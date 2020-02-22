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Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming

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Оглавление

Вступление

ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming пока еще редкость в качестве претендента для покупки, и все потому, что между Radeon RX 5700 XT и видеокартами начального уровня появился более доступный вариант – Radeon RX 5600 XT.

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Как выяснилось по итогам тестов, он дешевле и не сильно хуже. Но чем тогда может подкупить модель ASUS ROG-Strix-RX5700-O8G-Gaming? Разгоном, тихой системой охлаждения или еще чем-то?

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Для тестирования мы взяли одну из самых дорогих версий – ROG Strix. Это полный аналог такой же видеокарты с приставкой ХТ: печатная плата, тип микросхем GDDR6, охлаждение и прочее.

Технические характеристики

МодельRadeon RX 5700ASUS ROG-Strix-RX5700-O8G-Gaming
Кодовое имяNavi 10 PRONavi 10 PRO
ВерсияRDNARDNA
Техпроцесс, нм77
Размер ядра/ядер, мм2251251
Количество транзисторов, млн1030010300
Частота ядра, МГц14651610
Частота ядра, МГц Turbo16251750
Число Cuda, ядер шт.23042304
Число текстурных блоков, шт. (TMU)144144
Число блоков растеризации, шт. (ROP)6464
Тип памятиGDDR6GDDR6
Эффективная частота памяти, МГц35003500
Объём памяти, ГБ88
Шина памяти, бит256256
Пропускная способность памяти, Гб/сек448448
Питание, Pin6+8pin6+8pin
Потребляемая мощность, Ватт 2D / 3D-/180-/Н.Д.
Crossfire/Sli--
Рекомендованная цена, анонс$349От 30 000 рублей

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В компании серьезно подошли к улучшению системы охлаждения, поскольку штатные радиаторы Radeon RX 5700 эталонного дизайна едва справлялись с горячим GPU. Логика в этом понятна, но цена, за которую придется покупать версию ROG Strix, слишком высока. Нет, это не камень в огород ASUS, все цены на российском рынке почему-то завышены.

Видеокарта способна работать в двух режимах: тихом, с Boost до 1725 МГц и до 1750 МГц. Делается это с помощью активации второй BIOS, она по умолчанию и активирована.

Внешний вид и размеры

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Модель | Параметр A, мм B, мм C, мм D, мм A1, мм B1, мм C1, мм
ASUS ROG-Strix-RX5700-O8G-Gaming 285 118 49 88 300 118 54

А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.

А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.

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Со временем производители, точнее разработчики графических ядер, поняли, что пользователи редко пользуются двумя-тремя мониторами в одной системе, и перестали ставить требуемый набор видеовыходов.

Но это не касается видеокарты Radeon RX 5700, она поддерживает до шести одновременных подключений. Для этого на гламурной матово-черной задней панели выведены один HDMI 2.0b и три DisplayPort 1.4.

Печатная плата

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Печатная плата ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming служит основой для ряда видеокарт, а точнее для старшего семейства с приставкой XT, и соответственно для младших Radeon RX 5700. Она унифицирована и сделана с запасом по посадочным местам.

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Питание разнесено по обеим сторонам: слева – преобразователь для памяти, справа – основной VRM GPU. В отличие от NVIDIA, компания AMD не предполагает установку шунтов для измерения потребляемой мощности и балансирной логики. Разработчики AMD основывает свой дизайн на передовых и продвинутых ШИМ-контроллерах, которые могут выдавать не менее точные данные программно. Данные по питанию GPU находятся в открытом доступе, а у видеопамяти свой собственный ШИМ-контроллер без общей шины.

Поэтому на видеокартах AMD можно оценить исключительно энергопотребление GPU и то, после преобразования +12В в требуемое напряжение. Таким образом выдаваемые утилитами данные не учитывают потери VRM и потребление памяти.

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Плата рассчитана и использует 11 фаз питания. Заявленное потребление типично для Radeon RX 5700 – 180 Вт. Конечно же, наличие 11 микросхем мосфетов, да еще и с приличным КПД намекает на громадный запас.

Кстати, мосфеты International Rectifier (TDA 21462), что на графическое ядро, что на память аж по 60 А на каждый!

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Суммарно фаз насчитывается 14 штук с одинаковыми характеристиками.

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Управляет фазами GPU ШИМ-контроллер IR 35217, питанием памяти — International Rectifier IR3567B. Чтобы понять, какие фазы и где применены (ведь установлено два ШИМ-контроллера, а фазы нечетные), используем дедукцию.

IR 35217 – это универсальный топовый контроллер с поддержкой до 7+1 фазы, IR3567B поддерживает до 6+2 фазы. Стандартно платы с графическими процессорами AMD используют следующие напряжения: Vddci, Vmem, Vcore и Vsoc. Это базовые вещи, и вы должны о них знать.

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ASUS, как и на материнских платах, начала подключать фазы парами, по так называемой параллельной сборке. И теперь на IR 35217 висят пять сдвоенных фаз питания Vcore плюс одна фаза Vsoc. Для памяти выбрана схема 2+1, где «2» – это две фазы питания Vmem, а «+1» – это Vddci.

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Восемь гигабайт GDDR6 памяти набрано восемью микросхемами Micron 9LA77 D9WCW. Видеопамять работает на эффективной частоте 14 000 МГц.

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Сама видеокарта позволяет подключить к ней еще два вентилятора, управление ими происходит через программу ASUS.

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Пара разъемов питания (8 и 6 pin) способна запитать видеокарту мощностью более 400 Вт, реализовать эту мощность можно только с разблокированной по TDP версией BIOS.

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При подключении питания красные светодиоды переключаются на белый цвет, сигнализируя о правильности подключения.

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Как уже упоминалось, ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming оснащена двумя версиями BIOS с настройкой на тишину, бустом до 1725 МГц и с разгоном до 1750 МГц.

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Кнопка выключения подсветки и контактные площадки для измерения напряжений размещены рядом.

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Система охлаждения

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На видеокарту установили систему охлаждения с тремя 88 мм вентиляторами. Сзади защитная пластина контактирует с видеоядром через термопрокладку, а общие габариты и масса конструкции внушительны.

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Неправильно думать, что ASUS любит мошенничать с теплоотводом от системы питания. Эта пластина охлаждает по большей части только память, непосредственный контакт VRM происходит с основным радиатором.

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Благодаря этому VRM действительно хорошо охлаждается и не нагревает микросхемы видеопамяти.

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Как видите, увеличенная до почти трех занимаемых слотов высота видеокарты стала следствием установки толстого радиатора. Его высота обусловлена желанием инженеров ASUS максимально охладить горячий GPU без нанесения акустического дискомфорта ушам пользователя.

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Разработчики постарались использовать все доступное пространство между элементами на плате и допустимой высотой видеокарты.

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Можно отметить, что сама конструкция кожуха является легкосъемной частью. Из-за этого для продувки радиатора не нужно нарушать гарантийные пломбы. Всего-то требуется приложить руки к шести винтам (три с торца, три за лопастями вентиляторов).

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В основании радиатора установлена никелированная «подошва» с проходящей через нее шестеркой тепловых трубок. Все вентиляторы управляются независимо друг от друга, но синхронизированы между собой и останавливаются при достижении ГП 50-52°C.

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Общая длина радиатора системы охлаждения составляет 24 см.

Тестовый стенд

Конфигурация:

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  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus XI Hero (Intel Z390, LGA 1151 v2);
  • Процессор: Intel Core i9-9900К;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения:
    • Alphacool NexXxoS Monsta 360;
    • Scythe Minebea Silent IC 2000 об/мин x3;
    • EK-XRES 140 Revo D5 PWM;
    • EK-Supremacy EVO;
    • Шланги 15/19;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4, 3400 CL16, 2 x 8 Гбайт;
  • Накопители:
    • SSD Intel Optane 905P 480 Гбайт;
    • SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
    • SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
  • Блок питания: ASUS Thor 1200 Ватт.

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:

  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG.

Разгон

Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме обратимся к более чем часовому стресс-тесту стабильности 3DMark, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.

Частота ядра.

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Перед нами три графика: оранжевый цвет отображает частоту ядра в разгоне, синий – в штатном режиме, серый – демонстрирует настройку минус 20% к TDP (типичный уровень дилетанта, впервые встречающегося с продукцией AMD).

Без вмешательства пользователя частота в штатном режиме в среднем составляет 1685 МГц, достигая пика 1707 МГц и иногда снижаясь до 1579 МГц. Это почти дотягивает до заявленных характеристик. В разгоне настройки BIOS и эффективное охлаждение позволяют выйти на среднюю частоту в 1780 МГц. В некоторых моментах она достигает 1800 МГц. Память при этом осилила разгон до 1850 МГц.

Примечательно, что настройка «-20%» не повлияла существенно на частотный потенциал и лишь снизила среднюю частоту на 20-30 МГц.

Энергопотребление.

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Энергопотребление видеокарт AMD не их конек. Да, оно стало лучше, но до показателей NVIDIA не дотягивает. И все же у ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming получились типичные 180 Вт в среднем. Правда, пики близки к 200 Вт.

В разгоне уровень TDP уже не растет так сильно, как это было с предыдущими графическими процессорами AMD, и среднее энергопотребление выросло всего на 10 Вт. К сожалению, максимальный лимит TDP составил всего 180 Вт, и он полностью расходуется в разгоне. Для улучшения ситуации нужно переходить на модифицированную прошивку BIOS.

Интересно, что настройка «-20%» почти не оказала влияния на итоговый результат. Потери составили около 5-8 Вт.

Максимальная температура GPU.

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Приятно удивили максимальные температуры, не превышающие 65°C в штатных и энергосберегающих режимах и 68°C в разгоне. Обычно в обзорах Radeon RX 5700 (XT) чаще всего попадаются значения под 80°C, а иногда и 100°C.

Массивный радиатор с шестью тепловыми трубками и тремя вентиляторами легко парирует все попытки видеоядра разогреться сильнее, и делается все не в ущерб шуму. Но сначала посмотрим на датчик температуры VRM, что он нам скажет?

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Не менее впечатляющие цифры и отличная работа системы охлаждения. Ни в разгоне, ни в стоке температура не превышала 60°C. При столь уверенном отводе тепла стоило бы реализовать потенциал GPU. Но об этом уже упоминалось выше – необходима версия BIOS с большим лимитом TDP.

Обороты вентиляторов.

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Даже с тремя вентиляторами ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming не стала слишком шумной, если такой эпитет вообще можно применить к ней. Потому что цифры 36 дБА под нагрузкой и 38.5 дБА в разгоне остаются приемлемыми.

Увы, только после снижения уровня TDP до 150 Вт удалось вписать видеокарту в 30.5 дБА и повысить рабочую температуру до 80°C.

Производительность 3D Mark

Настройки:

  • Предустановки: Port Royal (если есть аппаратная поддержка), Fire Strike Ultra, Fire Strike Extreme, Fire Strike.

Futuremark 3DMark

Port Royal, Fire Strike Ultra, Fire Strike Extreme, Fire Strike
Графические баллы


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Что касается игровой производительности Radeon RX 5700, то она уже была рассмотрена нами в соответствующем обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.

Заключение

Видеокарта ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming вызывает интерес своим запасом мощности системы питания и хорошим охлаждением.

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Энтузиастов она может привлечь существующим параллельно клоном в виде версии ХТ, у которой можно тихо стащить BIOS с большим уровнем TDP. Это поднимет потолок срабатывания защиты и обеспечит больший разгон. К тому же печатная плата позволяет отслеживать напряжения и аппаратно отключать подсветку. Не забываем и про организацию воздушных потоков через дополнительные разъемы на карте. В целом помимо завышенной на отечественном рынке стоимости претензий нет.

Остается лишь добавить собственные впечатления о ней. Потратив несколько дней на персонализированные настройки энергопотребления, я потерял от 3 до 8% производительности, зато вписал видеокарту в 150 Вт и снизил уровень шума до 30.5 дБА. Так что перед нами хорошая заготовка для рукастых пользователей, которым еще интересно возиться с настройками BIOS и тюнинговать рабочие профили.

Плюсы ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming:

  • Приемлемое энергопотребление в штатном режиме и разгоне;
  • Пассивный режим, в простое бесшумна при температуре GPU ниже 50°C;
  • Двойная прошивка BIOS и индикация питания;
  • Отличная система охлаждения как GPU, так и VRM;
  • Возможность использовать повышающую разгон прошивку BIOS старшей модели.

Может не устроить:

  • Толщина видеокарты несколько избыточна;
  • Базовые настройки энергопотребления не идеальны, при надлежащем подходе можно сделать лучше.

Минусы видеокарты:

  • Скромный разгон как следствие штатного запаса мощности по лимиту TDP (всего 180 Вт).

Rasamaha (Дмитрий Владимирович)


Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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