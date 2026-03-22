В парке района Чунмин в китайском городе Шанхай проводится «конкурс сна». Единственной целью участников такого необычного состязания является проснуться естественным образом. Победитель соревнований получит денежный приз в размере 3000 юаней (436 долларов США). Об этом сообщает Global Times со ссылкой на местное издание Jimu News.

Житель города Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Восточный Китай, 19 марта 2026 года проходит сеанс терапии с использованием технологии глубокого сна с применением интерфейса «мозг-компьютер». Фото: VCG

Конкурс проводится каждую субботу с 21 марта по 26 апреля, а также 2 и 3 мая, сообщает Jimu News со ссылкой на объявление, размещённое в официальном аккаунте WeChat медиацентра района Чунмин в Шанхае.

В дни состязаний в них могут принять участие по 50 человек. При этом каждый участник должен заплатить регистрационный взнос в размере 299 юаней. Участниками конкурса могут быть только здоровые люди в возрасте от 18 до 50 лет.

Заявлено, что организатор предоставляет профессиональные устройства для мониторинга сна, которые участники должны носить в соответствии с инструкцией. Призы будут распределяться на основе объективных данных, зафиксированными этими устройствами.

Во время конкурса участникам запрещено использовать электронные устройства, такие как мобильные телефоны, для развлечений или общения. Также запрещено принимать любые препараты, предназначенные для улучшения сна.

Участник с наивысшим общим баллом за сон получит титул «верховного бога сна» и денежный приз в размере 3000 юаней, а участники, добившиеся мгновенного сна, получат 2000 юаней.

Общий призовой фонд составляет 10 000 юаней, которые будут разделены между всеми участниками, соблюдающими правила и остающимися в соревновании до конца. Вероятно, в данном случае речь идёт о призовом фонде в каждый день соревнований [прим.].

Сотрудник парка сообщил изданию Jimu News, что на месте проведения состязаний расставлены отдельные палатки с кроватями. Каждый участник конкурса "соревнуется" в отдельной палатке. Граждане могут наблюдать за соревнованиями, но им категорически запрещено входить на их территорию.

Сотрудник службы поддержки мероприятия сообщил, что в первый день проведения состязаний 21 марта все места для участия были заполнены.