реклама

Открыть

реклама

В игре Assassin's Creed Origins уверенно лидировала связка из процессора Ryzen 5 2600 и видеокарты GeForce GTX 1660 6GB. Примечательно, что благодаря мощному CPU она заметно опередила систему с Core i3-9100F и более производительным графическим ускорителем GeForce GTX 1660 Super.

В шизофреничном шутере Borderlands 3 блистала конфигурация Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super. В данном случае решающую роль в достижении успеха сыграли как процессор, так и мощная видеокарта.

В фантастическом боевике Gears 5 снова лидировала система с четырехъядерным процессором Intel и ускорителем GeForce GTX 1660 Super. На втором месте расположилась конфигурация Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660.

реклама

В легендарном приключении Майкла, Франклина и Тревора первую позицию разделили системы с мощными процессорами: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660. В штатном режиме на второй строчке расположилась конфигурация Core i3-9100F & Radeon RX 590, однако после разгона ее опередила связка Ryzen 5 1400 & GeForce GTX 1660.

реклама

В вестерне Red Dead Redemption 2 лидировали те же конфигурации, что и в предыдущей игре.

реклама

В проекте The Witcher 3: Wild Hunt лидировала связка Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660. Следом за ней, буквально наступая на пятки, расположилась система Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super.

реклама

В стратегии Total War: Three Kingdoms первое место заняла конфигурация Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660. Правда, нагрузка на графическую подсистему оказалась настолько велика, что видеокарта обеспечила лишь приемлемую производительность.

реклама

В шутере World War Z первую строчку завоевала темная лошадка – связка Core i3-9100F + Radeon RX 590. Следом за ней плотной группой расположились конфигурации Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super, Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 и Ryzen 5 1400 & GeForce GTX 1660.

реклама

По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в восьми играх видно, что в обоих режимах работы первое место разделили системы Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660. В номинальном режиме работы на втором месте расположились конфигурации Core i3-9100F & Radeon RX 590 и Ryzen 5 2600 & Radeon RX 580, однако после разгона их опередила связка Ryzen 5 1400 & GeForce GTX 1660.

Все участники тестирования показали высокие результаты в играх Grand Theft Auto V и World War Z. В остальных шести проектах у них возникли большие затруднения в обеспечении комфортной производительности. В этом нет ничего сверхъестественного, так как не стоит ждать чудес от бюджетных игровых ПК.

реклама

По соотношению цена/производительность вне конкуренции вновь были системы Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660.

Оптимальным выбором для приобретения являются конфигурации Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660. Они лидировали в общем зачете в обоих режимах работы, вдобавок обеспечили комфортную производительность в пяти играх из восьми. Еще одним козырем для указанных систем стало их лидерство по привлекательности для покупки.