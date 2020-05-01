Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров

+
ASUS 2070 - самая дешевая среди 2070 из-за скидки
Новейшие роутеры <b>WI-FI 6</b> ASUS по докризисным ценам
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

700x600 62 KB

740x270 62 KB

реклама

Открыть

740x580 62 KB

реклама

426x427 62 KB

720x675 62 KB

В игре Assassin's Creed Origins уверенно лидировала связка из процессора Ryzen 5 2600 и видеокарты GeForce GTX 1660 6GB. Примечательно, что благодаря мощному CPU она заметно опередила систему с Core i3-9100F и более производительным графическим ускорителем GeForce GTX 1660 Super.

445x445 62 KB

720x675 62 KB

В шизофреничном шутере Borderlands 3 блистала конфигурация Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super. В данном случае решающую роль в достижении успеха сыграли как процессор, так и мощная видеокарта.

425x694 62 KB

720x675 62 KB

В фантастическом боевике Gears 5 снова лидировала система с четырехъядерным процессором Intel и ускорителем GeForce GTX 1660 Super. На втором месте расположилась конфигурация Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660.

реклама



502x508 62 KB

720x675 62 KB

В легендарном приключении Майкла, Франклина и Тревора первую позицию разделили системы с мощными процессорами: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660. В штатном режиме на второй строчке расположилась конфигурация Core i3-9100F & Radeon RX 590, однако после разгона ее опередила связка Ryzen 5 1400 & GeForce GTX 1660.

реклама

740x960 62 KB

720x675 62 KB

В вестерне Red Dead Redemption 2 лидировали те же конфигурации, что и в предыдущей игре.

реклама

434x467 62 KB

720x675 62 KB

В проекте The Witcher 3: Wild Hunt лидировала связка Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660. Следом за ней, буквально наступая на пятки, расположилась система Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super.

реклама

353x508 62 KB

720x675 62 KB

В стратегии Total War: Three Kingdoms первое место заняла конфигурация Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660. Правда, нагрузка на графическую подсистему оказалась настолько велика, что видеокарта обеспечила лишь приемлемую производительность.

реклама

353x279 62 KB

720x675 62 KB

В шутере World War Z первую строчку завоевала темная лошадка – связка Core i3-9100F + Radeon RX 590. Следом за ней плотной группой расположились конфигурации Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super, Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660 и Ryzen 5 1400 & GeForce GTX 1660.

реклама

720x675 62 KB

По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в восьми играх видно, что в обоих режимах работы первое место разделили системы Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660. В номинальном режиме работы на втором месте расположились конфигурации Core i3-9100F & Radeon RX 590 и Ryzen 5 2600 & Radeon RX 580, однако после разгона их опередила связка Ryzen 5 1400 & GeForce GTX 1660.

Все участники тестирования показали высокие результаты в играх Grand Theft Auto V и World War Z. В остальных шести проектах у них возникли большие затруднения в обеспечении комфортной производительности. В этом нет ничего сверхъестественного, так как не стоит ждать чудес от бюджетных игровых ПК.

740x340 62 KB

720x675 62 KB

реклама

По соотношению цена/производительность вне конкуренции вновь были системы Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660.

Оптимальным выбором для приобретения являются конфигурации Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1660. Они лидировали в общем зачете в обоих режимах работы, вдобавок обеспечили комфортную производительность в пяти играх из восьми. Еще одним козырем для указанных систем стало их лидерство по привлекательности для покупки.

740x70 62 KB

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
94
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре The Witcher 3: Wild Hunt
32
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Duo 12 Pro
10
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 590
15
Интернет-магазин Keysworlds предлагает самые дешевые ключи на Microsoft Office в 2020 году
55

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 177
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 69
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 53


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CD Projekt RED объяснила, почему в серии игр Ведьмак никогда не демонстрировались полностью обнаженные Геральт из Ривии и Цири
15
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться в 2 раза производительнее текущего флагмана RTX 2080 Ti – характеристики и сроки выхода NVIDIA Ampere
89
NVIDIA готовит масштабное снижение цен на флагманские видеокарты GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 Super и RTX 2070 Super
69
HUAWEI P30 Lite подешевел на 45% – Google-сервисы, тройная камера и быстрая зарядка по очень привлекательной цене
7
Три смартфона Huawei 2017 года получили прошивку EMUI 10.1
4
Партнёры NVIDIA готовятся к запуску видеокарт GeForce RTX 3000 — грядёт снижение цен на видеоадаптеры прошлого поколения
63
Фирменная прошивка MIUI теперь уступает ColorOS по числу пользователей — 280 миллионов против 350 миллионов
1
Assassin’s Creed Valhalla официально анонсирована
12
Новая информация о GTA VI — четыре основных персонажа, нелинейные миссии, разные временные отрезки и многое другое
10
Intel Core i9-10900K в дуэте с DDR4-3800 превзошёл достижения AMD Ryzen 9 3900X в пакете Geekbench 5
90
MIUI 12 можно установить на 35 смартфонов Xiaomi – скачать прошивку
3
Цена и дата продажи Sony PlayStation 5 была озвучена итальянским ритейлером
4
Российский процессор Baikal-M против американских Intel Core i3-7300T и Intel Atom E3940 – масштабное тестирование от Сnews
22
Только старшие видеокарты AMD с архитектурой RDNA 2 будут поддерживать трассировку лучей на аппаратном уровне
14
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K потребляет до 250 Вт
77
Xiaomi Redmi Note 8T рекордно подешевел в официальной рознице
+
Процессоры Intel Comet Lake-S представлены официально: старая архитектура и новый сокет
67
Ryzen Threadripper 3980X с 48 ядрами и 96 потоками существует и может вскорости пополнить ряды процессоров AMD
14
Xiaomi Redmi Note 9 Pro получил NFC и улучшенную камеру
3
Младшие видеокарты AMD на архитектуре RDNA2 не получат трассировку лучей - это функция станет эксклюзивом более дорогих моделей
31

Сейчас обсуждают

Me4tatelI&gt;
09:19
что там за значок после суммы? не отображается
Бесплатный доступ в Steam на ближайшие дни — Mafia III, F1 2019, Squad и три отличные инди игры
LoL
09:19
Вот по этому и не распаивают их больше)
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
ApontiPiP
09:18
Так же точно
Мой метод переустановки Windows: быстро, надежно и безопасно
Obscury
09:17
А предположить, что орден древнее, но был скрыт, может назывался по другому. Как это суть меняет? Это же игра, даже не «документален» на рен-тв.
Премьера кинематографического трейлера Assassin’s Creed Valhalla
ЗИФИРНЫЙ РЫЦАРЬ
09:16
И чем они отличаются от Z390 материнок?
ASUS презентовала в России материнские платы на чипсете Z490 для процессоров Comet Lake-S
Leonid Shagidullin
09:14
Миссия неприятная конечно. Но можно пройти первую половину, ни в кого не стреляя. В ФСБшников во второй половине стрелять психологически легче, да и сюжет требует действовать под прикрытием. Ну и в ко...
Ремастер Call of Duty Modern Warfare 2 добрался до PC и Xbox One, скандальная миссия в аэропорту из русской версии удалена
yurasicus
09:14
Ожидается в мае 2020
Три смартфона Huawei 2017 года получили прошивку EMUI 10.1
Павел
09:11
Причём обгоняют Adreno, который и делали люди, работающие в той самой конторе, которую и продали. Даже само слово adreno - это radeon, где поменяли буквы местами, потому что adreno и начинался как вер...
Совместный графический чип AMD и Samsung превзошел в тесте GFXBench Adreno 650 компании Qualcomm
Max Payne
09:10
Ну не на одной плате)) У меня у самого старуха Hero VII Z97. Там 8 портов, 2 из которых через кривой контроллер ASMedia и 6 родных - чипсетных. Когда я к портам ASMedia SSD накопители подключал они по...
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
Чувак
09:10
10700K 374$ 3800X 339$ Чо?
Intel Core i7-10700K взял верх над AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark Time Spy
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем