Для более наглядного сравнения систем все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешении 1920х1080.
В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:
Assassin's Creed Odyssey.
Battlefield V.
Call of Duty: Modern Warfare (2019).
Far Cry New Dawn.
HITMAN 2.
Need for Speed Heat.
Shadow of the Tomb Raider.
Star Wars Jedi: Fallen Order.
Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS. В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FPS Monitor. VSync при проведении тестов был отключен.
Конфигурации игровых ПК
реклама
Вариант №1 (Core i7-9700F + GeForce RTX 2060 6GB).
Ограничение памяти графического процессора - включено.
Качество текстур - ультра высокое.
Фильтрация текстур - ультра высокая.
Качество освещения - ультра высокое.
Качество эффектов - ультра высокое.
Качество пост-обработки - ультра высокое.
Качество сетки - ультра высокое.
Качество рельефа - ультра высокое.
Качество травы - ультра высокое.
Сглаживание - ТАА высокое.
Глобальное затенение - HBAO.
Call of Duty: Modern Warfare (2019)
Версия 8.2.7154757.
DirectX 12.
Качество текстур - высокое.
Анизотропная фильтрация - высокая.
Качество частиц - высокое.
Следы пуль - включены.
Тесселяция - все объекты.
Разрешение карт теней - максимальное.
Буферизация локальных теней - включена.
Буферизация теней от солнца - включена.
Освещение частиц - ультра высокое.
Трасировка лучей DirectX - выключена.
Затенение фонового света - все объекты.
Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
Глубина резкости - включена.
Интенсивность Filmic - 1.00.
Глобальный эффект скорости - включен.
Эффект скорости оружия - включен.
Зернистость - 0.00.
Far Cry New Dawn
Версия 1.0.4.
DirectX 11.
Качество фильтрации текстур - максимальное.
Качество теней - максимальное.
Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
Качество окружения - максимальное.
Качество воды - высокое.
Качество ландшафта - высокое.
Качество объемного тумана - высокое.
Сглаживание - SMAA.
Размытие в движении - включено.
Масштаб поля зрения - 90.
Масштаб разрешения - 1.0.
Текстуры HD - включены.
HITMAN 2
Версия 2.72.0.
DirectX 12.
Сглаживание - SSAA 1.00.
Уровень детализации - ультра высокий.
Качество текстур - высокое.
Фильтрация текстур - анизотропная х16.
Сложное затенение (SSAO) - включено.
Качество теней - ультра высокое.
Контактные тени - включены.
Качество отражений - высокое.
Качество размытия в движении - высокое.
Динамическое увеличение резкости - сильное.
Качество моделирования - наилучшее.
Need for Speed Heat
Версия 1.04.
DirectX 11.
Размытие в движении - включено.
Качество текстур - ультра высокое.
Качество теней - ультра высокое.
Фильтрация текстур - ультра высокая.
Глобальное освещение - HBAO.
Качество эффектов - ультра высокое.
Качество геометрии - ультра высокое.
Сглаживание - TAA.
Качество ландшафта - ультра высокое.
Детализация растительности - ультра высокая.
Качество пост-обработки - ультра высокое.
Качество отражений - ультра высокое.
Глубина резкости - ультра высокая.
Качество освещения - ультра высокое.
Shadow of the Tomb Raider
Версия 1.0 build 296.0_64.
DirectX 12.
NVIDIA RTX DLSS - выключена.
Модификатор разрешения - 100%.
Качество текстур - ультра высокое.
Качество теней - ультра высокое.
Анизотропная фильтрация - х16.
Качество трассировки лучей - выключены.
Сложное затенение - HBAO+.
Качество глубины резкости - высокое.
Уровень детализации - ультра высокий.
Тесселяция - включена.
Засветка - включена.
Эффект скорости - включен.
Пространственные отражения - выключены.
Качество пространственных контактных теней - выключены.
Качество симуляции волос - низкое.
Объемное освещение - включено.
Блики - включены.
Эффекты экрана - включены.
Star Wars Jedi: Fallen Order
Версия 1.02.
DirectX 11.
Максимальный FPS - 144.
Качество графики - эпическое.
Дистанция обзора - эпическая.
Качество теней - эпическое.
Качество сглаживания - эпическое.
Качество текстур - эпическое.
Качество визуальных эффектов - эпическое.
Качество пост-обработки - эпическое.
Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.
Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.
Соотношение стоимости и производительности систем ($/средний FPS)
Заключение
По диаграмме среднегеометрических результатов систем в восьми играх видно, что в штатном режиме первое место разделили сразу три конфигурации "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 8GB", "Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB" и "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 8GB". Вторую строчку заняли связки "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2070 S 8GB", "Core i7-9700F + GeForce RTX 2060 6GB", "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 64 8GB" и "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB". Третья позиция осталась за системами "Ryzen 7 3700X + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 64 8GB".
После разгона расклад немного изменился. Лидирующую позицию заняла система "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 8GB". На втором месте расположилась связка "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 8GB". Третью строчку "оккупировали" конфигурации "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2070 S 8GB" и "Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB".
Протестированные системы показали высокие результаты во всех играх без исключения, что является большим плюсом для них.
По соотношению цена/производительность в номинальном режиме работы лидировали связки "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 8GB" и "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 8GB". Второе место заняли системы "Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB" и "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB". Третье место "оккупировали" конфигурации "Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 64 8GB" и "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 64 8GB".
После разгона расстановка сил претерпела незначительные изменения. Первое место сохранили системы "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 8GB" и "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 8GB". Вторую позицию заняли связки "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB" и "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2070 S 8GB". Третью строчку разделили конфигурации "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 64 8GB", "Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 64 8GB".
Итак, давайте подведем итоги.
Для экономичного пользователя хорошим вариантом станет связка "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB". Она обеспечила комфортную производительность во всех протестированных игр, плюс оказалась привлекательной для покупки.
При планировании большего бюджета на приобретение игрового ПК, пользователю стоит обратить внимание на связки "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 8GB" и "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 8GB". Они лидировали как в общем зачете среди видеокарт, так и по соотношению цена/производительность.
Дмитрий Олегович aka PhoenixOC
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
Комментарии Правила