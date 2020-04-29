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Вступление

Уже продолжительное время я изучаю разные корпуса компании AeroCool. Действительно, у этого производителя много разнообразных моделей и их модификаций, и каждый раз меня удивляет лишь один момент – унификация. Как ни странно, ее практически нет. У всех серьезных игроков на рынке она так или иначе присутствует, а здесь встретить совсем уж две одинаковые коробки у меня не получилось. Хотя, на мой взгляд, достаточно поменять только переднюю панель и все – новая модель готова.

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В целом, сами корпуса не очень дорогие и нацелены на нетребовательного пользователя, для которого корпус просто должен быть. Каким? Доступным и максимально симпатичным, чтобы казался дороже, чем есть, ведь это фасад всего компьютера. Функциональность и вентиляция? Кому это надо, ведь это на внешний вид не влияет. Собрать и забыть. «Железо» тоже лучше ставить не мощное, чтобы оно не зажарилось. Похоже, сейчас именно так и делают «геймерские сборки».

Между тем, как-то хочется позаботиться о своем компьютере и поддерживать его в нормальном состоянии, даже когда «железо» уже куплено и собрано. Есть у компании недорогие корпуса с возможностью их дооснащения. А как же их «прокачать»? Для этого нужно всего лишь поставить вентиляторы, чтобы система задышала по-новому. Такими вещами я обычно занимаюсь в каждом обзоре корпуса. Такой трюк я проделывал с AeroCool Shard. Это недорогая модель всего с одним не очень производительным вентилятором, поэтому я дополнительно устанавливал еще два спереди и так тестировал. Но так неинтересно: нет ни регулировки скорости вращения, ни подсветки, ни эффектов. Как такое можно ставить в красивый корпус?

Неужели у компании AeroCool нет ничего, чтобы из любого бюджетного корпуса сделать конфетку? Я долго думал над этим вопросом, но ответ оказался простым. Все есть, но стоит это как еще один корпус. Ладно, выхода у нас нет, поскольку системный блок уже есть, а покупать новый с кучей вентиляторов и подсветкой выйдет еще дороже. Наш выход прост – AeroCool Duo 12 Pro.

Это комплект вентиляторов с подсветкой, хабом на несколько портов и беспроводным пультом для управления режимами подсветки и оборотами крыльчатки. Если разобраться, то штука очень интересная. Согласен, удовольствие не дешевое, но потом, при переходе на новый системник, их можно будет снять и поставить туда. Сейчас при помощи этого набора я попробую прокачать корпус, который уже обозревал - AeroCool Shard. Посмотрим, что из этого выйдет.

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Упаковка и комплектация

Коробка не очень большая. По толщине она получатся ровно как три вентилятора, уложенных стопкой друг на друга. Однако, она немного вытянута, чтобы можно было разместить комплект поставки.

Коробка изготовлена из тонкого картона. Темный фон только с одной стороны, на других плоскостях он белый.

Прямо спереди весь комплект представлен лицом. Мы видим три вентилятора с RGB подсветкой, пульт управления и еще какой-то модуль.

В левом верхнем углу находится логотип производителя. В правом верхнем какая-то эмблема RGB Addressable и адрес сайта компании. По центру изображен весь набор. Ниже, белыми символами обозначено наименование модели. Под названием уже мелкими буквами перечислен комплект, который состоит из:

Три 12 см ARGB компьютерных вентилятора;

Один хаб H66F;

Один пульт управления;

Ниже находится в рамочке еще одна надпись, которую понять сложно потому, что возникает когнитивный диссонанс с перечисленным комплектом поставки. Смысл такой: нужна материнская плата с ARGB или хаб H66F/H106С. А сам хаб есть уже в комплекте. Уважаемые покупатели не пугайтесь сразу, в комплекте есть все необходимое. Посмотрим на противоположную сторону.

Здесь мы видим снова значок RGB Addressable, наименование модели и информацию о том, что нужна материнская плата с ARGB или хаб. Ниже находится схематичное изображение хаба и подключения к нему компонентов. Ниже находится таблица с характеристиками устройств из набора.

Модель AeroCool Duo 12 Pro Вентилятор Duo 12 ARGB 6-pin Габариты (Д х Ш х В) 120 х 120 х 25 мм Скорость вращения 1000 об/мин Тип коннектора 6 pin Пусковое напряжение вентилятора 6 В Номинальное напряжение вентилятора 12 В Номинальная сила тока вентилятора 0.15 А Потребляемая мощность 1.8 Вт Воздушное давление 1.29 мм водяного столба Воздушный поток 33.4 CFM Уровень шума 19.4 дБ Тип подшипника Гидравлический Время наработки MTBF 60 000 ч

Еще есть интересная информация по другим устройствам. Например, к хабу можно подключить до шести вентиляторов, а радиус действия пульта управления составляет 10 м. На оставшихся двух боковинах представлено описание комплекта на разных языках. Русский тоже есть:

Duo 12

Двойная круговая светодиодная подсветка RGB;

Совместим с материнскими платами Addressable RGB;

Изогнутые лопасти вентиляторов.

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Управление световыми эффектами с помощью системной платы с адресуемой подсветкой RGB;

Функции управления ШИМ позволяют управлять скоростью вентилятора.

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь. Прежде всего там находятся три вентилятора.

Никакой дополнительной упаковки нет. Они просто лежат в коробке и ничем не защищены. Кроме них есть еще остальные компоненты и вспомогательные аксессуары.

Две липучки с двухсторонним скотчем;

Пульт управления;

Хаб H66F;

Двенадцать саморезов;

Кабель питания для хаба;

Кабель подключения хаба к материнской плате.

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Последний оборудован двумя разъемами на конце: один для подключения к адресному разъему RGB материнской платы, а другой для подключения к коннектору 4-pin вентиляторов.

Конструкция и особенности

Вентиляторы смотрятся красиво и необычно. Лопасти действительно немного закручены, как у тихоходных моделей. Здесь мы наблюдаем нечто промежуточное.

Конструкция не такая сложная. Шасси изготовлено из черного пластика. С двух сторон есть пластиковые белые кольца со светодиодными лентами внутри. Еще светодиоды есть внутри основания крыльчатки.

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При этом все провода выведены в область платы двигателя и оттуда уже идет шестижильный кабель, на конце которого находится 6-pin коннектор. Шасси примечательно еще тем, что по углам, где размещаются отверстия креплений, есть мягкие площадки, которые призваны гасить колебания.

Эти подушки располагаются с каждой стороны, поэтому каждый вентилятор моно крепить по-разному. Они изготовлены из мягкого пористого материала и прекрасно справляются со своей задачей. Для крепления в комплекте есть специальные саморезы. 6-контактный разъем может быть и специфический, но он встречается на разных устройствах компании AeroCool и в этом плане достаточно универсален.

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Длина кабеля достигает 35 см и поэтому его должно везде хватать. Можно долго думать почему кулер называется Duo, но на этот счет есть сразу две версии. Начнем с того, что у вентилятора есть два кольца подсветки с двух сторон. По другой версии у данного устройства есть еще светодиоды в основании крыльчатки, и они как-то взаимодействуют с массивом внутри колец, создавая интересные эффекты. Все эффекты создает контроллер-хаб H66F.

У него также есть шесть граней. На передней и задней стороне ничего нет. К задней рекомендуется крепить одну часть липучки и приклеить ее на двухсторонний скотч. Это вовсе необязательно, но так удобнее крепить хаб к корпусу. Каждый сам выбирает место для монтажа, но удобнее всего крепить его за правой стенкой корпуса, чтобы не было видно проводов. На каждой из боковых граней есть какие-либо разъемы. Например, можно подключить шесть шести-контактных вентиляторов.

Они необходимы для подключения хаба к вентиляторам, питанию, элементам подсветки и материнской плате. К ней подключается один адресный кабель RGB и один кабель для разъема вентиляторов, чтобы осуществлять синхронизацию с ШИМ контроллером. Еще есть коннекторы для подключения кнопки RESET, чтобы переключать режимы подсветки, и разъемы для подключения RGB подсветки сторонних производителей.

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Еще к хабу можно подключить две адресные RGB ленты. Разъемы не специфические, а самые обычные.

Внутри хаба нет ничего интересного. Там находится обычная печатная плата с различными контроллерами, которые осуществляют управление и работу этой системы. Здесь нет ничего сложного или необычного.

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Особенно это заметно по обратной стороне, где прямо по периметру проходит полоска из припоя, которая соединяет контакты разъемов в одну шину.

Габариты хаба составляют 87 х 37 х 12 мм. Он очень легкий и поэтому приклеивается без проблем. То же самое относится к пульту. Разница лишь в том, что его приклеивать не нужно.

Его габариты составляют 82 х 37 х 7 мм. Он также очень легкий и компактный. На его поверхности находится 19 кнопок.

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Они очень удобно объединены в группы. В качестве элемента питания используется батарейка CR2025. На обратной стороне показана схема по ее замене. Думаю, что с набором все понятно, поэтому пора переходить к сборке, а потом к тестированию.

Тестовый стенд

Тестирование комплекта AeroCool Duo 12 Pro проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Процессор: AMD Ryzen 7 3700X (3600 / 4400 МГц база/турбо);

Кулер: AMD Wrath Prism + резистор от Zalman;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG STRIX B450-I Gaming, версия BIOS 3004;

Память: 2 x 8 Гб A-DATA XPG Spectrix D80 DDR4-4133;

Видеокарта: nVidia GTX1080Ti 11Gb (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2 Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: AeroCool VX 700 Вт;

Корпус: AeroCool Shard.

Сборка системы

Сборка не вызывает особых сложностей, особенно, когда уже все собрано. Снимается передняя панель, устанавливаются два вентилятора спереди.

Один устанавливается назад, над разъемами задней панели. Все кабели выводятся за правую стенку корпуса, где прячутся все провода.

Там же можно разместить хаб-контроллер. Приклеивать его совсем необязательно потому, что он легкий и легко держится на стяжках, которые собирают в пучки кабеля.

Боковая крышка выпуклая, поэтому она без проблем закрывается. Судя по всему, управление на расстоянии 10 м производитель обещал в пределах прямой видимости и без препятствий. Металлический корпус как раз им является, поэтому сигнал проходит не очень легко, но уверенно все работает в радиусе 1 м.

На самом деле больше и не нужно. Хорошо, что это наконец-то можно делать не одной кнопкой на корпусе, а отдельным устройством, где их гораздо больше и поэтому есть огромный функционал.

Различных режимов и их сочетаний великое множество и каждый для себя может выбрать то, что ему нравится. Есть специальные предустановки, можно все настроить вручную, а если надоело, то и выключить вовсе. Вариантов много и все это отлично реализовано.

Тестирование

Запускаем систему и смотрим, как работает подсветка вентиляторов.

Чтобы от штатного процессорного кулера было меньше шума, пришлось использовать резистор. Первый, который попался под руку, был Zalman. Кстати, во время использования сам резистор очень сильно разогревается, и его температура доходит до 100С. Это лучше, чем слушать свист, который издает штатная система охлаждения процессора AMD Ryzen 7 3700X. В целом оказалась, что эта система идеально подходит для тестирования такого решения. Она получается очень компактной и мощной, а без хорошей вентиляции ее температуры и шум просто пугают. В нагрузке все очень сильно греется и без обдува система просто оказывается на грани.

Это тестовый стенд, и я бы не рекомендовал использовать эту сборку в таком виде. В этой ситуации оказывается, что доукомплектованные вентиляторы просто спасают систему и обеспечивают комфортные температуры и уровень шума. Без них я бы настоятельно рекомендовал хотя бы не использовать резистор на процессорном кулере, а лучше заменить его на более производительный и конечно же взять хотя бы mATX млату, чтобы как-то разнести, а не скучивать горячие компоненты вместе. Давайте теперь посмотрим на режимы работки подсветки, которые переключаются при помощи беспроводного пульта.

Для синхронизации световых эффектов с материнской платой необходимо установить соответствующее программное обеспечение. На пульте нужно нажать кнопку MOBO. После всех установок все отлично синхронизируется. В данном случае использовалась функция ASUS AURA Sync.

После того как я наигрался с подсветкой можно посмотреть на тестовую систему и переходить непосредственно к тестированию.

Да, память немного разогнал, чтобы система обрела баланс. Больше ничего не трогал, все в автоматическом режиме. Профили работы кулеров были заменены со Standard на Silent. Все, можно запускать стресс тест и смотреть как обстоят дела. Для начала посмотрим на систему с вентиляторами, а потом без.

AIDA64 System Stability Test. Temperatures:

Fans:

Voltages:

Clocks:

Unified:

Statistics:

Теперь выключаем вентиляторы и смотрим, что получилось. Temperatures:

Fans:

Voltages:

Powers:

Clocks:

Unified:

Statistics:

Я добавил режим вкладку Powers, чтобы было понятно, как снижается потребление при высоких температурах. Система просто начинает затормаживаться.

Результаты тестов

Для тестов я решил использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту. Я решил использовать для разогрева процессора и видеокарты утилиту AIDA64 System Stability Test. На удивление она неплохо справляется со своей задачей и еще у нее есть встроенный мониторинг, чтобы следить за поведением системы. Также я решил протестировать несколько вариантов использования вентиляторов и сравнить с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все вентиляторы на 120 мм включены на максимум;

Все вентиляторы на 120 мм включены на минимум;

Все вентиляторы на 120 мм в режиме PWM Silent

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума, дБ



10 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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100 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура

Температура CPU



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура SSD



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура GPU



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Система получилась непростая потому, что мощное железо скомпоновано в среднем по объему корпусе на маленькой материнской плате. Основные источники тепла получились сгруппированы и без хорошей продувки такой набор будет работать очень плохо. Это мы видим по результатам тестов, а на самом деле дела обстоят еще хуже потому, что вдобавок к этому сильно падает производительность из-за перегрева. Можно посмотреть на картинки с тепловизора системы с вентиляторами.

А теперь без вентиляторов.

Как говорится: лучше один раз увидеть… Так и получается.

Заключение

На мой взгляд, у AeroCool получился отличный набор. Он содержит все необходимое, чтобы развернуть систему с дополнительной вентиляцией и освещением в любом корпусе, где есть три посадочных места для установки 120 мм вентиляторов. Можно счесть, что 2000 рублей это много за три вертушки, но если изучить цены на обычные 120 мм модели, становится ясно, что это не так. И не забудем про комплектные хаб и пульт. Кто-то может возразить: самому это все спаять и сделать дешевле. Может быть, и так, но тут нам предлагают готовый набор со всеми необходимыми компонентами.

AeroCool Duo 12 Pro – хороший вариант, чтобы сделать свой компьютер более ярким, тихим и вентилируемым. В любой, даже самый скучный интерьер системного блока он привнесет много красок и эффектов. В мом случае все подошло идеально, как будто это штатный комплект поставки. Единственное, что мне не понравилось в связке AeroCool Duo 12 Pro + AeroCool Shard – это отсутствие синхронизации подсветки передней панели с вентиляторами. На самом деле эта проблема решается легко. Достаточно заменить RGB ленту в модуле панели корпуса на адресную и подключить ее к хабу. Все. Других недостатков просто нет.

Зато теперь можно управлять эффектами подсветки, цветом, разными режимами и даже яркостью. И, конечно же, регулировать скорость вращения крыльчаток, а можно просто выбрать режим PWM и всем будет управлять материнская плата. Такой функциональности нет даже в премиум-корпусах за большие деньги. И все это без проводов и кнопок на корпусе, а с маленьким пультом. В итоге: отличный комплект за разумные деньги, огромные функциональность и возможности по цене просто трех вентиляторов.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: