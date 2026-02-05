Сайт Конференция
crazycat21
Ростех создал 30-мм артиллерийский снаряд с дистанционным подрывом для борьбы с беспилотниками
Боеприпас для автоматических пушек будет представлен на оборонной выставке World Defense Show 2026.

На Западе всегда пристально следили за российскими оружейными разработками. За последние несколько лет этот интерес значительно усилился по вполне объективным причинам. Эксперты популярного на Западе профильного ресурса Army Recognition обратили внимание на очередное заявление пресс-службы госкорпорации Ростех, в котором говорится о создании нового 30-мм артиллерийского снаряда с шрапнельным зарядом и дистанционным подрывом, предназначенного для борьбы с беспилотниками. Сам снаряд будет показан публике на оборонной выставке World Defense Show 2026, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Саудовской Аравии.

30-мм артиллерийский снаряд с дистанционным подрывом. Скриншот видео Ростеха

Как сообщает Army Recognition со ссылкой на Ростех и информационное агентство ТАСС, новый снаряд предназначен для поражения малых беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов методом программируемого дистанционного подрыва. В условиях продолжающегося конфликта, когда недорогие коммерческие и военные беспилотники стали центральными элементами разведывательных и ударных операций, специализированный противодроновый снаряд для широко распространённых 30-мм автоматических пушек позволяет адаптировать устаревшие боевые платформы к современным реалиями.

В современном бою небольшие беспилотники применяются для корректировки артиллерийского огня в режиме реального времени, ведения постоянного наблюдения за передовыми позициями противника на очень малой высоте, бомбардировки целей и непосредственной атаки техники противника (FPV-дроны).  Малая радиолокационная и инфракрасная заметность таких беспилотников в сочетании с непредсказуемым профилем полёта затрудняют их поражение традиционными фугасными снарядами с точечным подрывом или при помощи ПЗРК. В последнем случае стоимость выстрела несопоставима со стоимостью цели [прим.].

В этом контексте решения на основе артиллерийских систем, оснащённых боеприпасами с дистанционным подрывом, являются оптимальным способом создания смертоносного осколочного облака вблизи цели. При этом компенсируются незначительные ошибки в прицеливании, и есть страховка от того, что цель внезапно сменит курс. 

Army Recognition сообщает, что государственная корпорация Ростех описывает новый боеприпас как 30-мм снаряд длиной 165 миллиметров, оснащённый "осколочным" снарядом и дистанционно программируемым взрывателем. Снаряд оптимизирован для поражения небольших беспилотников, которые трудно сбить обычными бронебойными или фугасными боеприпасами. Соответствующая система управления огнём рассчитывает оптимальную точку детонации вдоль траектории цели, а затем передает настройку взрывателя по оптическому каналу непосредственно перед выстрелом. Как только снаряд достигает запрограммированной точки в пространстве, он взрывается, создавая плотное облако из поражающих элементов, предназначенное для пересечения траектории полёта дрона.

Army Recognition отмечает, что такой подход соответствует более широкой международной тенденции к использованию программируемых боеприпасов с дистанционным подрывом, но в данном случае параметры российского боеприпаса явно настроены для борьбы с БПЛА, а не для общего обеспечения пехоты. Приоритет отдаётся распределению осколков и точности синхронизации, а не проникающей способности.

Этот снаряд предназначен для использования в малокалиберных артиллерийских системах, построенных на базе 30-мм автоматической пушки 2А42, уже установленной на большом количестве российских и экспортных боевых платформ. К ним относятся боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-4, боевые машины десанта БМД-2 и БМД-3, машины поддержки танков БМПТ , а также ударные вертолёты Ми-28НМ и Ка-52М.

#новости #армия #оружие #беспилотники #дроны #ростех #боеприпасы #2а42 #army recognition #world defense show 2026
Источник: armyrecognition.com
