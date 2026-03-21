К такому выводу пришли зарубежные авиационные эксперты.

Для проведения испытаний на обледенение российская Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) собрала на одной площадке в Архангельске все три новейших пассажирских самолёта: среднемагистральный МС-21, среднемагистральный Superjet 100 и региональный турбовинтовой Ил-114-300. Все три типа находятся на заключительном этапе сертификации. Даты проведения испытаний уже определены. На этот факт обратило внимание зарубежное профильное издание Flug Revue.

Первым самолётом, совершившим посадку в Архангельске, стал Superjet 100 (SJ-100) с регистрационным номером 97023. Он приземлился в аэропорту этого северного города 12 марта. Самолёт вылетел из аэропорта подмосковного Жуковского и после перелёта продолжительностью 1 час 40 минут прибыл в пункт назначения. Отмечено, что именно инженеры-испытатели выбрали Архангельск для проведения проверок полностью импортозамещённого SJ-100.

В ОАК заявили, что программа испытаний предусматривает серию полётов над Белым морем в стабильных погодных условиях, способствующих образованию льда на передней кромке крыла, воздухозаборниках двигателей и других компонентах самолета.

"Высокая влажность, минусовые температуры и облака с переохлажденными каплями создают необходимые условия для естественного обледенения, чего невозможно достичь во время наземных испытаний", – сказано в заявлении.

Flug Revue отмечает, что фактически Архангельская область из-за своего географического положения на Белом море, по-видимому, идеально подходит для подобных испытательных мероприятий весной. ОАК впервые использует для таких целей местный аэропорт Талаги (международный аэропорт "Архангельск").

Также издание подчёркивает, что никогда прежде опытные варианты сразу трёх новых российских пассажирских самолётов не находились в этом аэропорту одновременно. С прибытием самолёта МС-21-310 (регистрационный номер 73057) 14 марта и, наконец, посадкой обоих опытных образцов Ил-114-300 (регистрационные номера 54115 и 54116 соответственно) 17 марта, Объединенная аэрокосмическая корпорация обеспечила историческую премьеру.

По мнению экспертов Flug Revue, такая консолидация является свидетельством того, что российский авиапром после многолетней задержки теперь намерен максимально эффективно и быстро довести до серийного производства три ключевые гражданские программы.

Испытания в условиях естественного обледенения являются обязательным элементом программы сертификации. Они предоставляют важнейшие данные о том, как аэродинамика самолёта, его двигатели и бортовые системы реагируют на образование льда на критически важных поверхностях. Опытные образцы лайнеров, собранные в аэропорту Архангельска, оснащены соответствующими приборами для измерения обледенения в полёте.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) уже объявило предполагаемые сроки сертификации всех трёх новых типов самолетов. Дмитрий Ядров, глава Росавиации, сказал агентству ТАСС, что сертификация двухдвигательного турбовинтового самолёта Ил-114-300 ожидается в мае 2026 года, регионального самолета SJ-100 – в июле, а среднемагистрального самолета MS-21-310 – в октябре 2026 года. Новый двигатель ПД-8 для импортозамещённого SJ-100, как ожидается, будет сертификацирован в апреле этого года.