Самолёт прибыл в Архангельск для прохождения сертификационных испытаний в условиях естественного обледенения.

Импортозамещённый узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский самолёт Superjet ("Суперджет") отправился на очередной этап испытаний. На этот раз в условиях северных широт. Об этом в своём телеграм-канале сообщает пресс-служба государственной корпорации Ростех.

Как говорится в сообщении, машина, созданная Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в Ростех) совершила перелёт протяжённостью 1200 километров из подмосковного Жуковского в Архангельск. Время полёта составило 1 час 40 минут. В Архангельской области самолёт пройдёт испытания в условиях естественного обледенения.

В ходе испытательной программы будут проверены работа систем и оборудования лайнера при образовании льда на элементах конструкции, что является одним из обязательных этапов сертификациии авиатехники. Для того, что зафиксировать необходимые параметры, "Суперджет" оснастят специальным оборудованием в составе которого датчики и камеры видеофиксации.

Как рассказал ведущий инженер по лётным испытаниям воздушных судов – бортовой оператор Денис Велижанин, выполнение программы испытаний позволит оценить эффективность противообледенительной системы в реальных условиях и подтвердить, что самолёт безопасен при эксплуатации в условиях естественного обледенения.

Ростех отмечает, что за крыльями новейших лайнеров многие километры сертификационных полётов. В том числе и в условиях Севера. Все системы и агрегаты отечественного производства, в том числе двигатели ПД-8 производства Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) показали уверенную работу.