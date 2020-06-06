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Вступление

За последние месяцы мы протестировали достаточно много видеокарт Palit. И тут внезапно обнаружили, что про младшие RTX-ы в виде версий 2060 без добавки Super совсем забыли.

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А тем временем эти ускорители вовсе не сняты с производства, до сих пор официально открывают модельный ряд видеокарт NVIDIA с аппаратной поддержкой трассировки лучей и широчайшим образом представлены в рознице.

Выбрали мы для ознакомления, по нашему мнению, оптимальный вариант GeForce RTX 2060 производства Palit – модель GamingPro OC. По стоимости эта видеокарта располагается близко к нижней границе цен GeForce RTX 2060, но при этом представляет собой разогнанный «нереференс» с продвинутой системой охлаждения. По крайней мере, на первый взгляд. А как оно все работает на деле, как обычно, выясним в обзоре.

Упаковка и комплект поставки

Коробка стандартна для серии. Мне такое оформление нравится даже больше, чем у более дорогой линейки JetStream. Просто потому, что сразу ясно, какая конкретно модель перед нами.



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При этом качество полиграфии на внешней «суперобложке» на высоте, а задняя ее сторона просто пышет информативностью.

Под внешним слоем плотной бумаги скрывается полноценная прочная картонная коробка. И внутри нее видеокарту дополнительно со всех сторон защищает вспененный полиэтилен.

Не забыт и антистатический пакет:



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Какой-либо комплект поставки, за исключением краткого руководства пользователя, традиционно для современных видеокарт отсутствует.

Как нет здесь и заглушек на слотах и портах вывода. Зато пластиковый кожух системы охлаждения защищает пленка.

Дизайн и конструкция Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC

Я даже не буду ее снимать – она совершенно не помешает проверить, как работает видеокарта.



А для тех, кому обязательно хочется узнать, как она выглядит без пленки, можно привести официальное фото производителя в том же ракурсе:

И с фронтальной проекции:

Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC обладает средними габаритами. Вся конструкция 235 миллиметров в длину, имеет близкую к стандартной для карт расширения высоту и занимает ровно два слота расширения (для комфортной работы лучше, чтобы было как минимум три свободных подряд).

Я не зря уточняю про размеры всей конструкции, потому что длина самой платы – около 170 мм (это ITX формат). Но сильно выступающая за ее пределы система охлаждения существенно увеличивает габариты модели.

Причем здешний радиатор на четырех тепловых трубках использует все доступное пространство, в той самой части выступая до уровня платы. Он специально проектировался под PCB такого формата.

В рамках данного обзора у меня не было возможности разобрать Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC, но с системами охлаждения и питания здесь и так все понятно. Можно смело предположить, что используется прямой контакт трубок к видеопроцессору. Но в случае с не самой горячей GeForce RTX 2060 это не столь критично, как, к примеру, с GeForce RTX 2080 Super.

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В остальном все более чем прилично: два 90 мм вентилятора, большая площадь рассеивания обширного массива алюминиевых ребер, честно припаянных к тепловым трубкам; система питания, выполненная по схеме 6+1 (GPU и память) с использованием DrMOS.

Разъем питания один, но полноценный, восьмиконтактный. Рекомендуемая минимальная мощность БП составляет 500 Вт.

А вот с портами вывода производитель сэкономил в сравнении с современными стандартами. Всего один Display Port – это маловато по нынешним временам. Но зато, кроме привычно наличествующего HDMI, есть и старый добрый DVI.

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Такая видеокарта отлично подойдет для апгрейда видавшего виды игрового компьютера с не самым современным монитором и сможет вдохнуть в него новую жизнь еще на какое-то время.

На этом обзорная часть подходит к концу, время переходить к тестам.

При включении системы обращает на себя внимание достаточно яркая белая подсветка. Светится, увы, не обязательная надпись GeForce RTX, а просто широкая полоса под ней. Подсветка не RGB, и управлять ею (а также отключить) при помощи штатной утилиты Palit Thunder Master не получится.

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Эффективность охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал

Перед нами неплохо разогнанная относительно референсного уровня GeForce RTX 2060. Частота GPU Boost увеличена относительно штатных 1680 МГц аж на 150 МГц – до 1830. Конечно, есть модели и с более высоким заводским разгоном. Но перед нами, напомню, одна из наиболее бюджетных GeForce RTX 2060 вообще.

При этом без нагрузки температура видеопроцессора при комнатных 23–24°C, которые я неизменно поддерживаю в помещении во время всех своих тестов, составляет лишь немногим выше 30 градусов. А вентиляторы системы охлаждения вращаются со скоростью около 1000 об/мин., издавая шум, который с расстояния в 100 см от плоскости видеокарты лишь минимально выделяется из фонового уровня в 30 дБ. Шумомер зафиксировал 31 дБ.

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Но как себя поведет Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC под тяжелой нагрузкой? Проверяем:

GPU нагревается максимум до 70 градусов – это адекватное значение. Вентиляторам системы охлаждения при этом приходится раскручиваться до 2200 RPM. Уровень шума с расстояния в один метр в процессе составляет 40 дБ. Он достаточно заметен, но для игровой видеокарты это необходимо признать нормальным. Во-первых, в закрытом корпусе шум будет менее слышен. А, во-вторых, игры обычно сопровождаются собственным звуковым сопровождением.

При этом реальная частота работы видеопроцессора в MSI Kombustor очень радует – 1800 МГц. Но это явно не предел. Попробуем его разогнать:

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В моем случае Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC стабильно заработала при выставленном значении GPU Boost в 1960 МГц и 8350 МГц по памяти (против 7000 штатных для здешних 6 ГБ GDDR6). И реальная частота при прогреве в 1950 МГц выглядит просто отлично. При этом температура в 75 градусов – более чем терпима. Единственное, что могло быть лучше – это уровень шума.

При разгоне вентиляторам приходится раскручиваться уже до 2500 об/мин., а показатели уровня шума с расстояния в 100 см возрастают до 43 дБ. Но за производительность и хороший разгон приходится чем-то расплачиваться. Реально платить больше денег тоже придется – за электричество. Правда, не сильно: если при запуске MSI Kombustor без разгона видеокарты энергопотребление всей системы составляет 290 Вт, то с ним – на 40 Вт больше. Если же подводить итог, то в целом разгонный потенциал и эффективность охлаждения недорогой видеокарты однозначно заслуживают похвалы.

И в очередной раз напомню, что в обзорах видеокарт конечных вендоров у нас нет цели повторно изучать их производительность. Так, в случае с NVIDIA GeForce RTX 2060 результаты игровых и синтетических тестов можно найти, к примеру, в этом моем обзоре.

Заключение

Это уже четвертая видеокарта Palit серии GamingPro, которую я протестировал. Данная линейка у производителя является бюджетной, и не все модели в ней получаются удачными. Обязательно одними из самых доступных на конкретном GPU. Но не всегда тихими и с достойным разгонным потенциалом.

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Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC – пример хорошей бюджетной видеокарты. По цене одного из самых дешевых GeForce RTX 2060 предлагается ускоритель с заводским разгоном и неплохим оверклокерским потенциалом. Что еще нужно рачительному геймеру? Разве что уровень шума мог быть чуть поменьше, да подсветка поудачнее (или можно было обойтись вообще без нее).

Евгений Яковлев

Выражаем благодарность: