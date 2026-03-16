Испытания буду проходить в Архангельской области.

Импортозамещённый среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт МС-21, разработанный Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) совершил перелёт на Север для прохождения сертификационных испытаний в условиях естественного обледенения. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха в своём телеграм-канале.

Пассажирский лайнер МС-21-310. Фото: Святослав Морозов / ОАК

Как сообщается, лайнер перелёт из аэропорта Жуковский в Подмосковье до аэропорта Талаги [международный аэропорт "Архангельск", прим.]. Самолёт преодолел около 1300 километров за 1 час 24 минуты.

"Ловить лёд" МС-21 будет над побережьем Белого моря. Диапазон высот при испытательных полётах составит от 1000 до 4000 метров.

Для испытаний на машину будет установлено специальное оборудование, в составе которого датчики и камеры видеофиксации. В тестовых полётах принимают участие специалисты фирмы "Яковлев" и эксперты сертификационных центров. Отмечено, что наземные службы аэропорта в Архангельске оказывают экипажам всестороннюю поддержку.

Пассажирский лайнер МС-21 является полностью импортозамещённым, то есть он оснащён исключительно системами и агрегатами отечественного производства – от органов управления и механизации крыла до радиоэлектронного оборудования и новейших двигателей турбовентиляторных двигателей ПД-14, разработанных Объединённой двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в государственную корпорацию Ростех).

Российский среднемагистральный самолёт МС-21 был разрабтан для замены иностранных лайнеров аналогичного класса – Boeing 737 и Airbus A320, поэтому является очень востребованным среди отечественных авиаперевозчиков.