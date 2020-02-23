Конфигурации игровых ПК реклама



Вариант №1 (Core i7-9700F + GeForce RTX 2060 6GB). Процессор: Core i7-9700F - 25 200;

Материнская плата: ASRock Z390 Phantom Gaming 4 - 8 700;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho Direct - 3 200;

Видеокарта: GeForce RTX 2060 6Gb - 24 500;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 3600MHz Patriot Viper Steel - 6 800;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 4 500;

Корпус: Thermaltake Versa N26 Black - 3 000;

Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 3 100;

ИТОГО: 79 000 рублей.

Вариант №2 (Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 8GB). Процессор: Core i5-9600KF - 15 500;

Материнская плата: ASRock Z390 Phantom Gaming 4 - 8 700;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho Direct - 3 200;

Видеокарта: GeForce RTX 2070 8Gb - 31 750;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 3600MHz Patriot Viper Steel - 6 800;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 4 500;

Корпус: Thermaltake Versa N26 Black - 3 000;

Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 3 100;

ИТОГО: 76 550 рублей.

Вариант №3 (Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 64 8GB). Процессор: Core i5-9600KF - 15 500;

Материнская плата: ASRock Z390 Phantom Gaming 4 - 8 700;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho Direct - 3 200;

Видеокарта: Radeon RX Vega 64 8Gb - 29 500;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 3600MHz Patriot Viper Steel - 6 800;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 4 500;

Корпус: Thermaltake Versa N26 Black - 3 000;

Блок питания: 700W FSP ATX-700PNR-I - 3 800;

ИТОГО: 75 000 рублей. реклама

Вариант №4 (Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB). Процессор: Core i5-9400F - 11 300;

Материнская плата: ASRock Z390 Phantom Gaming 4 - 8 700;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 700;

Видеокарта: GeForce RTX 2070 Super 8Gb - 38 500;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 3600MHz Patriot Viper Steel - 6 800;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 4 500;

Корпус: Thermaltake Versa N26 Black - 3 000;

Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 3 100;

ИТОГО: 78 600 рублей.

Вариант №5 (Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB). Процессор: Core i5-9400F - 11 300;

Материнская плата: ASRock Z390 Phantom Gaming 4 - 8 700;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 700;

Видеокарта: GeForce RTX 2060 Super 8Gb - 30 700;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 3600MHz Patriot Viper Steel - 6 800;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 4 500;

Корпус: Thermaltake Versa N26 Black - 3 000;

Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 3 100;

ИТОГО: 70 800 рублей.

реклама Вариант №6 (Ryzen 7 3700X + GeForce RTX 2060 6GB). Процессор: Ryzen 7 3700X - 23 200;

Материнская плата: ASUS ROG STRIX B450-F GAMING - 9 100;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho Direct - 3 200;

Видеокарта: GeForce RTX 2060 6Gb - 24 500;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 3600MHz Patriot Viper Steel - 6 800;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 4 500;

Корпус: Thermaltake Versa N26 Black - 3 000;

Блок питания: 650W FSP Q-Dion QD-650 - 3 450;

ИТОГО: 77 750 рублей.

Вариант №7 (Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 8GB). Процессор: Ryzen 5 3600 - 13 300;

Материнская плата: ASUS ROG STRIX B450-F GAMING - 9 100;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho Direct - 3 200;

Видеокарта: GeForce RTX 2070 8Gb - 31 750;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 3600MHz Patriot Viper Steel - 6 800;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 4 500;

Корпус: Thermaltake Versa N26 Black - 3 000;

Блок питания: 650W FSP Q-Dion QD-650 - 3 450;

ИТОГО: 75 100 рублей.

Вариант №8 (Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 64 8GB). Процессор: Ryzen 5 3600 - 13 300;

Материнская плата: ASUS ROG STRIX B450-F GAMING - 9 100;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho Direct - 3 200;

Видеокарта: Radeon RX Vega 64 8Gb - 29 500;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 3600MHz Patriot Viper Steel - 6 800;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 4 500;

Корпус: Thermaltake Versa N26 Black - 3 000;

Блок питания: 700W FSP ATX-700PNR-I - 3 800;

ИТОГО: 73 200 рублей. реклама

Вариант №9 (Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2070 S 8GB). Процессор: Ryzen 7 2700 - 11 200;

Материнская плата: ASRock Fatal1ty X370 Gaming X - 8 100;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho Direct - 3 200;

Видеокарта: GeForce RTX 2070 Super 8Gb - 38 500;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 3600MHz Patriot Viper Steel - 6 800;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 4 500;

Корпус: Thermaltake Versa N26 Black - 3 000;

Блок питания: 650W FSP Q-Dion QD-650 - 3 450;

ИТОГО: 78 750 рублей.

Вариант №10 (Ryzen 7 2700 + Radeon RX Vega 64 8GB). Процессор: Ryzen 7 2700 - 11 200;

Материнская плата: ASRock Fatal1ty X370 Gaming X - 8 100;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho Direct - 3 200;

Видеокарта: Radeon RX Vega 64 8Gb - 29 500;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 3600MHz Patriot Viper Steel - 6 800;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 4 500;

Корпус: Thermaltake Versa N26 Black - 3 000;

Блок питания: 700W FSP ATX-700PNR-I - 3 800;

ИТОГО: 70 100 рублей.

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Результаты тестов: сравнение производительности

Режимы работы игровых компьютеров:

Номинал:

Core i7-9700F (4600-4900 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (1680/14000 МГц);

Core i5-9600KF (3700-4600 МГц) + GeForce RTX 2070 8GB (1620/14000 МГц);

Core i5-9600KF (3700-4600 МГц) + Radeon RX Vega 64 8GB (1546/950 МГц);

Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + GeForce RTX 2070 Super 8GB (1770/14000 МГц);

Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (1680/14000 МГц);



Ryzen 7 3700X (3600-4400 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (1680/14000 МГц);

Ryzen 5 3600 (3600-4200 МГц) + GeForce RTX 2070 8GB (1620/14000 МГц);

Ryzen 5 3600 (3600-4200 МГц) + Radeon RX Vega 64 8GB (1546/950 МГц);

Ryzen 7 2700 (3200-4100 МГц) + GeForce RTX 2070 Super 8GB (1770/14000 МГц);

Ryzen 7 2700 (3200-4100 МГц) + Radeon RX Vega 64 8GB (1546/950 МГц).

Разгон:

Core i7-9700F (4600-4900 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (2000/16000 МГц);

Core i5-9600KF (5100 МГц) + GeForce RTX 2070 8GB (1970/16000 МГц);

Core i5-9600KF (5100 МГц) + Radeon RX Vega 64 8GB (1680/1050 МГц);

Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + GeForce RTX 2070 Super 8GB (1980/16000 МГц);

Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (2000/16000 МГц);



Ryzen 7 3700X (4200 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (2000/16000 МГц);

Ryzen 5 3600 (4200 МГц) + GeForce RTX 2070 8GB (1970/16000 МГц);

Ryzen 5 3600 (4200 МГц) + Radeon RX Vega 64 8GB (1680/1050 МГц);

Ryzen 7 2700 (4200 МГц) + GeForce RTX 2070 Super 8GB (1980/16000 МГц);

Ryzen 7 2700 (4200 МГц) + Radeon RX Vega 64 8GB (1680/1050 МГц).

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Assassin's Creed Odyssey





Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Модификатор разрешения - 100%.



Угол обзора - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Детализация текстур - высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокое.



Качество тумана - высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - высокое.



Качество объемных облаков - ультра высокое.



Детализация текстур - высокая.



Качество персонажей - ультра высокое.



Качество объемного освещения - очень высокое.



Качество глубины резкости - высокое.





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Battlefield V





Версия 1.0 сборка 25990.

DirectX 12.

Угол обзора на технике - 95.



Размытие в движении - 50%.



Эффекты глубины резкости - включены.



Хроматическая абберация - включена.



Зернистость изображения - включена.



Виньетирование - включено.



Оптичемкая дисторсия - включена.



Разрешение - 100%.



Ограничение частоты кадров - 200.



Рендеринг последующих кадров - включен.



Ограничение памяти графического процессора - включено.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество сетки - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Сглаживание - ТАА высокое.



Глобальное затенение - HBAO.





Call of Duty: Modern Warfare (2019)





Версия 8.2.7154757.

DirectX 12.

Качество текстур - высокое.



Анизотропная фильтрация - высокая.



Качество частиц - высокое.



Следы пуль - включены.



Тесселяция - все объекты.



Разрешение карт теней - максимальное.



Буферизация локальных теней - включена.



Буферизация теней от солнца - включена.



Освещение частиц - ультра высокое.



Трасировка лучей DirectX - выключена.



Затенение фонового света - все объекты.



Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.



Сглаживание - Filmic SMAA T2X.



Глубина резкости - включена.



Интенсивность Filmic - 1.00.



Глобальный эффект скорости - включен.



Эффект скорости оружия - включен.



Зернистость - 0.00.





Far Cry New Dawn





Версия 1.0.4.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество геометрии мира и растительности - максимальное.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Сглаживание - SMAA.



Размытие в движении - включено.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.



Текстуры HD - включены.





HITMAN 2





Версия 2.72.0.

DirectX 12.

Сглаживание - SSAA 1.00.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная х16.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Качество теней - ультра высокое.



Контактные тени - включены.



Качество отражений - высокое.



Качество размытия в движении - высокое.



Динамическое увеличение резкости - сильное.



Качество моделирования - наилучшее.





Need for Speed Heat





Версия 1.04.

DirectX 11.

Размытие в движении - включено.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Глобальное освещение - HBAO.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество геометрии - ультра высокое.



Сглаживание - TAA.



Качество ландшафта - ультра высокое.



Детализация растительности - ультра высокая.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество отражений - ультра высокое.



Глубина резкости - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.





Shadow of the Tomb Raider





Версия 1.0 build 296.0_64.

DirectX 12.

NVIDIA RTX DLSS - выключена.



Модификатор разрешения - 100%.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество трассировки лучей - выключены.



Сложное затенение - HBAO+.



Качество глубины резкости - высокое.



Уровень детализации - ультра высокий.



Тесселяция - включена.



Засветка - включена.



Эффект скорости - включен.



Пространственные отражения - выключены.



Качество пространственных контактных теней - выключены.



Качество симуляции волос - низкое.



Объемное освещение - включено.



Блики - включены.



Эффекты экрана - включены.





Star Wars Jedi: Fallen Order





Версия 1.02.

DirectX 11.

Максимальный FPS - 144.



Качество графики - эпическое.



Дистанция обзора - эпическая.



Качество теней - эпическое.



Качество сглаживания - эпическое.



Качество текстур - эпическое.



Качество визуальных эффектов - эпическое.



Качество пост-обработки - эпическое.





Среднегеометрические результаты систем в восьми играх







Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

"Core i7-9700F + GeForce RTX 2060 6GB" - 79 000 рублей;

"Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 8GB" - 76 550 рублей;

"Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 64 8GB" - 75 000 рублей;

"Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB" - 78 600 рублей;

"Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB" - 70 800 рублей;



"Ryzen 7 3700X + GeForce RTX 2060 6GB" - 77 750 рублей;

"Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 8GB" - 75 100 рублей;

"Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 64 8GB" - 73 200 рублей;

"Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2070 S 8GB" - 78 750 рублей;

"Ryzen 7 2700 + Radeon RX Vega 64 8GB" - 70 100 рублей.

Соотношение стоимости и производительности систем ($/средний FPS)





Заключение

После разгона расклад немного изменился. Лидирующую позицию заняла система "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 8GB". На втором месте расположилась связка "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 8GB". Третью строчку "оккупировали" конфигурации "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2070 S 8GB" и "Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB". Протестированные системы показали высокие результаты во всех играх без исключения, что является большим плюсом для них.

По соотношению цена/производительность в номинальном режиме работы лидировали связки "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 8GB" и "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 8GB". Второе место заняли системы "Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB" и "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB". Третье место "оккупировали" конфигурации "Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 64 8GB" и "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 64 8GB".

После разгона расстановка сил претерпела незначительные изменения. Первое место сохранили системы "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 8GB" и "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 8GB". Вторую позицию заняли связки "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB" и "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2070 S 8GB". Третью строчку разделили конфигурации "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 64 8GB", "Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 S 8GB" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 64 8GB".

Итак, давайте подведем итоги.

Для экономичного пользователя хорошим вариантом станет связка "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB". Она обеспечила комфортную производительность во всех протестированных игр, плюс оказалась привлекательной для покупки.

При планировании большего бюджета на приобретение игрового ПК, пользователю стоит обратить внимание на связки "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 8GB" и "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 8GB". Они лидировали как в общем зачете среди видеокарт, так и по соотношению цена/производительность.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

