Идея хорошая, но вряд ли её приветствуют в Белом доме.

Вице-президент американской компании OpenAI по глобальным вопросам Крис Лехейн заявил, что у США есть возможность использовать своё лидерство в области технологий искусственного интеллекта (ИИ) для создания глобального механизма управления, который приведёт к созданию более безопасных и устойчивых систем. Заявление прозвучало всего за несколько часов до встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпиином. Об этом сообщает Bloomberg.

«Искусственный интеллект в некоторой степени выходит за рамки многих существующих или традиционных торговых проблем. Существует возможность действительно начать создавать нечто глобальное, и привлечь к этому процессу страны со всего мира, включая Китай», – сказал Лехейн журналистам во время брифинга в офисе компании.

Со слов высокопоставленного руководителя компании, подобная организация могла бы быть похожа на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), участником которого также является и Китай. Данное агентство устанавливает глобальные стандарты безопасности для развития ядерной энергетики с целью предотвращения распространения ядерного оружия.

По словам Лейхена, одним из способов нового глобального органа по контролю за ИИ могло бы стать установление связей между Центром стандартов и инноваций в области искусственного интеллекта Министерства торговли США и институтами безопасности ИИ, которые создаются по всему миру.

Как отмечает Bloomberg, несмотря на то, что руководитель компании OpenAI на брифинге в Вашингтоне и озвучил идею создания глобального органа по контролю за ИИ, пока непонятно, приветствовала ли бы администрация Трампа создание такой организации с участием Китая. Ранее представители Белого дома заявляли, что отвергнут идею всемирного управления технологиями ИИ.

Кроме того, Крис Лехейн подчеркнул, что OpenAI призвала власти США обязать правительственных исследователей оценивать передовые модели, чтобы их безопасность можно было проверить в секретной обстановке. В то же время администрация действующего президента Дональда Трампа работает над подготовкой указа о кибербезопасности в области ИИ, который предусматривает добровольную, а не обязательную проверку моделей перед их внедрением.

Агентство Bloomberg также отмечает, что заявление компании Anthropic о потенциальной глобальной киберугрозе, создаваемой её моделью искусственного интеллекта Mythos, «встряхнуло» политику Белого дома в области ИИ. Перед отъездом американской делегации в Пекин официальные лица из Вашингтона заявили, что изучат возможность открытия нового канала связи с Китаем для регулярного обсуждения вопросов, связанных с ИИ.