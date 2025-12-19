Сайт Конференция
crazycat21
ЕС предоставит Украине кредит в размере €90 млрд, но не смог договорится об использовании активов РФ
Ещё одно доказательство того, что Европа не заинтересована в завершении конфликта.

Лидеры стран Европейского союза 19 декабря в ходе саммита в Брюсселе решили предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро для финансирования обороны в течение ближайших двух лет. Такой шаг позволил обойти странам блока обойти разногласия, возникшие при обсуждении беспрецедентного первоначального плана оказания финансовой помощи Киеву за счёт суверенных средств России, замороженных на зарубежных счетах. Об этом сообщает Reuters.

Фото: © Carl Court/ Getty Images

Согласно данным агентствам, главы стран объединения также поручили Еврокомиссии продолжить работу над так называемым "репарационным кредитом", основанном на использовании активов РФ. Этот вариант пока оказался нерабочим, прежде всего из-за сопротивления Бельгии, где и хранится большая часть замороженных российских средств.

"Сегодня мы утвердили решение о предоставлении Украине 90 миллиардов евро. В срочном порядке мы предоставим кредит, обеспеченный бюджетом Европейского союза", – заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции после многочасовых переговоров лидеров стран в Брюсселе. 

Отмечено, что идея использования российских активов изначально казалась нереализуемой из-за того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого агентство называет "пророссийским", выступил против неё. Однако Венгрия, Словакия и Чехия согласились разрешить реализацию новой схемы при условии, что она не окажет на них финансового воздействия.

Лидеры стран ЕС заявили, что активы РФ в размере 210 миллиардов евро будут оставаться замороженными до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву репарации. Если это когда-либо произойдёт, то Украина сможет использовать эти средства для погашения кредита.

"Это хорошая новость для Украины и плохая новость для России, и именно этого мы и добивались", – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Reuters сообщает, что вопрос о выделении Украине средств был крайне важен, поскольку собственные средства Киева закончились бы уже во втором квартале 2026 года. Это привело бы к быстрому поражению Украины, и, как опасаются в ЕС, якобы бы приблизило "агрессию" России против блока.

Решение было принято после многочасовых обсуждений между лидерами технических деталей беспрецедентного кредита, основанного на замороженных российских активах, которые оказались слишком сложными или политически нецелесообразными для решения на данном этапе. Основная трудность заключалась в предоставлении Бельгии необходимых гарантий от финансовых и правовых рисков, связанных с потенциальными ответными мерами со стороны России.

Но, в итоге, как заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, "рациональность возобладала", а Европейский союз "избежал хаоса и раскола, и остался единым".

Из-за "напряжённого" состояния финансовых институтов блока, Еврокомиссия предложила использовать замороженные активы РФ для предоставления Киеву кредита или совместного заимствования из бюджета ЕС.

Использование второго варианта позволило заявить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану о дипломатической победе. Это признают даже дипломаты Евросоюза.

По данным Reuters, несколько лидеров ЕС, прибывших на саммит, заявили, что для них крайне важно найти решение вопроса финансирования Украины в течение следующих двух лет, которое позволит её продолжить "борьбу". Они также стремились продемонстрировать силу и решимость европейских стран после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе назвал их "слабыми".

"Мы просто не можем позволить себе потерпеть неудачу", – заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас.

#новости #германия #евросоюз #европа #венгрия #бельгия #кая каллас #замороженные активы россии #мерц #кредит для украины
Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
16:47
Я думаю , из за такого прироста рисковать не стоит. 200 ФПС или 210, какая разница?
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
MriS
16:10
«отказаться от Windows 11 еще на год» 24H2 год назад вышла 😁 Нафиг старье устанавливать.
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Parlous
16:05
Ты два раза обделался. Шварценеггер гражданин Австрии. ria.ru/person/arnold-shvartsenegger Но ты упорно можешь доказывать обратное. Так же как и то, что PocketBook в твоём личном понимании не какляци...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Roamville
15:23
В каком месте они украинские? Это примерно как сейчас Шварценеггера упорно австрияком считать...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Владимир
14:42
я не думал и я рюский ващет) у украины в обще нет этой машины, мотивации к познаниям такие как есть у меня о этой машине. Физюляж блин.... корыто) тогда уж я скажу. А вот корабли из новой морской док...
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
Parlous
14:28
самый смешной последний абзац, все недруги сша крутят пальцем у виска и смеются над тупыми американцами, с другой стороны стартап нашел новый способ воровства денег пентагоном. вчера новость была - Пе...
Американский стартап планирует создать 50 тысяч военных роботов к 2027 году
IRanPast
14:15
Не радуют нас наши недоблогеры
В Германии оснастят фрегаты F127 сразу 96 пусковыми установками для ракет
_x86_64s
14:02
Моя рыдать, кто его стриг, а самое главное чем его брили)))))))))))))))) все кривое и косое, а мы еще к его скриншотам придираемся, вполне нормальные скрины)))
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Malfoi
13:56
6 военных новостей подряд. Сайту пора менять вывески. Новостей про технологии и софт ничтожно мало.
В Германии оснастят фрегаты F127 сразу 96 пусковыми установками для ракет
сергей гришин
13:48
...вес будущей БМП в 42 тонны... Т-80?
Польша может представить прототип тяжёлой БМП Ratel уже в 2025 году
