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Лучшие игровые компьютеры стоимостью до 80 тысяч рублей: февраль 2020

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Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК в ценовом диапазоне до 80 000 рублей.

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Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.

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Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Прошлые материалы:

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Конфигурации игровых ПК

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Результаты тестов: сравнение производительности

Режимы работы игровых компьютеров:

Номинал:

  • Core i7-9700F (4600-4900 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (1680/14000 МГц);
  • Core i5-9600KF (3700-4600 МГц) + GeForce RTX 2070 8GB (1620/14000 МГц);
  • Core i5-9600KF (3700-4600 МГц) + Radeon RX Vega 64 8GB (1546/950 МГц);
  • Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + GeForce RTX 2070 Super 8GB (1770/14000 МГц);
  • Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (1680/14000 МГц);

  • Ryzen 7 3700X (3600-4400 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (1680/14000 МГц);
  • Ryzen 5 3600 (3600-4200 МГц) + GeForce RTX 2070 8GB (1620/14000 МГц);
  • Ryzen 5 3600 (3600-4200 МГц) + Radeon RX Vega 64 8GB (1546/950 МГц);
  • Ryzen 7 2700 (3200-4100 МГц) + GeForce RTX 2070 Super 8GB (1770/14000 МГц);
  • Ryzen 7 2700 (3200-4100 МГц) + Radeon RX Vega 64 8GB (1546/950 МГц).

Разгон:

  • Core i7-9700F (4600-4900 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (2000/16000 МГц);
  • Core i5-9600KF (5100 МГц) + GeForce RTX 2070 8GB (1970/16000 МГц);
  • Core i5-9600KF (5100 МГц) + Radeon RX Vega 64 8GB (1680/1050 МГц);
  • Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + GeForce RTX 2070 Super 8GB (1980/16000 МГц);
  • Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (2000/16000 МГц);

  • Ryzen 7 3700X (4200 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (2000/16000 МГц);
  • Ryzen 5 3600 (4200 МГц) + GeForce RTX 2070 8GB (1970/16000 МГц);
  • Ryzen 5 3600 (4200 МГц) + Radeon RX Vega 64 8GB (1680/1050 МГц);
  • Ryzen 7 2700 (4200 МГц) + GeForce RTX 2070 Super 8GB (1980/16000 МГц);
  • Ryzen 7 2700 (4200 МГц) + Radeon RX Vega 64 8GB (1680/1050 МГц).

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Assassin's Creed Odyssey




  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.


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Battlefield V




  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая абберация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптичемкая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.


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Call of Duty: Modern Warfare (2019)




  • Версия 8.2.7154757.
  • DirectX 12.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Следы пуль - включены.
    • Тесселяция - все объекты.
    • Разрешение карт теней - максимальное.
    • Буферизация локальных теней - включена.
    • Буферизация теней от солнца - включена.
    • Освещение частиц - ультра высокое.
    • Трасировка лучей DirectX - выключена.
    • Затенение фонового света - все объекты.
    • Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
    • Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
    • Глубина резкости - включена.
    • Интенсивность Filmic - 1.00.
    • Глобальный эффект скорости - включен.
    • Эффект скорости оружия - включен.
    • Зернистость - 0.00.


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Far Cry New Dawn




  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.
    • Текстуры HD - включены.


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HITMAN 2




  • Версия 2.72.0.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - SSAA 1.00.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Динамическое увеличение резкости - сильное.
    • Качество моделирования - наилучшее.


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Need for Speed Heat




  • Версия 1.04.
  • DirectX 11.
    • Размытие в движении - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Глобальное освещение - HBAO.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Детализация растительности - ультра высокая.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.


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Shadow of the Tomb Raider




  • Версия 1.0 build 296.0_64.
  • DirectX 12.
    • NVIDIA RTX DLSS - выключена.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество трассировки лучей - выключены.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Тесселяция - включена.
    • Засветка - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Пространственные отражения - выключены.
    • Качество пространственных контактных теней - выключены.
    • Качество симуляции волос - низкое.
    • Объемное освещение - включено.
    • Блики - включены.
    • Эффекты экрана - включены.


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Star Wars Jedi: Fallen Order




  • Версия 1.02.
  • DirectX 11.
    • Максимальный FPS - 144.
    • Качество графики - эпическое.
    • Дистанция обзора - эпическая.
    • Качество теней - эпическое.
    • Качество сглаживания - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Качество визуальных эффектов - эпическое.
    • Качество пост-обработки - эпическое.


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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх


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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

  • "Core i7-9700F + GeForce RTX 2060 6GB" - 79 000 рублей;
  • "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 8GB" - 76 550 рублей;
  • "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 64 8GB" - 75 000 рублей;
  • "Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB" - 78 600 рублей;
  • "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB" - 70 800 рублей;

  • "Ryzen 7 3700X + GeForce RTX 2060 6GB" - 77 750 рублей;
  • "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 8GB" - 75 100 рублей;
  • "Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 64 8GB" - 73 200 рублей;
  • "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2070 S 8GB" - 78 750 рублей;
  • "Ryzen 7 2700 + Radeon RX Vega 64 8GB" - 70 100 рублей.

Соотношение стоимости и производительности систем ($/средний FPS)


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Заключение

По диаграмме среднегеометрических результатов систем в восьми играх видно, что в штатном режиме первое место разделили сразу три конфигурации "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 8GB", "Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB" и "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 8GB". Вторую строчку заняли связки "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2070 S 8GB", "Core i7-9700F + GeForce RTX 2060 6GB", "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 64 8GB" и "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB". Третья позиция осталась за системами "Ryzen 7 3700X + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 64 8GB".

После разгона расклад немного изменился. Лидирующую позицию заняла система "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 8GB". На втором месте расположилась связка "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 8GB". Третью строчку "оккупировали" конфигурации "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2070 S 8GB" и "Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB". Протестированные системы показали высокие результаты во всех играх без исключения, что является большим плюсом для них.

По соотношению цена/производительность в номинальном режиме работы лидировали связки "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 8GB" и "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 8GB". Второе место заняли системы "Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB" и "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB". Третье место "оккупировали" конфигурации "Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 64 8GB" и "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 64 8GB".

После разгона расстановка сил претерпела незначительные изменения. Первое место сохранили системы "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 8GB" и "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 8GB". Вторую позицию заняли связки "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB" и "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2070 S 8GB". Третью строчку разделили конфигурации "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 64 8GB", "Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 64 8GB".

Итак, давайте подведем итоги.

Для экономичного пользователя хорошим вариантом станет связка "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB". Она обеспечила комфортную производительность во всех протестированных игр, плюс оказалась привлекательной для покупки.

При планировании большего бюджета на приобретение игрового ПК, пользователю стоит обратить внимание на связки "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 8GB" и "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 8GB". Они лидировали как в общем зачете среди видеокарт, так и по соотношению цена/производительность.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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