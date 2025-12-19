Ещё одно доказательство того, что Европа не заинтересована в завершении конфликта.

Лидеры стран Европейского союза 19 декабря в ходе саммита в Брюсселе решили предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро для финансирования обороны в течение ближайших двух лет. Такой шаг позволил обойти странам блока обойти разногласия, возникшие при обсуждении беспрецедентного первоначального плана оказания финансовой помощи Киеву за счёт суверенных средств России, замороженных на зарубежных счетах. Об этом сообщает Reuters.

Фото: © Carl Court/ Getty Images

Согласно данным агентствам, главы стран объединения также поручили Еврокомиссии продолжить работу над так называемым "репарационным кредитом", основанном на использовании активов РФ. Этот вариант пока оказался нерабочим, прежде всего из-за сопротивления Бельгии, где и хранится большая часть замороженных российских средств.

"Сегодня мы утвердили решение о предоставлении Украине 90 миллиардов евро. В срочном порядке мы предоставим кредит, обеспеченный бюджетом Европейского союза", – заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции после многочасовых переговоров лидеров стран в Брюсселе.

Отмечено, что идея использования российских активов изначально казалась нереализуемой из-за того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого агентство называет "пророссийским", выступил против неё. Однако Венгрия, Словакия и Чехия согласились разрешить реализацию новой схемы при условии, что она не окажет на них финансового воздействия.

Лидеры стран ЕС заявили, что активы РФ в размере 210 миллиардов евро будут оставаться замороженными до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву репарации. Если это когда-либо произойдёт, то Украина сможет использовать эти средства для погашения кредита.

"Это хорошая новость для Украины и плохая новость для России, и именно этого мы и добивались", – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Reuters сообщает, что вопрос о выделении Украине средств был крайне важен, поскольку собственные средства Киева закончились бы уже во втором квартале 2026 года. Это привело бы к быстрому поражению Украины, и, как опасаются в ЕС, якобы бы приблизило "агрессию" России против блока.

Решение было принято после многочасовых обсуждений между лидерами технических деталей беспрецедентного кредита, основанного на замороженных российских активах, которые оказались слишком сложными или политически нецелесообразными для решения на данном этапе. Основная трудность заключалась в предоставлении Бельгии необходимых гарантий от финансовых и правовых рисков, связанных с потенциальными ответными мерами со стороны России.

Но, в итоге, как заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, "рациональность возобладала", а Европейский союз "избежал хаоса и раскола, и остался единым".

Из-за "напряжённого" состояния финансовых институтов блока, Еврокомиссия предложила использовать замороженные активы РФ для предоставления Киеву кредита или совместного заимствования из бюджета ЕС.

Использование второго варианта позволило заявить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану о дипломатической победе. Это признают даже дипломаты Евросоюза.

По данным Reuters, несколько лидеров ЕС, прибывших на саммит, заявили, что для них крайне важно найти решение вопроса финансирования Украины в течение следующих двух лет, которое позволит её продолжить "борьбу". Они также стремились продемонстрировать силу и решимость европейских стран после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе назвал их "слабыми".