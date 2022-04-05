Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Call of Duty 2: проверка временем

Сделаю краткий обзор игры Call of Duty 2 c учетом прошедшего времени, а потом проведу тестирование игры на системе i5-3570K+GT 430
[ ] для раздела Блоги
1
Обвал цен RTX 3070 Ti ниже февральских
Еще одна RTX 3070 Ti даже дешевле
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Жанр шутеров является одним из самых прибыльных и популярных в игровой индустрии. Так повелось с самого начала компьютерных игр. Вспомните самые популярные игры "эпохи зарождения". Именно разнообразные шутеры и составляли основной костяк.

реклама

В 2005 году компания Activision выпускает игру Call of Duty 2, как продолжение первой части. Игра была посвящена Второй Мировой войне. Состояла из трех частей, каждая из которых посвящалась боевым действиям Советской армии и ее союзников: Британии и США. Собственно в то время и были заложены основы, как современных шутеров вообще, так и серии Call of Duty в частности. Серия прошлась практически по всем крупным вооруженным конфликтам современности, сделала несколько экскурсов в будущее (даже слетала в космос). Но теперь опять вернулась к истокам.

А что же поменялось за эти годы? Первое, что бросается в глаза - это, естественно, графика. Сравните Call of Duty 2 с любой из последних игр серии. Разница колоссальна.

Типичное помещение в игре.
анонсы и реклама
Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
650 000р скидка на комп Alienware
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

 В помещениях очень простенькое освещение, детализация также примитивная. Но тут все упиралось в возможности того железа. Боевые действия "на просторах" также сильно отличаются от современных. Локации очень маленькие. Дальность прорисовки сильно ограничена. Чтобы это не особо бросалось в глаза, дизайнеры просто ограничивают линию горизонта различными объектами и туманом. Ну и дальше завалов/проволоки не пройти.

Бой на открытом пространстве.

 Текстуры, детализация объектов, освещение, тени, физика - в этих аспектах игра проигрывает однозначно.

реклама

Но значит, что игры стали лучше? Это очень больной вопрос для современной индустрии. Да, графика примитивна, но ведь сам геймплей не так и разительно отличается! Пара оружий за спиной, несколько типов гранат. Что еще надо? Нет кастомизации внешности? А нужна ли она для шутера от первого лица? Нет обвеса для оружия? Так его и не было во времена Второй Мировой. Собственно различные "плюшки" на стрелковом оружии появились уже примерно в 80-х годах прошлого века. Да и то сначала в спец.подразделениях. А то, что физика стрельбы и отдача оружия была попроще, так для игры это вовсе не главное. Даже то, что сами миссии очень коротенькие идет на благо игры. Вы просто не успеваете устать от прохождения. Сами миссии разнообразны, можно перепробовать множество видов стрелкового оружия (его количество, конечно, уступает современным играм, но и в реальности оружия было не так и много).

Основное действие в игре - штурм разнообразных зданий/укреплений.

 Как по мне: особого прогресса именно в геймплее не произошло с тех времен. Разве, что удобнее стало пользоваться укрытиями, появилась частичная разрушаемость объектов (опять же - возможности движка и железа). А всякие спец.способности больше актуальны для футуристических игр франшизы.

Всего в игре более 20 миссий, которые очень разнообразны географически. Начиная от обороны Сталинграда в 1942 году и заканчивая высадкой сил союзников в Нормандии. Таким способом создатели отлично компенсировали скромные возможности тех лет в играх.

Меню миссий кампании.

реклама

 



реклама

Ну, а теперь приступим к тестированию. Я не стал задействовать свой основной компьютер и проведу тест на системе с процессором i5-3570K в паре с видеокартой GТ 430. Разрешение монитора 1600х900, операционная система Windows 10 ( LTSC). 

Настройки выбрал следующие:

Настройки текстур стоят высокие.

 Визуально все выглядит так:

 Если же текстуры выставить "дополнительно" и включить динамическое освещение на "высокое":

 Добавление сглаживания заметно режет фпс:

 Но в самой игре такие настройки очень не комфортны, т.к. фпс всегда будет находиться ниже 60 кадров. Поэтому возвращаюсь в первоначальному варианту. Почему я не включал сглаживание границ дыма? Сам дым в игре очень сильно режет фпс, а со сглаживанием все очень печально:

Просадки фпс на игровых настройках.

 Запись тестового отрезка пройдет с помощью программы CapFrameX.

Сам тестовый отрезок - зачистка территории завода в Сталинграде 1942 года:

Тестовый отрезок.

 Результат тестирования:

Итоговый результат.

График фреймрейта:

График фреймтайма:

 Играть можно, но просадок частоты кадров при таких настройках не избежать.



Выводы по игре.

Первый раз я прошел ее, наверно, в 2007 году. После Crysis графика тогда в других играх не могла впечатлить. И тем более в этой игре. Но прошел до конца. Пройдя же для статьи всю советскую часть кампании, я не особо и страдал от графики. Прикольно, скоротечно. Озвучка вменяемая, нет "повестки" (черные женщины не лезут на баррикады), сюжет вполне соответствует реальным событиям, нет перетягивания одеяла на себя (чем страдают почти все современные игры по Второй Мировой войне).

Игра понравилась, хотя лично на мой вкус Medal of Honor: Airborne для моих предпочтений подошла лучше.



За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

call of duty call of duty 2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402)
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-A D4
15
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: апрель 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4
Измеряем производительность современных и не очень процессоров в граммах на мегагерц
22
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 Godlike
16
Обзор робота-пылесоса ILIFE A11
11
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-10600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
2
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z)
24
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i7-11700КF
4

Интересные материалы

Измеряем производительность современных и не очень процессоров в граммах на мегагерц
1 апреля 2022 22
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z)
26 марта 2022 24
Обзор и тестирование механических клавиатур Logitech G413 SE/TKL SE
23 марта 2022 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пиратский клон Netflix набирает популярность в России
28
Виталик Бутерин признал неверным распределение 72 млн монет Эфира во время премайна инвесторам
22
78 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 за апрель 2022 года
3
Новое вредоносное ПО для Android крадет контакты, местоположение, аудиозаписи и многое другое
3
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
147
Экономическая нестабильность и санкции против РФ могут привести к резкому подорожанию Биткоина - РБК
24
Процессор Intel Core i3-12100F сравнили с i7 Sandy Bridge в играх — разница достигает двух раз
84
Графический драйвер AMD может незаметно испортить настройки процессора Ryzen в BIOS
17
NVIDIA продемонстрировала трассировку пути в реальном времени
5
Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
178
Radeon R9 290 снова в строю – на что способен старый флагман спустя 9 лет после выхода в тестах WG
12
В российский топ приложений вырвалась соц. сеть Fiesta: интерфейс может показаться знакомым
4
Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси
87
В новой майнинг ферме Biostar используются видеокарты с мобильными чипами Radeon RX 6600M
1
Применение DDR5 в ноутбуках позволило AMD поднять производительность графики и снизить энергопотребление
5
Windows 11 не оправдала надежд Microsoft – низкая популярность и третье место с показателем 8.47%
30
World of Tanks никуда не уходит – что сообщают в Wargaming и почему с играми ничего не случится
10
Видеокарты AMD существенно превзошли NVIDIA по приросту производительности от новых драйверов
20
Intel заботится о фирменном стиле и бесплатно заменяет покупателям утерянные и поврежденные наклейки
4
Илон Маск прибрал к рукам 9,2% акций Twitter
1

Популярные статьи

Как я перешёл с GeForce RTX 2070 Super на Radeon RX 6500 ХТ и почему видеокарта AMD мне понравилась
50
60 самых захватывающих игр 2016-2021 годов на ПК, которые обязательно стоит пройти
7
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402)
1
Call of Duty 2: проверка временем
1

Сейчас обсуждают

Андрей Герман
08:06
Когда то Китай высмеивали за копирование всего что под руку попадётся, а сейчас?
Пиратский клон Netflix набирает популярность в России
Иннокентий Васильевич
08:05
Он и в америках за цену МСРП не купит. "Мне глупой", ЛОЛ
Процессоры AMD Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500 сравнили в играх с Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
AlexZ Rus
08:04
статью не читал, но осуждаешь. типичное чухно. там речь шла о бесплатной замене, на время ремонта сгоревшей 2070s. но свинья не читатель свинья писатель лол.
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
Андрей Герман
08:04
У меня там подруга живёт, говорила как их знакомые всякие разные, когда проезжали мимо русских "охраняющих их", то те у них спрашивали "А у вас там по девочкам как? Дёшево или прийдётся самим забирать...
Пиратский клон Netflix набирает популярность в России
AlexZ Rus
08:01
слава заглоту героям рунета слава! по традиции 5ню заглоту.
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
Togtyui
08:00
Чесотка лечится.
Графический драйвер AMD может незаметно испортить настройки процессора Ryzen в BIOS
Togtyui
07:56
Полкиловата в час? Это когда европейцы вынуждены экономить каждый электрон, крутя термостат против часовой? Хуанг, астанавись!
ZOTAC представила GeForce RTX 3090 Ti PGF OC занимающей 4 слота на материнской плате
Андрей Касянчук
07:55
Вот это новость! Никто раньше не знал о Зетфликсе! С самого конца 2017-го или начала 2018-го года... 😁
Пиратский клон Netflix набирает популярность в России
Алексей Румянцев
07:50
это не нитро плюс, это урезанный вариант пульс https://www.sapphiretech.com/ru-ru/consumer/nitro-radeon-rx-6600-xt-8g-gddr6
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
Алексей Румянцев
07:48
венгерская компания MVM обсуждает с «Газпромом» расчет за газ в рублях
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем