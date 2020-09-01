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Вступление

На этот раз платформу Intel LGA 1200 решили раскручивать активнее. Оно понятно, популярность падает, конкуренция давит по всем фронтам и промедление смерти подобно. Поэтому в компании Intel решили не «мариновать» покупателей флагманскими моделями, а сразу наполнить рынок нормальными средними и бюджетными решениями и чипсетами. Мы уже рассмотрели множество материнских плат на чипсете Intel Z490, и многие могли сделать вывод: ничего нового. Возможно, компания поменяла политику и что-то существенно изменила в нижнем сегменте? Хотелось бы это понять и лучше всего для этого подойдет изучение материнской платы на новом чипсете Intel B460.

В заявленных спецификациях частота оперативной памяти может достигать режима DDR4-2933, что скажется на производительности. Возможно, уже появились подвижки с разгоном и теперь пользователи смогут, как раньше, купить Celeron 300A и… Но это, конечно, я размечтался. Уже ничего не будет как встарь и надо привыкать к новым реалиям, которые развиваются по странному сценарию. Например, производители уже сами автоматизировали разгон и используют его легально, называя эту функцию не Overclock, а Turbo Boost.

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К нам на тестирование попала материнская плата ASUS Prime B460-Plus. Это одна из самых доступных моделей на новом чипсете, которая предназначена в первую очередь для создания обыкновенных рабочих машин. Можно ли создать на ее базе игровой компьютер? Конечно, можно, но лучше для этого использовать платы серии TUF и Strix, поскольку их функциональность интереснее, а в моделях Prime он базовый.

Что нового появилось в моделях начального уровня и на что можно рассчитывать в плане увеличения производительности? Попробуем разобраться, изучив новую системную плату.

Упаковка и комплектация

Я не очень давно рассматривал материнскую плату ASUS Prime Z490-P и здесь очень много общего начиная от упаковки и заканчивая самой платой. В целом это такая же коробка обычной недорогой модели. Упаковка изготовлена из картона. Сверху цветная полиграфия, поверхность глянцевая.

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Что мне нравится в компании ASUS: при оформлении своих упаковок они демонстрируют товар лицом не открывая коробки. Вот и здесь мы видим крупное изображение устройства, где сразу все четко видно.

Фон темный. В правом верхнем углу белыми буквами обозначен логотип производителя. Ниже, крупными белыми символами указано наименование модели Prime Z490-P. Prime – это обозначает «основной», «базовый»; линейка универсальных материнских плат компании, которые предназначены для широкого спектра пользователей. Внизу находится группа из шести значков. Четыре относятся к Intel, один сообщает о CrossFire, и наконец последний - HDMI. Переворачиваем коробку.

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами ASUS Prime B460-Plus. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства. Что интересного? Есть игровой звук, защита 5-уровня, Intel Optane и самое нужное и полезное, на мой взгляд, FAN Xpert 2+. Пора заглянуть внутрь.

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Здесь используется интересный картонный лоток, который загибается и образует конверт. Внутри находится материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. В верхнем отсеке лежит комплект с кабелями SATA. После того, как лоток вынут, можно обнаружить оставшийся комплект поставки, который находится на дне упаковки.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Краткое руководство;

Информация о безопасности;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

Диск – простая формальность. По сути он уже не нужен. Операционная система поддерживается только одна – Windows 10. Да, жаль, что нет официально поддержки Windows 7 и 8.1 потому, что они еще используются. Что с аксессуарами?

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Заглушка задней панели.

Точно такой же комплект у платы ASUS Prime Z490-P. Логика какая-то в этом есть. Лучше быть не может, ведь плата чуть ниже уровнем, а хуже уже некуда.

Дизайн и особенности платы

Как в случае с ASUS Prime Z490-P эта материнская плата снова уже полноценного стандарта ATX по габаритам. Из-за этого получается, что после установки платы в корпус правая часть подвисает в воздухе. Это не страшно если с платой не осуществлять ни каких манипуляций. Однако, приходится подключать разъемы и есть риск что-то повредить. Поэтому при подключении разъемов надо просто что-то подложить, а потом убрать. Габариты устройства составляют 305 х 228,6 мм, что означает - плата получилась еще уже чем ASUS Prime Z490-P.

Плата очень легкая и кажется простоватой. Это объясняется тем, что используется темно-коричневый текстолит, а поверхность глянцевая. Чтобы придать хоть какой-то интересный вид используются белые принты. Радиатора всего два, и они все по существу: только питание и чипсет. Они снова даже не окрашены.

Размеры уменьшаются, а спереди у платы все равно есть пустые места, соответственно сзади элементов практически нет. Здесь мы видим массив светодиодов в области разграничения звуковой подсистемы, где присутствует полоса без слоев металлизации. Логично было бы увидеть здесь RGB светодиоды, но видимо это дорого и одноцветные дешевле. То же самое было на плате ASUS Prime Z490-P.

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Питание на материнскую плату подается через основной и один дополнительный коннектор ATX по схеме 24+8. Вот здесь уже пошли основные отличия. Подсистема питания на ASUS Prime B460-Plus хуже, чем на ASUS Prime Z490-P и это видно невооруженным глазом.

Эта материнская плата вообще не предназначена для разгона, а позиционируется как универсальное решение начального уровня. При этом заявлена полная поддержка всех моделей процессоров, включая Intel Core i9 10900K. На практике это означает, что даже если он будет постоянно троттлить, а VRM будет греться выше 100?, то все равно все будет работать на ваш страх и риск три года точно, дальше гарантия кончается и… Совсем забыл упомянуть, что вот этот 8-pin разъем использует технологию ProCool. Дополнительный коннектор питания расположен не очень удобно. В собранной системе его подключить будет затруднительно, но в бюджетной модели удобства никого не волнуют.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного и серого цветов. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот в разъемы одного цвета, что сильно упрощает процедуру сборки. Заполнение рекомендуется начинать с правого края. Есть поддержка функции OPTIMEM, но я бы не стал возлагать на нее большие надежды если попадется плохой процессор и память.

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Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 2933 МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать, но особо не за чем. Вот в этом месте я и сел в лужу, хотя на сайте компании четко написано, что эти частоты актуальны только для моделей Intel Core i7/i9 10-поколения. У меня был Intel Core i5-10600K и уже в спецификации к нему сказано: извини, но DDR4-2666. Мне же даже в голову не пришло, что Intel будет так мелочиться и хитрить.

Максимальный допустимый объем составляет 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб. Я всегда предпочитаю брать платы ATX и mATX с четырьмя слотами.

В подсистеме питания процессора мы видим 8 каналов (6+2) для ядер и интегрированного видео. Еще по одной фазе Vccio, Vccsa и Vmem. Система питания выглядит не очень подготовленной к топовым процессорам, которые «бустят» до 5,3 ГГц. Здесь используются обычные транзисторы типа Low Rds(on) Vishay RA12 и RA14.

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Еще на каждый из 8 каналов приходится по одной суперферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторами, ближе к краю. Здесь используется ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1400CTB. Кстати, он частенько использовался в материнских платах на базе чипсета Intel Z390, даже на ASUS ROG Maximus XI Formula.

Транзисторы сбоку охлаждаются одним небольшим радиатором. Верхние два канала вообще ничем не накрыты. Результат не так уж плох – 73? под Prime95 с процессором Intel Core i5-10600K. Никаких пластиковых кожухов тут нет.

Внешне радиатор выглядят неплохо и оребрение у него хорошее, но он один и только сбоку.

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Этот радиатор изготовлен из алюминиевого сплава и ничем не окрашен. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 1 мм. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Крепление осуществляется с обратной стороны двумя винтами жестко. Еще один радиатор отводит тепло от чипсета.

Он также изготовлен из алюминиевого сплава и ничем не окрашен. Сверху присутствует только надпись Prime SERIES и какие-то линии. Может показаться, что это простой брусок, но на самом деле он полый внутри, что увеличивает площадь теплоотвода. Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс с пружинками. В качестве термоинтерфейса опять используется терморезинка.

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Боюсь ошибиться, но радиатор точно такой же как на ASUS Prime Z490-P. Только здесь под ним не Intel Z490, а Intel B460.

Да, я такой же наивный и привык верить пока меня не обманут. Даже слепой заметит (на ощупь, конечно), что Intel Z490 и Intel B460 совсем не похожи, а Intel Z270 и Intel B460 как две капли воды. Похоже, что кто-то кого-то водит за нос.

Я не берусь утверждать, что это одно и то же, но «осадочек остался». Характеристики его тоже вчерашнего дня. Нет поддержки ни одного порта USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), есть 16 каналов PCI-e Gen3, нет поддержки SLI и CrossFire, портов SATA3 – шесть. Все они разведены на плате. Четыре находятся не очень удобно – в самом низу, два выведены вбок.

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Рядом с основным коннектором питания ATX находятся колодка для подключения двух портов USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу, левее четырех портов SATA 3, находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Еще здесь можно увидеть две колодки USB 2.0, а выше батарейку и перемычку для сброса настроек BIOS – ClrCMOS.

Далее следует один разъем для подключения обычной RGB ленты, один 4-pin коннектор для вентилятора, колодка COM-порта, разъем для подключения передней аудиопанели и S/PDIF Out.

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Несмотря на громкие заявления о том, что она игровая, смотрится она несколько упрощенной. Это объясняется тем, что мы видим только звуковой кодек Realtek ALC887 и четыре электролитических конденсатора.

Выше находится микросхема-мост PCI-e – PCI ASMedia ASM1083. Она нужна потому, что чипсеты уже давно не поддерживают шину PCI, а здесь такие разъемы есть. Еще выше по левому краю распаян контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D и гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

На этой плате мы видим шесть слотов расширения. Два PCI-e x16 и два PCI-e x1 и два PCI. На некоторых материнских платах компании я видел, что слоты PCI-e x1 лишены одной стенки и поэтому можно устанавливать карты длиннее. Здесь этого нет скорее всего по политическим соображениям и из-за расположения слотов M.2.

Первый слот PCI-e x16 выделен серым цветом. Линии к нему поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом и контроллером ASMedia ASM1083. Поддержки SLI нет, но зато есть CrossFire. А еще можно установить две видеокарты с трехслотовой системой охлаждения. Понятно, что на этой плате никто этим заниматься не будет. Совсем не понятна ситуация с поддержкой Gen4. Если она вообще будет, то только у слота PCI-e x16, который получает линии от процессора. Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь два. Оба поддерживают режим PCI-e x4. Верхний поддерживает еще SATA, но не поддерживает IRST, а нижний наоборот. Опять что-то намудрили с поддержкой, поэтому лучше изначально изучить все на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

Два разъема USB 2.0;

Четыре разъема USB 3.2 Gen1;

Один разъем PS/2 для клавиатуры или мыши;

Один сетевой разъем RJ-45;

Три аудиоразъема типа minijack;

Один видеовыход Display Port;

Один видеовыход HDMI 1.4a;

Один видеовыход D-Sub.

Технические характеристики

Модель ASUS Prime B460-Plus Поддерживаемые процессоры 10-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении Socket LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel B460 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, до объем 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 2933 МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen3 (х16);

1 - PCI-e x16 Gen3 (х4);

2 - PCI-e x1 Gen3;

2 - PCI 2.1 Поддержка Multi-GPU CrossFireX Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel B460; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, см. на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Realtek RTL8111H Аудио /td> Realtek ALC887– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel B460) USB 3.2 Gen1 2 + 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel B460) USB 3.2 Gen2 Нет Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

1 x DP;

1 x D-Sub;

2 x USB 2.0;

4 x USB 3.2 Gen1;

1 x RJ45;

3 x 3.5 мм Jack Размеры, мм 305 x 228.6 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, немного сокращенное меню, в зависимости от модели. В остальном все одинаково. Плата совсем не предназначена для разгона и даже несмотря на это, здесь есть небольшой инструментарий, но для каких целей не ясно.

Самое главное здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS Prime B460-Plus проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);

Кулер: DeepCool Theta 16 PWM;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS Prime B460-Plus, версия BIOS 0605;

Память: 2 x 8 Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

ASUS TUF GAMING RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: AeroCool VX700 (700 Вт).

Тестирование

Сборка системы проходит без каких-либо сложностей, поэтому описывать тут нечего. После того, как все готово, можно подключить материнскую плату к питанию и посмотреть на то, как работает подсветка.

Я изначально планировал собрать бюджетную систему и соответственно использовать простые компоненты, но получилось не очень. Все дело в том, что для процессора стендового кулера недостаточно даже в штатном режиме работы.

Понятно, что никакого разгона тут нет, поэтому были надежды, что хоть без него все будет отлично. Однако кулер не вытягивает. Процессор троттлит.

Думал, хоть что-то получится сделать с памятью. Мало ли, ведь заявлена поддержка режима DDR4-2933. Только позже понял, что это не относится к Intel Core i5-10600K, безуспешно пробуя повысить частоту памяти.

Самое интересное, что настройки применяются, но после перезагрузки система не загружается даже до BIOS. Приходится постоянно делать Clr CMOS. Кстати, в предыдущих поколениях настройки просто не применялись. Выставляешь частоту хоть 5000 МГц, нажимаешь Enter, и сразу возвращают с небес на землю. Здесь все немного иначе, но с разгоном аналогично.

Попробую поиграться с таймингами, а пока запущу тест AIDA64 Cache & Memory.

Результат слабый. Теперь попробую снизить тайминги и посмотреть, что выйдет. Даже это оказалось не так просто и пришлось несколько раз сбрасывать BIOS. В итоге получилось средне.

Теперь посмотрим традиционный тест Crystal Disk Mark 7.0.0.

Результаты по-прежнему не впечатляют.

Теперь осталось рассказать о температурном режиме. Радиатор справа разогревается до 73°C под Pime95 приблизительно за 5 минут.

В простое он греется всего до 35°C Радиатор чипсета разогревается до 36.5°C.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC887. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания серьезных нареканий не вызывает. Звук есть – значит, уже хорошо. Кроме того, встроенный звук был протестирован при помощи программы RMAA, результаты следующие:

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

Снова я оказываюсь в такой ситуации, когда к самой материнской плате претензий нет, но сама платформа оставляет неоднозначное впечатление. Уже прошли боль, злость, непонимание и теперь осталась только тоска. В начале статьи шла речь о том, что раньше был нормальный разгон, потом он практически исчез, а сейчас и вовсе даунклокинг начался. Еще не было такого, что при установке на Core i5 кулера «а-ля-Бокс» процессор начинал бы троттлить. Сейчас по версии Intel, вкупе с моделью B460 и ЦП Core i5 надо сразу докупать супер-кулер? Кстати, боксовый AMD Wrath Prism запросто вытягивает Ryzen 5 3600X и Ryzen 7 3700X, в чем я убедился лично, когда он у меня был.

Ладно, это еще верхушка айсберга. Ситуация в целом понятна: процессоры становятся горячее, мощнее; и Core i5-10600K – это вчерашний Core i7-8700K, который не троттлил в штатном режиме. Понятно, что частоты и напряжения подросли, а производительность стала немножко выше. Но почему нельзя нормально разгонять память на чипсетах B-серии, если лимиты по частоте постоянно растут и сейчас это DDR4-2933 (для моделей Core i7/i9 10-поколения). Кто будет выбирать эту платформу в бюджетном сегменте? Не проще ли предпочесть старый AMD B450 и работать с памятью DDR4-3200 без суеты? Не говоря уже о том, что даже визуально чипсет B460 ничем не походит на Z490, будучи копией Z270.

Материнская плата ASUS Prime B460-Plus – типичная «рабочая лошадка». Универсальная модель для дома и офиса. Все необходимые современные интерфейсы присутствуют, да и старые не забыты. Таким образом она обеспечивает отличную совместимость. Хорошая удобная прошивка BIOS с большим количеством настроек, но в плане разгона работает далеко не все, поэтому если необходим разгон, стоит выбирать из моделей на Intel Z490. Ну а мощные процессоры совместно с башенными кулерами можно использовать только при условии хорошего обдува элементов подсистемы питания. А в идеале использовать недорогие CPU и СО, которые обдувают околосокетное пространство.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: