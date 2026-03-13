Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Ростех: Импортозамещённый «Суперджет» отправился на испытания в условиях обледенения
Самолёт прибыл в Архангельск для прохождения сертификационных испытаний в условиях естественного обледенения.

Импортозамещённый узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский самолёт Superjet ("Суперджет") отправился на очередной этап испытаний. На этот раз в условиях северных широт. Об этом в своём телеграм-канале сообщает пресс-служба государственной корпорации Ростех. 

Фото: ОАК

Может быть интересно

Как говорится в сообщении, машина, созданная Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в Ростех) совершила перелёт протяжённостью 1200 километров из подмосковного Жуковского в Архангельск. Время полёта составило 1 час 40 минут. В Архангельской области самолёт пройдёт испытания в условиях естественного обледенения.

В ходе испытательной программы будут проверены работа систем и оборудования лайнера при образовании льда на элементах конструкции, что является одним из обязательных этапов сертификациии авиатехники. Для того, что зафиксировать необходимые параметры, "Суперджет" оснастят специальным оборудованием в составе которого датчики и камеры видеофиксации.

Как рассказал ведущий инженер по лётным испытаниям воздушных судов – бортовой оператор Денис Велижанин, выполнение программы испытаний позволит оценить эффективность противообледенительной системы в реальных условиях и подтвердить, что самолёт безопасен при эксплуатации в условиях естественного обледенения.

Ростех отмечает, что за крыльями новейших лайнеров многие километры сертификационных полётов. В том числе и в условиях Севера. Все системы и агрегаты отечественного производства, в том числе двигатели ПД-8 производства Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) показали уверенную работу.

#новости #авиация #самолеты #импортозамещение #ростех #оак #одк #superjet #суперджет
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали Подземелье с троглодитами, минотаврами и гидрами
1
Археологи нашли в Германии пистолет 1390 года – старейший из найденных в Европе
+
RX 9070 XT и RTX 5070 Ti сравнили на ПК с Ryzen 9 9950X3D в нескольких играх с разрешением 4K
+
У берегов Норвегии обнаружили каменную ловушку для китов возрастом около 1000 лет
+
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
7
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
4
Анонсированные Core Ultra 5 250K Plus и Ultra 7 270K Plus в играх до 24-39% быстрее предшественников
+
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
10
Ещё один владелец RTX 5090 столкнулся с расплавлением адаптера 12V-2x6 от MSI
+
KB5078885 для Windows 10 улучшает стабильность для ряда GPU и обновляет сертификат Secure Boot
1
«Москвич 3» 2026 года всё больше отличается от своего китайского оригинала
+
Sapphire показала кластер из двух мини-ПК с процессорами AMD Ryzen AI Max+ 395
+
Морская пехота США отказалась от новой винтовки M7 ради проверенной HK416
+
Huawei представила складной мобильный роутер Wi-Fi X — аккумулятор 12000 мАч и скорость 5,3 Гбит/с
+
CNBC: Amazon провела экстренное совещание из-за сбоев торговой площадки по вине ИИ
1
Фэнтезийная RPG GreedFall The Dying World вышла из раннего доступа Steam
+
Глава ASUS назвал цену на MacBook Neo в $599 неожиданностью для рынка ПК
2
Intel анонсировала настольные процессоры Core Ultra 7 270K (KF) Plus и Core Ultra 5 250K (KF) Plus
+
Астрономы обнаружили беспрецедентное место столкновения нейтронных звезд
1
NJ Tech сравнили RX 6650 XT 8 ГБ и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в современных играх
+

Популярные статьи

«Свист», «Военная машина»: краткий обзор двух новых фильмов (субъективно)
2
Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
6
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
12
Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам
3
Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
+
Будущим консолям Xbox быть — Microsoft официально подтвердила разработку нового устройства
2

Сейчас обсуждают

asdf2026
00:40
Начиналось все после начала перестройки Просто сейчас наконец-то есть возможность кое что отыграть обратно
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
asdf2026
00:39
Ой бедняжки, тратиться им придеться. Давайте их пожалеем. Вообще подобные разговоры вызывают подозрения что для этого (((бизнеса))) русский не родной язык
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
Konni
00:06
Закон конечно плохой и вредный, но то что Чимбал об этом стал рассуждать тоже плохо.
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
Chimbal Penetrator
23:29
Мне все интересно -они с Берниганом (мужем все известного Непрана -хотя там двойной штурвал NL ) вместе по помойкам шарятся или таки нет ?
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
tHE-CROWD
22:55
> Максимальное энергопотребление заявлено на уровне 225 Вт, что ставит карту в категорию среднего уровня. Не факт. Возможно, что как у всех прочих китайцев, энергопотребление будет 225 +/-5% в любом р...
Видеокарта Lisuan Extreme LX 7G106: конкурент Nvidia и AMD с 12 ГБ GDDR6 и энергопотреблением
tHE-CROWD
22:53
Я, для проверки, вышел из аккаунта GOG и вижу что купить HoMMIII нельзя.
«Герои Меча и Магии III» стали самой продаваемой ретро-игрой на просторах сервиса GOG
salexa
20:48
по миру пойдут типа...расплакались... ч.бизнес всегда издержки +форсмажоры...типа об этом никогжа не дкмали
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
Michael Lo
20:04
Так я и не советовал!..Я,пытался обЪяснить что даже в ДНС за эти деньги можно купить исполнение RTX 5050 лучше.,а если заглянуть на Авито то за эти деньги можно купить уже RTX 5060(в магазинах,не у ча...
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Chato-Boot
19:45
Очередная неудачная попытка Цымбала составить слово "перемога" из простых 4-х русских букв О, П, А, Ж.
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
L1yod
19:09
Новость про одно, на фото вообще fossibot F107 Pro. Еп тваю мать -) даже не поленился поискать по названию как должен выглядеть смартфон этот энерджайзер апекс и звездец это клон выше упомянутого мной...
Energizer показала защищенный смартфон P30K Apex с аккумулятором 30 000 мАч и камерой 200 Мп
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter