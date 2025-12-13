Германия продолжает курс на активное перевооружение.

В текущем году бундесвер планирует приобрести 229 колесных артиллерийских установок RCH 155 с дистанционно управляемыми боевыми модулями, оснащёнными гаубицами калибра 155 миллиметров. Стоимость контракта составляет около 3,4 миллиарда евро, что по современному курсу эквивалентно 4 миллиардов долларов США. Соответствующую информацию приводят профильные издания со ссылкой на немецкие СМИ.

Самоходная гаубица RCH 115 с автоматизированным боевым модулем. Фото: KNDSСогласно опубликованным данным, "первоначально рассматриваемый транш" составляет 25 миллионов евро. Ожидается, что поставки новых гаубиц в бундесвер начнутся в период с 2028 по 2029 годы.

Сообщается, что Великобритания внесёт многомиллионную сумму на разработку системы, хотя заключение контракта со стороны Великобритании на закупку в ближайшее время не ожидается.

Отмечено, что Великобритания присоединилась к разработке самоходной артиллерийской установки RCH 155 в 2024 году и намерена использовать систему в качестве замены устаревающих гусеничных самоходных гаубиц AS90.

Установленная на шасси бронетранспортёра Boxer с колёсной формулой 8×8, артиллерийская установка RCH 155 оснащена автоматической башней производства немецкого подразделения KNDS с 155-мм пушкой концерна Rheinmetall/L52 способна вести огонь со скоростью более восьми выстрелов в минуту. При этом максимальная дальность стрельбы достигает 54 километров.

Это единственная в мире башенная самоходная гаубица, способная вести точный огонь на ходу благодаря технологиям стабилизации, заимствованным у современных основных боевых танков и боевых машин пехоты. Бортовой компьютер непрерывно отслеживает самоходной гаубицы и ориентацию орудия, корректируя любые отклонения. Система управления огнём разрешает вести огонь только тогда, когда ствол орудия наведён "точно на цель".

Система кругового обзора обеспечивает наблюдение за окружающей обстановкой на предмет наличия препятствий, которые могут повлиять на траекторию полёта снаряда.

Необитаемая башня оснащена полностью автоматической системой заряжания как снарядов, так и модульных пороховых зарядов. Возимый боекомплект составляет до 30 снарядов со взрывателями и 144 модульных пороховых заряда. Согласно открытым данным, это примерно на 50% больше, чем в стандартных артиллерийских системах, размещённых на шасси армейских грузовиков.

Масса самоходной артиллерийской установки RCH 155 составляет 39 тонн. Её максимальная скорость при движении по шоссе – 103 км/ч. Дальность хода по запасу топлива – около 700 километров.