто в здравом уме не будет использовать эту плату с флагманскими моделями процессоров, где TDP 125 Вт. Нет никакого смысла покупать к этой плате процессор с литерой «K» на конце. Здесь возможна лишь какая-то случайность, что кто-то по ошибке купит и поставит такой процессор. У меня же просто один тестовый образец в виде Intel Core i5-10600K, которому здесь ловить нечего.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного и серого цветов. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот в разъемы одного цвета, что сильно упрощает процедуру сборки. Заполнение рекомендуется начинать с правого края. Есть поддержка функции OPTIMEM, но я бы не стал возлагать на нее какие-то надежды потому, что разгона нет совсем.

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Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 2933 МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать, но особо не за чем. Здесь кроется неприятный сюрприз. На сайте компании четко написано, что эти частоты актуальны только для моделей Intel Core i7/i9 10-поколения. Все остальные смотрят в спецификацию своих процессоров и радуются или расстраиваются.

Максимальный допустимый объем составляет 128 Гб (четыре модуля по 32 Гб). Я всегда предпочитаю брать платы ATX и mATX с четырьмя слотами.

В подсистеме питания процессора мы видим 8 каналов (6+1+1) для ядер и интегрированного видео и Vccio. Еще по одной фазе Vccsa и Vmem. Здесь используются обычные транзисторы типа Low Rds(on) UBIQ Semiconductor QN3104 и QN3106.

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Еще на каждый из 8 каналов приходится по одной супер ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторами, ближе к краю.

Здесь используется ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1400CTB. Кстати, он частенько использовался в материнских платах на базе чипсета Intel Z390, даже на ASUS ROG Maximus XI Formula.

Транзисторы сбоку и сверху охлаждаются двумя небольшими радиаторами. Верхний еще отводит тепло от ШИМ-контроллера. Результат этой системы очень неплохи – 62°C под Prime95 с процессором Intel Core i5-10600K.

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Сверху боковой радиатор частично накрывает пластиковый кожух, который расположен в левой части и закрывает разъемы задней панели.

Он изготовлен из пластика ABS. Сверху находится логотип и надпись TUF Gaming, а еще желтая полоска. Крепление осуществляется при помощи двух винтов с обратной стороны. Никакой подсветки нет.

Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Внешне они выглядят неплохо и оребрение у них хорошее.

В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 1 мм. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Контакт осуществляется не только с транзисторами, но и с дросселями. Крепление осуществляется с обратной стороны по два винта на каждый и жестко.

Еще один радиатор отводит тепло от накопителя M.2.

Он также изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен в черный цвет и больше похож на пластину. Фиксируется устройство сверху при помощи двух винтов. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка, которая закрыта защитной пленкой. Сверху радиатора можно увидеть серые полоски, которые совпадают с узорами на плате. Эта пластина находится на нижнем слоте M.2, а на верхнем ничего нет.

И конечно же, есть радиатор на чипсете. Он, наверное, один на все модели TUF Gaming.

Этот радиатор также изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен в черный цвет. Сверху присутствует логотип серии TUF и какой-то рисунок на заднем фоне. Может показаться, что посередине простой брусок, но на самом деле он полый внутри, что увеличивает площадь теплоотвода. Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс с пружинками. В качестве термоинтерфейса используется старая знакомая розовая терможвачка. Как я по ней скучал.

Под радиатором прячется чипсет Intel B460.

Характеристики его не блещут, но для начального уровня сойдет, иначе может получиться конкуренция внутри. Нет поддержки ни одного порта USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) и всего 16 каналов PCI-e Gen3.

Портов SATA 3 – шесть. Все они разведены на плате. Три находятся не очень удобно – в самом низу, три выведены вбок.

Рядом с основным коннектором питания ATX находятся колодка для подключения двух портов USB 3.2 Gen1. Там же находится один обычный разъем для RGB лент и еще блок светодиодов ASUS Q-LED, который предназначен для отображения процесса инициализации и представляет собой упрощенный индикатор POST кодов.

В правом нижнем углу, между боковых и нижних портов SATA находится микросхема ASUS AURA. Это контроллер, который осуществляет управление и синхронизацию эффектов подсветки. Разумеется, это программно-аппаратный комплекс и это его «железная» часть.

Немного выше находится перемычка сброса настроек BIOS, которая называется Clr CMOS.

Левее трех портов SATA 3, находится отладочный разъем, коннектор 4-Pin для вентилятора, а также разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона. Еще здесь можно увидеть два разъема для лент RGB: один обычный, а другой управляемый.

Далее следуют две колодки USB 2.0, а выше через слот PCI-e x16 батарейку. Затем идут: еще один коннектор 4-Pin для вентилятора, один 4-pin коннектор для вентилятора, колодка COM-порта, разъем для подключения передней аудиопанели и S/PDIF Out.

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. И, несмотря на громкие заявления о том, что она игровая, смотрится несколько упрощенной. Это объясняется тем, что мы видим только звуковой кодек Realtek S1200A и пять электролитических конденсаторов.

Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D и гигабитный сетевой контроллер Intel I219-V. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

На этой плате мы видим три расширения. Два PCI-e x16 и один PCI-e x1. На некоторых материнских платах компании я видел, что слоты PCI-e x1 лишены одной стенки и поэтому можно устанавливать карты длиннее. Здесь этого нет. Очевидно, что мешает батарейка.

Первый слот PCI-e x16 выделен стальной рамкой. Технология называется SafeSlot Core+. Линии к нему поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом. Поддержки SLI нет, но зато есть CrossFireX. А еще можно установить две видеокарты с двухслотовой системой охлаждения. Понятно, что на этой плате никто этим заниматься не будет.

Никак не комментируется ситуация с поддержкой Gen4. Если она вообще будет, то только у слота PCI-e x16, который получает линии от процессора. Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь два. Оба поддерживают режим PCI-e x4. Верхний поддерживает еще SATA, но не поддерживает IRST, а нижний наоборот. В который раз уже что-то намудрили с поддержкой, поэтому лучше изначально изучить все на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъема USB 2.0;

Четыре разъема USB 3.2 Gen1;

Один разъем PS/2 для клавиатуры или мыши;

Один сетевой разъем RJ-45;

Три аудиоразъема типа minijack;

Один видеовыход Display Port;

Один видеовыход HDMI 1.4a;

Один видеовыход DVI-D.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 10-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении Socket LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel B460 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 2933 МГц (см. характеристики процессора, выше не будет) Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen3 (х16);

1 - PCI-e x16 Gen3 (х4);

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU CrossFireX Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel B460; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e см. на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I219-V Аудио Realtek S1200A– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel B460) USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel B460) USB 3.2 Gen2 Нет Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

1 x DP;

1 x DVI-D;

2 x USB 2.0;

4 x USB 3.2 Gen1;

1 x RJ45;

3 x 3.5 мм Jack Размеры, мм 244 x 244 Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, другие логотипы. Здесь соответственно присутствует символика серии TUF Gaming. Что касается цветовой палитры, то она ближе к серии PRIME.

Функции интеллектуального разгона тут нет, но есть пара предустановок. Кроме того, есть возможность включения XMP профиля. Большинство функций настраивается через режим EZ Mode, но основная их часть происходит в привычном меню Advanced.

Самое главное здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);

Кулер: DeepCool Theta 16 PWM;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS TUF Gaming B460M-Plus, версия BIOS 0306;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

ASUS TUF Gaming RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: AeroCool VX700 (700 Вт);

Тестирование

Сборка системы проходит без каких-либо сложностей, поэтому описывать особо нечего. После того, как все готово, можно подключить плату к питанию.

Еще в начале статьи я описал свой «челендж». Весь смысл заключается в том, чтобы собрать систему с процессором, у которого TDP 125 Вт, а также использовать более простые компоненты, характерные для бюджетной сборки.

В Prime95 процессор троттлит, но небольшой успех есть, и он заключается в том, что температуры транзисторов вполне приемлемы. Пока оценим систему через утилиты.

С оперативной памятью я уже один раз попробовал и понял, что это бесполезно. Нормальных результатов не получить даже путем снижения таймингов.

Теперь проведем традиционный тест Crystal Disk Mark 7.0.0.

Результаты не впечатляют.

Осталось рассказать о температурном режиме. Радиатор справа разогревается до 62°C под Pime95 приблизительно за 5 минут, и, на мой взгляд, это победа.

В простое он греется всего до 35°C. Радиатор чипсета разогревается до 41.0°C.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek S1200A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания нареканий не вызывает. Геймеры не сильно требовательны к качеству, главное – позиционирование и время отклика. С этим проблем нет. Как обычно, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

ASUS TUF Gaming B460M-Plus хороша, если не требовать от нее невозможного. Если использовать недорогие модели процессоров с умеренным потреблением и тепловыделением – это отличный выбор, а если планируется установка Intel Core i5-10600K или мощнее, следует поискать что-то более подходящее. Производитель, конечно же, учел все краеугольные моменты, которые связаны с охлаждением, и мы видим радиаторы везде и на всем. Даже для накопителя M.2 предусмотрена пластина. Однако чудес ждать не стоит, и Intel Core i9-10900K может разогреть транзисторы до 100°C, что само по себе не критично, но и не приятно.

Но если помнить о позиционировании чипсета Intel B460, то вопросов нет. Все интерфейсы понятны и в основном расположены удобно. Предусмотрена удобная индикация инициализации компонентов. Видно, на какой стадии происходит какая-то проблема, если она есть. Современный форм-фактор самой платы и ненавязчивая подсветка, которая не мешает и не раздражает.

Итак, функциональности модели ASUS достаточно для большинства современных задач. Можно заметить, что она ориентирована больше на домашнее (не профессиональное) использование, поскольку нет ряда быстрых интерфейсов и применен сетевой контроллер прошлого поколения. Такой вариант отлично подойдет для недорогой сборки с одной видеокартой и процессором уровня Intel Core i3 / i7 без литеры «K» на конце.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: