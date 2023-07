За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Сегодня я протестирую свой компьютер в игре Forever Skies.

Я не любитель подобных игр, поэтому и проходить ее не намерен. Просто посмотрим, на графические настройки и производительность в игре.

Коротко о самой игре.

Созданием игры занимались Far From Home S.A.и Far From Home. Они же являются и издателями. Игра вышла на следующих платформах: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Linux, Windows.

Вот так в Steam описан жанр игры: приключенческая игра, симулятор, инди-игра, шутер, компьютерная стратегическая игра, Early Access, Adventure... Выживальщик, однако...

Дата релиза - 30 сентября 2022 года. Но состоялся перенос игры на 2023 год, пока игра находится в раннем доступе.

Краткое описание игрового процесса из того же Steam: "Forever Skies - это игра про выживание с видом от первого лица. Вернитесь на Землю, разрушенную экологической катастрофой, управляйте высокотехнологичным дирижаблем, модернизируйте и чините его... Собирайте ресурсы чтобы выжить, сражайтесь с опасностями...

Стройте и меняйте под себя высокотехнологичный дирижабль. Во время полета над Землей он станет для вас домом, мастерской и лабораторией. Летайте на нем к руинам нашей цивилизации и загадочным аномалиям.

Следите, чтобы дирижабль был цел и исправен. Добывайте и собирайте ресурсы, чтобы сделать его таким, каким он нужен именно вам.

Ваши научные познания и навыки позволяют вам создавать разнообразные машины и управлять ими.

Изучайте сканированные элементы и реконструируйте утраченные технологии. Ищите новые способы добычи еды и ресурсов, открывайте новые инструменты и увеличивайте свои шансы на выживание."

Ну, выживать пусть пробуют другие. Я займусь "анализом" графических настроек в игре.

Их не особо много. Но все необходимое имеется.

Есть несколько классических пресетов настройки графики.

Вот так игра выглядит на очень высоких настройках графики:

А это, высокие настройки:

Средние настройки графики:

Низкие настройки графики:

Между самыми высокими и самыми низкими настройками, очень хорошо видна разница. И тут стоит сделать одно важное замечание, которое касается не только этой игры. Внимательно посмотрите на здание. Хорошо заметно, что именно на низких настройках оно выглядит наиболее четко. Вот вам и работа "современных" алгоритмов сглаживания... Картинку мылят очень даже сильно. А тут еще и всякий блюр-шмлюр и прочие спец. эффекты. Графика выглядит так себе... И это, мягко говоря...

Что у нас по современным апскейлам? Ну, я нашел FSR и XeSS (аналог от Intel):

Посмотрим, как они отрабатывают. Сами настройки "Очень высокие".

Очень высокие + FSR (качество):

Очень высокие + XeSS (качество):

Оба варианта "мылят" картинку заметно. Использовать их - так себе затея.

Но, для теста и стабильных "60+ фпс", я выбрал следующую комбинацию:

Вот так выглядит картинка на таких настройках:

Скажем честно: плохо.

Вот ссылка на слайдер для сравнения скриншотов.

Приступаем к тестированию.

Тестовая система.

Процессор : i7-8700T

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Тестовый момент:

И вот, что у меня получилось...

График фреймрейта.

Итоговый результат.Результат, скажем так, аховый. Графика тут и мимо не проходила. А требования довольно серьезные.

Сама компания заявляет следующие системные требования:

Ну, на минималке, поиграть на GTX 1060, наверно, можно. Но насчет "твердых" 60 фпс, не уверен. Оптимизация в игре очень плохая. Даже небольшие перемещения по локации приводят к фризам, игре требуется SSD накопитель. Именно этим и объясняются низкие результаты по редким и очень редким событиям.

Итак, перед нами очередная отвратительно оптимизированная игра от инди-разработчика. Может, к официальному релизу, что-то исправят...

Стоит ли в нее играть, решать вам.