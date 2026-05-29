Компания опередила главных конкурентов.

Компания Samsung Electronics начала отгрузку образцов самой передовой в отрасли памяти клиентам, заняв лидирующие позиции в гонке за поставку основных компонентов для ускорителей искусственного интеллекта (ИИ), производимых такими компаниями, как NVIDIA. Об этом сообщает Bloomberg.

Samsung, которая является крупнейшей компанией Южной Кореи, сообщила о начале поставок первых образцов 12-слойной памяти HBM4E крупным клиентам. Массовое производство HBM4 было запущено в феврале этого года, что подчеркнуло стремительные темпы развития рынка высокоскоростной памяти.

Микросхемы HBM, в которых несколько слоев динамической памяти (DRAM) расположены вертикально друг над другом, что значительно увеличивает скорость передачи данных при одновременном снижении энергопотребления, являются важнейшим компонентом в процессорах искусственного интеллекта (ИИ). Последние используются для обучения и развёртывания крупных языковых моделей, таких как ChatGPT.

Как подчёркивает Bloomberg, в настоящее время компании-производители микросхем памяти конкурируют между собой за заказы на разработку перспективных систем ИИ, поскольку спрос на высокоскоростную и более энергоэффективную память продолжает расти наряду с возросшими инвестициями в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Начало поставок компанией Samsung 12-слойной памяти HBM4 может укрепить её позиции на мировом рынке по отношению к таким конкурентам, как SK Hynix, стремящимся извлечь максимальную выгоду из бума ИИ. Заказы от клиентов и раннее увеличение объемов производства, по сравнению с конкурентами, может помочь Samsung восстановить темпы роста в сегменте премиальной памяти, где компании стремятся удовлетворить растущие потребности производителей ускорителей ИИ следующего поколения.

Компания SK Hynix в апреле заявила, что планирует начать серийное производство HBM4E в 2027 году, а поставка первых образцов клиентам должна начаться во второй половине этого года. Таким образом, Samsung опередила конкурента.