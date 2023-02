За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В жанре фильмов ужасов есть группа фильмов, где в роли врага выступают животные. Часто это вымышленные животные или мутанты (как вариант - зомби). А вот фильмов, где враг обычное (или почти обычное животное, не так и много. Не ждите тут фильмов о бобрах-зомби, пауках-переростках или песчанных акулах. Я расширил список до всех фильмов с животными-убийцами, независимо от жанра. Естественно, что фильмы, о которых я буду рассказывать, я смотрел.

Конечно, тут стоит сказать, что "нормальными" таких животных можно называть лишь условно. Они либо очень сильные (большие) для обычной особи. Либо очень умные. Но это сделано ради сюжета, поэтому такие вольности можно простить. Никакого рейтинга нет, фильмы расположены в произвольном порядке.

Совсем уж трешовые фильмы упоминать не буду, только те, что имеют хоть какую-то "ценность".

Начнем с акул. Именно фильмов про акул я посмотрел больше всего. Культовость темы пошла с фильма 1975 года "Челюсти" ("Jaws"). Фильм иногда приписывают к жанру ужасов. Я не согласен в принципе. Да, это триллер, приключение. Но вот ужасы... Возможно, для 1975 года только. Но не важно, это один из лучших фильмов жанра. Тут есть нормальный вменяемый сюжет, неплохие актеры.

В конце концов имя режиссера обязывает. Это - Стивен Спилберг (хотя тогда его имя ничего не говорило). В ролях: Рой Шайдер, Роберт Шоу, Ричард Дрейфусс, Лоррэйн Гари. В главной роли - шериф небольшого прибрежного городка. В водах которого появляется гигантская белая акула, убивающая купающихся. Ее надо нейтрализовать. Ситуацию усугубляют "плохие люди", которые ради наживы в период курортного сезона не хотят поднимать панику. Это сильно осложняет шерифу поставленную задачу. Фильм хороший, максимально приближенный к реальности. Акула не ест корабли (ну, почти), не выползает на берег в поисках соблазнительных девушек в бикини. Ничего идиотского тут нет. Как нет и компьютерной графики по понятным причинам. Только муляжи в натуральную величину.

Сейчас, конечно, съемки особо не впечатляют, но на момент выхода фильма все было совсем по-другому.

В 1978 году выходит вторая часть фильма с теми же актерами, но другим режиссером. Фильм тоже неплох, но слишком много самоцитирования. А вот последующие части смотреть необязательно. Тут уже треша становится больше и больше.

"Глубокое синее море" ("Deep Blue Sea").

Фильм снят в 1999 году. Режиссер: Ренни Харлин. В ролях: Томас Джейн, Саффрон Берроуз, Сэмюэл Л. Джексон, Жаклин Маккензи, Майкл Рапапорт, Стеллан Скарсгард

Этот фильм уже можно считать фильмом ужасов без особых натяжек. Но к реальности сильно притянут за уши. Группа ученых на подводной станции ведут исследования в целях создания лекарства. Для этого им приходится увеличивать мозг акул. От чего те стали излишне умными. И им не нравится то, что с ними делают люди. Поэтому поднимается "бунт" со всеми вытекающим последствиями. Фильм неплохой, съемки довольно качественные.

Актеры подобраны неплохо. Герои не особо адекватные, особенно бесит поведение доктора Сьюзан МакАлистер. Ну дура дурой. За что и пострадала...

Посмотреть фильм стоит.





"Отмель" ("The Shallows") - 2016 год.

Режиссер: Жауме Кольет-Серра. В ролях: Блейк Лайвли, Оскар Хаэнада, Джозеф Салас, Бретт Каллен. Этот фильм из категории тех, где действие привязано только к одному месту. И практически весь фильм мы видим главную героиню, акулу и сигнальный буй. Все. Я перед просмотром очень сильно сомневался, что фильм мне понравится. Но он оказался довольно качественным. Хорошие съемки, минимум идиотизма и максимальная приближенность к реальности.

Девушку-серфингистку атакует акула и она вынуждена спасаться на сигнальном буе, где проведет большую часть фильма.

Сделать в таком сценарии нескучное кино, нужно суметь. Режиссер с задачей справился. Фильм смотреть стоит.

Пожалуй, с фильмами про акул все. Я понимаю, что многие спросят: "А где же "Мег: Монстр глубины"?"

Да, я его смотрел. Но там уж сильно отошли от реальности в плане изображения акулы. Пусть и доисторической. Это уже больше фантастика. Тем более, что встреча с Джейсоном Стэйтемом изначально ничего хорошего акуле не сулило...





Пока останемся в воде и обратим внимание на других опасных обитателей вод.

"Пираньи" ("Piranha") - 1978 год. Режиссер: Джо Данте. В ролях: Брэдфорд Диллман, Хезер Мензес, Кевин МакКарти. Это первый фильм из многочисленных последующих.

Он не самый лучший, но он заложил основы. Поэтому и пишу о нем. Как всегда: люди чего-то там вырастили, а рыбки убежали... И стали есть людишек. Фильм находится прям на грани реальной ситуации и фантастики. Я очень сомневался: стоит ли вообще франшизу тут упоминать. Настоящие пираньи, конечно, представляют опасность, но не такую и большую, чтобы делать по ним фильм ужасов. Поэтому приходится довыдумывать...

Все фильмы о пираньях относят к ужасам, но вот реально напугать фильмы не могут, как ни стараются. Да, кровищи много. Все портит ( во всех фильмах франшизы) обилие убийств. Это превращает убийство в банальщину, портит напряженность фильма. Стоит ли смотреть или нет, решайте сами, но условную "тройку" фильму я поставлю.





Остаемся в воде, но "плывем" ближе к берегу.

"Аллигатор" ("Alligator") вышел в 1980 году.

Режиссер: Льюис Тиг, в ролях: Роберт Форстер,Робин Райкер, Майкл В. Гаццо. Фильм основан на одной популярной городской легенде об аллигаторах в канализациях. Вот это тот самый случай. Для "страшности" аллигатор несколько превосходит оригинал в габаритах (видно, отъелся на выброшенных гамбургерах). Наводит шороху на людишек. Местами фильм становится ужасами, местами - комедией. Это не значит, что он плохой. Так, неплохое развлечение. Комбинированные съемки сейчас уже выглядят устаревшими, но общую картину не портят. Любите изделия из крокодиловой кожи - посмотрите...





"Капкан" ("Crawl") - 2019 год. Режиссер: Александр Ажа. В ролях: Кая Скоделарио, Барри Пеппер, Морвет Кларк, Росс Андерсон. И этот фильм тоже про аллигаторов.

На регион обрушивается ураган, все затапливает. В том числе и ферму с аллигаторами... Короче, будущие ремни начинают свободно плавать по залитому городку и терроризировать людей.

По большей части, фильм выглядит более-менее реалистичным. Но вот ближе к концу, реализм сильно сдает позиции. Это уже мне не понравилось. К тому же, сильно разочаровала актриса, игравшая главную роль. Не раз я говорил в телевизор: "Да сожрите же ее скорей!". Ее тупость временами просто убивала. В остальном же, фильм нормальный по меркам жанра. Съемки понравились. Все выглядит вполне прилично.





Наконец, перебираемся на сушу... И возносимся в небеса...

"Змеиный полет" ("Snakes on a Plane") 2006 года.

Режиссер: Дэвид Р. Эллис. Сюжет поражает неадекватностью. Такой придуман способ "уронить" самолет... Не одну пачку муки вынюхал главный злодей...

Сюжет претендует на лавры не смешной черной комедии. Есть элементы боевика. Но, формально, тут есть змеи, причем обычные. Так что фильм подходит по моим критериям. Мне фильм не понравился. Совсем, но упомянуть его решил. Очень много на себе вывозит "лучший негр Голливуда" - Сэмюэл Л. Джексон. Только вот не понятно, что его сподвигло сняться в этом трешаке...





"Анаконда" ("Anaconda"). Первый фильм был снят в 1997 году. Режиссером первой части стал Луис Льоса. В ролях снялись: Дженнифер Лопес, Айс Кьюб, Джон Войт, Эрик Столц.

На мой скромный взгляд, это один из лучших фильмов ужасов про животных. Да, тут есть сильное преувеличение в отношении размеров анаконды. Многое из ее поведения притянуто за уши. Но все равно, фильм отменный. И это одна из лучших ролей Дженифер Лопес, которую я вообще не люблю, как актрису. Сюжет хороший, не проседает время от времени, чем грешат многие фильмы. Сама анаконда выглядит очень хорошо.

И главное - ее показывают ровно столько, сколько нужно, чтобы до поры до времени хранить некоторую интригу. Натурные съемки также хорошие. В общем, слабых мест мало. Посмотреть стоит.

Немного слабее второй фильм - "Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей" ("Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid"), который вышел в 2004 году ( режиссер: Дуайт Х. Литтл, актеры: Джонни Месснер, КаДи Стрикленд, Мэттью Мэрсден, Николас Гонсалес, Юджин Бирд, Карл Юн).

Сюжет во многом повторяет первый фильм, хотя действие происходит совсем в другом регионе. Тут уже заметный перебор со змеями. Хотя, в определенной мере это оправдывают сезоном спаривания, когда они стекаются в одно место для "оргий".

Посмотреть этот фильм тоже можно. А вот остальные части (я даже не знаю, сколько их наклепали) - не надо. Там совсем уже пошел низкопробный продукт, что сразу видно и по подбору актеров, и по качеству съемок.





"Призрак и Тьма" ("The Ghost and the Darkness") - 1996 год. Режиссер: Стивен Хопкинс. В ролях: Майкл Дуглас, Вэл Килмер, Том Уилкинсон, Джон Кани. Фильм основан на реальных событиях, которые происходили в Африке в конце XIX века.

Идет строительство, но на строителей стали нападать два льва-людоеда. Местные вообще считают их демонами в обличие зверей. Прекратить это безобразие должен профессиональный охотник.

Фильм очень хороший, зрелищный. Нет откровенного идиотизма. Львов не надо глушить тоннами тротила или шпиговать сотнями пуль из пулемета. Их надо просто выследить. А вот сделать это крайне сложно. Ни разу не стоит относить к жанру ужасов. Просто очень хороший фильм в антураже природы Африки. И, естественно, актерская игра Дугласа и Килмера не вызывает никаких нареканий.









Следующий фильм не совсем о животном, которое убивает всех без разбора. Это фильм о мести. Кровавой мести косатки конкретному человеку. Речь о фильме "Смерть среди айсбергов" ("Orca, the Killer Whale"), который вышел в 1977 году.

Несомненно, на его создание повлиял успех первых "Челюстей". Хотя фильм совсем про другое. Режиссер: Майкл Андерсон, в ролях: Ричард Харрис, Шарлотта Рэмплинг, Уилл Сэмпсон, Бо Дерек. Огромная косатка мстит китобою за погибших родичей. Для человека косатки почти не представляют угрозу, нападений на человека на порядок меньше, чем аналогичных случаев с акулами. Косатки очень умные животные. Но тут ей приписали еще и определенное чувство мести. Сюжет чем-то похож на "Моби Дик", только наоборот. Фильм стоит посмотреть. В первую очередь - это приключение и драма. Ужасов в привычном понимании тут нет, хотя кровища присутствует.

Даже в самом конце косатка не ест своего обидчика, просто убивает и кружит над ним, пока тот медленно погружается в пучину океана...





Ну, и напоследок, нельзя не упомянуть родоначальника хорроров и всего жанра триллеров, фильм "Птицы" ("The Birds"), снятый в 1963 году. Режиссером стал метр Альфред Хичкок.

В ролях: Род Тейлор, Джессика Тэнди, Сюзанн Плешетт, Типпи Хедрен. Хоть и в описании указывается, что это фильм ужасов, это не совсем так. Но этот фильм стоит обязательно посмотреть. Он хорош сам по себе. Он хорош, как родоначальник жанра. Он хорош, как великолепная актерская игра и работа режиссера.

Естественно, что далеко не все смогут смотреть фильм без крови, расчлененки и компьютерных спецэффектов. Вот этого точно от фильма не ждите. В остальном - великолепная работа.





Вот такой подбор фильмов. Это не все фильмы на данную тематику, просто этот поджанр мне не особо интересен, поэтому не все фильмы смотрел.