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Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре The Witcher 3: Wild Hunt

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Теги

amd intel nvidia тест phoenix the witcher 3: wild hunt cd project red redengine 3

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Лента материалов раздела

Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре The Witcher 3: Wild Hunt
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Сравнивать надо исходя из конечной цены всей платформы, а не только процессоров. Не факт, что 3100 спокойно заведутся на А320 материнках.
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Kopcheniy
09:18
Ну поборется, у 10100, в отличие от 3100/3300Х, есть встройка. Да и с оперативкой возни поменьше будет.
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10600K за 262 доллара – стали известны цены и характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
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