Оглавление

Вступление

30 апреля снимается часть ограничений на публикацию официальной информации по процессорам Intel десятого поколения (Comet Lake) на новом сокете LGA 1200. В ожидании анонса многие компании-партнеры обновили модельный ряд материнских плат, представив версии на свежих чипсетах. В частности речь идет об Intel Z490.

реклама

Несмотря на утечки, дающие общее представление о новой платформе, производители с огромным энтузиазмом спешили познакомить общественность с новинками. И пусть официально «железный занавес» для системных плат снимут 20 мая, провести первоначальный осмотр и анализ мы можем уже сейчас.

Первой в лабораторию попала топовая материнская плата компании MSI – лучшее, на мой взгляд, творение «красного дракона» – MEG Z490 Godlike.

Технические характеристики

Модель MSI MEG Z490 Godlike Процессорный разъем Intel LGA 1200 Поддерживаемые процессоры Supports 10 Gen Intel Core and Pentium Gold/Celeron Processors Оперативная память 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-5000 MHz (OC) Слоты расширения 3 х PCIe 3.0 x16;

1 х PCIe 3.0 x1 Сетевые контроллеры Aquantia AQC107 10G LAN;

Realtek 8125B 2.5G LAN Аудиокодек 7.1-канальный HD Audio with Audio Boost HD Питание материнской платы ATX 24-pin, 2 x 8-pin ATX 12V Разъемы на задней панели 1 x Clear CMOS Button;

1 x Flash BIOS Button;

2 x USB 2.0;

1 x PS/2 Keyboard/Mouse Port;

4 x USB 3.2 Gen 15Gbps (Type-A);

1 x 2.5G LAN;

1 x 10G Super LAN;

2 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A);

2 x Thunderbolt 3 40Gbps;

2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;

5 x audio jacks;

1 x Optical S/PDIF-Out Форм-фактор E-ATX

реклама

Распаковка и комплект поставки

Материнская плата MSI MEG Z490 Godlike поставляется в фирменной упаковке соответствующего уровня. Перед нами достаточно тяжелая коробка с удобной ручкой для переноски.

Передняя часть не изобилует абстрактным искусством, ограничившись изображением модели во всей красе с минимальным описанием особенностей.

Производитель постарался сконцентрировать внимание на принадлежности продукта к топовой линейке MEG – MSI Enthusiast Gaming, указав стикерами основные особенности: поддержку десятого поколения процессоров Intel, системную логику Intel Z490, поддержку Intel Optane Memory и наличие разъемов Thunderbolt.

То же сдержанное представление новинки продолжается и на обратной стороне. Помимо таблицы с техническими характеристиками, перечня возможностей, списка новых технологий и схематичного изображения интерфейсной панели ввода-вывода, отметим признаки топового продукта – специальный адаптер для скоростных твердотельных накопителей MSI M.2 Xpander-Z Gen 4 S и антенну Wi-Fi.

Сама упаковка выполнена в виде открывающейся книги, скрывающей описательную часть новых возможностей и концентрирующей внимание на перекрестии, ведущем к фирменному серебряному жетону MSI Dragon.

Одна из изюминок серии MEG Godlike заключена в дополнительной функциональности платы и раскрывается при помощи комплектной карты расширения.

Модуль MSI M.2 Xpander Gen4 S представляет собой плату расширения для твердотельных накопителей формата M.2 и предназначена для создания быстродействующего массива и увеличения объема хранения данных. Адаптер оснащен массивным радиатором с активным охлаждением, которому впору справиться и с графическим ускорителем уровня GeForce GTX 1650.

Бумажная комплектация включает настоящий том руководства пользователя, отдельный плакат MSI Gaming Godlike, являющийся «дорожной картой» с указанием и описанием элементов платы, гайд по установке кулеров, фирменную брошюру по регистрации продукта, рекламный буклет и стикеры для SATA-кабелей.

реклама

Вторая часть значительно интереснее. Набор аксессуаров начинает серебряный жетон MSI Dragon и мешочек для переноски с различным содержимым.

Внутри можно обнаружить шесть SATA-кабелей в тканевой оплетке двух типов – прямой и поворотный.

Для подключения дополнительных устройств в комплекте предусмотрены разнообразные переходники:

Антенна Wi-Fi;

Два датчика температуры;

Переходники для RGB и A-RGB-лент.

реклама

Выносная антенна фиксируется при установке в одном положении. Благодаря длинному проводу ее можно установить на удаленном расстоянии от ПК, а пара отверстий обеспечивает крепление на отвесной поверхности.

На смену привычному диску с ПО пришел USB-носитель с фирменной символикой объемом 16 Гбайт с пакетом драйверов и утилит, столь необходимых для новой платформы.

Отдельный раздел производитель выделил для хранения персональных данных, которые не будут размещены в одной папке с основными файлами, что позволяет использовать «флешку» и для своих потребностей.

реклама

Анализ материнской платы

Вот мы и добрались до самого интересного места нашего материала. Материнская плата MSI MEG Z490 Godlike – топовый представитель компании MSI и венец творения ее инженеров. Разумеется, такая модель получила все разработки последних лет и ориентирована на энтузиастов и геймеров, рассчитывающих добиться от новой платформы максимальной производительности и отдачи.

Новинка выполнена на черном текстолите с темной полиграфией и оснащена массивными радиаторами в соответствующем стиле. Форм-фактор материнской платы – E-ATX, габариты – 305 x 272 мм.

реклама

Радиаторы закрывают большую часть печатной платы. С обратной стороны в области подсистемы питания и подключения периферийных устройств расположились три металлических вставки.

Десятое поколение процессоров Intel Comet Lake потребовало нового процессорного сокета, им стал LGA 1200.

Вокруг процессорного разъема хватает свободного пространства для установки огромных воздушных систем охлаждения. Массивный сдвоенный радиатор подсистемы питания соединен тепловой трубкой и сконструирован для лучшего теплоотвода. Это не единственные ключевые изменения, но в рамках текущего неразглашения мы не вправе раскрывать все.

реклама

Четыре слота DIMM стандарта DDR4 поддерживают модули оперативной памяти с тактовой частотой 5000 МГц и выше при оверклокинге. Рядом расположился OLED-дисплей с демонстрацией работы, в режиме постоянного информирования он сообщает актуальные данные по тактовым частотам и другие характеристики системы.

Если спуститься ниже, можно встретить шесть портов SATA 6 Гбит/с и пару коннекторов USB 3.0, расположенных под углом 90 градусов.

Оригинальность многих идей MSI MEG Z490 Godlike поражает. Разработчики переместили управляющие кнопки под основной радиатор системной логики Intel Z490 и эффектно их замаскировали. Новинка также усеяна всевозможными коннекторами и датчиками для подключения различного оборудования (датчики температур, потока жидкости и прочие).

реклама

Процессорный сокет окружают пять разъемов для вентиляторов, еще четыре располагаются внизу платы. Отдельный стоящий разъем 6-pin предназначен для дополнительного питания слотов PCI-Express при экстремальном оверклокинге графических ускорителей.

Основные три слота M.2 прикрыты массивными радиаторами, являющимися частью интерьера материнской платы MSI MEG Z490 Godlike.

Технология M.2 Shield Frozr направлена на охлаждение твердотельных накопителей со скоростным интерфейсом NVME и позволяет добиться значительного снижения температур.

реклама

Под ними скрываются дополнительные пассивные пластины с термопрокладками, окутывающими накопитель с двух сторон.

Что касается слотов PCI-Express, то они усилены дополнительными металлическими рамками и поддерживают конфигурации из нескольких графических ускорителей. Дополнительная информация будет раскрыта позднее.

Интерфейсная панель ввода-вывода получила предустановленную заглушку с обилием портов. Важные изменения – два высокоскоростных порта LAN, пара разъемов Thunderbolt 3 (Type-C), поддержка Wi-Fi 6 AX201 и удобные кнопки обновления BIOS и сброса настроек.

Заключение

Осмотр героя обзора показал, что в реалиях новой платформы MSI MEG Z490 Godlike претендует на статус «отличной материнской платы с управлением всевозможными аспектами системы». У производителя было достаточно времени для реализации смелых идей и новаторских нововведений, позволяющих модели стать топовым представителем сегмента. В их числе и удобный OLED-дисплей, и комплектная карта расширения M.2 Xpander-Z Gen4 S, и массивные радиаторы системы охлаждения, и порты последнего поколения. Благодаря им новинка MSI получает все шансы на признание энтузиастами и бескомпромиссными геймерами.

Маленькие детали общего представления складываются в единый паззл, дающий возможность предварительной оценки модели, вышедшей из-под пера компании MSI. Ключевые особенности и потенциал новинки потребуют досконального изучения и проверок, которые будут проведены в ближайшее время. Впрочем, как показывает практика, если производитель намерен с помощью определенной модели добиться победы, он прикладывает все силы для достижения цели.

Именно на это нацелена материнская плата MSI MEG Z490 Godlike, относящаяся к верхнему ценовому сегменту. Но она не единственный участник элитной «тусовки», подготовку к анонсу нового чипсета Intel Z490 вели и другие бренды. Борьба за внимание пользователей будет напряженной, и чем сильнее к ней готовились участники, тем закрученнее будет противостояние, и чем больше ресурсов отводилось на оттачивание различных узлов и агрегатов, тем лучше сами продукты.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: