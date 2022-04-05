За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Жанр шутеров является одним из самых прибыльных и популярных в игровой индустрии. Так повелось с самого начала компьютерных игр. Вспомните самые популярные игры "эпохи зарождения". Именно разнообразные шутеры и составляли основной костяк.

реклама

В 2005 году компания Activision выпускает игру Call of Duty 2, как продолжение первой части. Игра была посвящена Второй Мировой войне. Состояла из трех частей, каждая из которых посвящалась боевым действиям Советской армии и ее союзников: Британии и США. Собственно в то время и были заложены основы, как современных шутеров вообще, так и серии Call of Duty в частности. Серия прошлась практически по всем крупным вооруженным конфликтам современности, сделала несколько экскурсов в будущее (даже слетала в космос). Но теперь опять вернулась к истокам.

А что же поменялось за эти годы? Первое, что бросается в глаза - это, естественно, графика. Сравните Call of Duty 2 с любой из последних игр серии. Разница колоссальна.

Типичное помещение в игре. анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X 650 000р скидка на комп Alienware Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке В помещениях очень простенькое освещение, детализация также примитивная. Но тут все упиралось в возможности того железа. Боевые действия "на просторах" также сильно отличаются от современных. Локации очень маленькие. Дальность прорисовки сильно ограничена. Чтобы это не особо бросалось в глаза, дизайнеры просто ограничивают линию горизонта различными объектами и туманом. Ну и дальше завалов/проволоки не пройти. Бой на открытом пространстве. Текстуры, детализация объектов, освещение, тени, физика - в этих аспектах игра проигрывает однозначно. реклама Но значит, что игры стали лучше? Это очень больной вопрос для современной индустрии. Да, графика примитивна, но ведь сам геймплей не так и разительно отличается! Пара оружий за спиной, несколько типов гранат. Что еще надо? Нет кастомизации внешности? А нужна ли она для шутера от первого лица? Нет обвеса для оружия? Так его и не было во времена Второй Мировой. Собственно различные "плюшки" на стрелковом оружии появились уже примерно в 80-х годах прошлого века. Да и то сначала в спец.подразделениях. А то, что физика стрельбы и отдача оружия была попроще, так для игры это вовсе не главное. Даже то, что сами миссии очень коротенькие идет на благо игры. Вы просто не успеваете устать от прохождения. Сами миссии разнообразны, можно перепробовать множество видов стрелкового оружия (его количество, конечно, уступает современным играм, но и в реальности оружия было не так и много). Основное действие в игре - штурм разнообразных зданий/укреплений. Как по мне: особого прогресса именно в геймплее не произошло с тех времен. Разве, что удобнее стало пользоваться укрытиями, появилась частичная разрушаемость объектов (опять же - возможности движка и железа). А всякие спец.способности больше актуальны для футуристических игр франшизы. Всего в игре более 20 миссий, которые очень разнообразны географически. Начиная от обороны Сталинграда в 1942 году и заканчивая высадкой сил союзников в Нормандии. Таким способом создатели отлично компенсировали скромные возможности тех лет в играх. Меню миссий кампании. реклама



реклама Ну, а теперь приступим к тестированию. Я не стал задействовать свой основной компьютер и проведу тест на системе с процессором i5-3570K в паре с видеокартой GТ 430. Разрешение монитора 1600х900, операционная система Windows 10 ( LTSC). Настройки выбрал следующие: Настройки текстур стоят высокие. Визуально все выглядит так: Если же текстуры выставить "дополнительно" и включить динамическое освещение на "высокое": Добавление сглаживания заметно режет фпс: Но в самой игре такие настройки очень не комфортны, т.к. фпс всегда будет находиться ниже 60 кадров. Поэтому возвращаюсь в первоначальному варианту. Почему я не включал сглаживание границ дыма? Сам дым в игре очень сильно режет фпс, а со сглаживанием все очень печально: Просадки фпс на игровых настройках. Запись тестового отрезка пройдет с помощью программы CapFrameX. Сам тестовый отрезок - зачистка территории завода в Сталинграде 1942 года: Тестовый отрезок. Результат тестирования: Итоговый результат. График фреймрейта: График фреймтайма: Играть можно, но просадок частоты кадров при таких настройках не избежать.



Выводы по игре. Первый раз я прошел ее, наверно, в 2007 году. После Crysis графика тогда в других играх не могла впечатлить. И тем более в этой игре. Но прошел до конца. Пройдя же для статьи всю советскую часть кампании, я не особо и страдал от графики. Прикольно, скоротечно. Озвучка вменяемая, нет "повестки" (черные женщины не лезут на баррикады), сюжет вполне соответствует реальным событиям, нет перетягивания одеяла на себя (чем страдают почти все современные игры по Второй Мировой войне). Игра понравилась, хотя лично на мой вкус Medal of Honor: Airborne для моих предпочтений подошла лучше.



