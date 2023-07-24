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Итоги гоночного уик-энда 22-23 июля

В эти выходные проходили гонки в следующих сериях: Formula 1, IMSA, NASCAR, INDYCAR...
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Формула 1 проходила в Венгрии. Узкая, "необгонная" трасса, принимающаю данные гонки с середины 80-х годов.

Квалификация проходила по новому формату. Скорее всего это повлияло на разную адаптацию разных пилотов. Может поэтому Макс Ферстаппен не смог завоевать поул-позишн. А может сыграл опыт Хэмильтона. Но именно он, завоевал первое место на старте.

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В самой гонке - без неожиданностей. Макс Ферстаппен уже на первых поворотах выходит в лидеры и спокойно доезжает до победы. Абсолютно не напрягаясь.

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Хэмильтон не только потерял первое место, но и пропустил вперед оба McLaren. И бОльшую часть гонки лидирующая группа так и выглядела, пока в нее не прорвался Серхио Перес.

Итоговый результат:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Ландо Норрис (McLaren)

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3. Серхио Перес (Red Bull)

Интрига чемпионата может сохранятся только в сознании самых приверженных фанатов F1...



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INDYCAR. В Айове прошел двойной этап серии.

Субботнюю гонку на овале выиграл Йозеф Ньюгарден (TEAM PENSKE).

За последние 12 месяцев, Ньюгарден выиграл 5 из 6 гонок на овалах! Вторым финишировал Скотт МакЛафлин (TEAM PENSKE), третьим - Пато О'Уорд (ARROW MCLAREN).

В воскресной гонке снова победил Ньюгарден (TEAM PENSKE).

Он опередил своего товарища по команде Уилла Пауэра (TEAM PENSKE) на 0,7 секунды. Третьим на финиш приехал Алекс Палоу (CHIP GANASSI RACING).




NASCAR. Поконо. Серия гонок пикапов. 

В этот день на гоночной трассе Pocono Raceway Кайл Буш (Kyle Busch Motorsports) одержал тяжелую победу в субботней гонке CRC Brakleen 150, сделав обгон на последнем круге. Буш обошел лидера серии Кори Хейма во 2-м повороте на 2,5-мильной трассе и доехал с 0,604-секундным опережением на Chevrolet № 51, чтобы, обеспечить 100-ю победу для своей команды.

 Это вторая победа в году из пяти стартов пикапов для 38-летнего Буша, двукратного чемпиона серии NASCAR Cup.

В старшем дивизионе Cup Series Денни Хэмлин одержал победу в жестком проходе Кайла Ларсона.

За всю историю, это седьмая победа в серии кубков NASCAR на гоночной трассе Pocono Raceway и вторая в сезоне 2023 года.




В серии IMSA прошла гонка в младших классах GTD PRO/GTD на трассе в Лайм-Рок. Это достаточно короткая гонка (по меркам серии) длилась 2 часа 40 минут.

Победу в старшем классе GTD PRO одержал экипаж Ганн/Риберас на Aston Martin (Heart of Racing Team).

На втором месте приехал экипаж Lexus (Vasser Sullivan) Хоуксворд/Барникот. На третьем - Бахлер/Пилет на Porsche (Pfaff Motorsports).

Результаты класса GTD:

1. Де Анжелис/Соренсен Aston Martin (Heart of Racing Team)

2. Уделл/Андлауэр Porsche (Kellymoss with Riley)

3. Бруньелфссон/Хиндман Porsche (Wright Motorsports).

Таким образом, команда Aston Martin (Heart of Racing Team) взяла победы в обоих категориях.


По материалам NASCAR Official Home, The Official Site of the NTT INDYCAR Series, IMSA Official Home, Be on Edge страница в VK.

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