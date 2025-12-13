Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Германия планирует закупить более 200 самоходных гаубиц RCH 155 на сумму 3,4 миллиарда евро
Германия продолжает курс на активное перевооружение.

В текущем году бундесвер планирует приобрести 229 колесных артиллерийских установок RCH 155 с дистанционно управляемыми боевыми модулями, оснащёнными гаубицами калибра 155 миллиметров. Стоимость контракта составляет около 3,4 миллиарда евро, что по современному курсу эквивалентно 4 миллиардов долларов США. Соответствующую информацию приводят профильные издания со ссылкой на немецкие СМИ.

Самоходная гаубица RCH 115 с автоматизированным боевым модулем. Фото: KNDSСогласно опубликованным данным, "первоначально рассматриваемый транш" составляет 25 миллионов евро. Ожидается, что поставки новых гаубиц в бундесвер начнутся в период с 2028 по 2029 годы.

Сообщается, что Великобритания внесёт многомиллионную сумму на разработку системы, хотя заключение контракта со стороны Великобритании на закупку в ближайшее время не ожидается.

Отмечено, что Великобритания присоединилась к разработке самоходной артиллерийской установки RCH 155 в 2024 году и намерена использовать систему в качестве замены устаревающих гусеничных самоходных гаубиц AS90.

Установленная на шасси бронетранспортёра Boxer с колёсной формулой 8×8, артиллерийская установка RCH 155 оснащена автоматической башней производства немецкого подразделения KNDS с 155-мм пушкой концерна Rheinmetall/L52 способна вести огонь со скоростью более восьми выстрелов в минуту. При этом максимальная дальность стрельбы достигает 54 километров.

Это единственная в мире башенная самоходная гаубица, способная вести точный огонь на ходу благодаря технологиям стабилизации, заимствованным у современных основных боевых танков и боевых машин пехоты.  Бортовой компьютер непрерывно отслеживает самоходной гаубицы и ориентацию орудия, корректируя любые отклонения. Система управления огнём разрешает вести огонь только тогда, когда ствол орудия наведён "точно на цель".

Система кругового обзора обеспечивает наблюдение за окружающей обстановкой на предмет наличия препятствий, которые могут повлиять на траекторию полёта снаряда.

Необитаемая башня оснащена полностью автоматической системой заряжания как снарядов, так и модульных пороховых зарядов. Возимый боекомплект составляет до 30 снарядов со взрывателями и 144 модульных пороховых заряда. Согласно открытым данным, это  примерно на 50% больше, чем в стандартных артиллерийских системах, размещённых на шасси армейских грузовиков.

Масса самоходной артиллерийской установки RCH 155  составляет 39 тонн. Её максимальная скорость при движении по шоссе – 103 км/ч. Дальность хода по запасу топлива – около 700 километров.

#новости #армия #германия #военные новости #бронетехника #бундесвер #rch 155 #boxer #армия 2023
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Найдено подтверждение огромных запасов водорода в земной коре, которого хватит на десятки тысяч лет
2
В Литве построят завод по производству танков Leopard 2A8
4
Амазония может превратиться в «гипертропики» — не имеющий современных аналогов климат
1
B-52 ВВС США совершил перелет на авиабазу Эдвардс для летных испытаний после установки новой РЛС
1
Компания Mangmi анонсировал новую мощную игровую портативную консоль Pocket Max
+
В ОАЭ стартовали продажи автомобилей Lada
+
«Москвич 5» поступил в продажу без малейшего анонса
+
В России создали самый тяжёлый автогрейдер в истории страны массой 35 тонн
3
Разработчик приобрёл систему на базе Nvidia GH200 с 960 ГБ ОЗУ за десятую часть её реальной цены
3
БЕЛАЗ проводит испытания 130-тонного карьерного самосвала с водородной топливной установкой
+
Hardware Unboxed протестировали новый пакет технологий AMD FSR Redstone
1
В Турции обнаружили каменную фигуру с зашитым ртом возрастом 12 тысяч лет
1
В ЕС приняли решение о бессрочной заморозке российских активов
3
Коллапс на рынке памяти грозит сорвать выход Half-Life 3 и Steam Machine
1
Framework увеличила цены на ОЗУ DDR5 на 50% из-за нестабильной ситуации на рынке памяти
+
Digital Foundry продемонстрировали изменения визуализации снега за 30 лет в ПК-играх
+
Процессоры AMD Ryzen 400 обнаружены в последних драйверах чипсета
+
Новый скрипт RemoveWindowsAI удаляет все функции искусственного интеллекта в Windows 11
+
В Эстонии начинают возводить бункеры на границе с Россией
7
Движок NVIDIA OptiX обновился до версии 9.1.0 и теперь требует драйвер серии R590 или новее
+

Популярные статьи

Что известно о глубокой модернизации российского истребителя пятого поколения Су-57М1
+
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
233
Краткий обзор фильма «Тролль 2»
+
Доверие в голосовых чатах Telegram может быть опасным
1
Юбилей Total War обернулся фейерверком анонсов — от Medieval III до Warhammer 40k
2
Выбираем лучший видеорегистратор с двумя камерами
+
Создаю и проверяю пакет обновлений для Chimbalix — CUP-2481
6

Сейчас обсуждают

Papant
23:30
Расчёт не корректен. Почему годовая выработка ? Тут используется суточный цикл, так что результат надо разделить на 365. Но всё равно безумно дорого для массового использования. Даже если подешевеет ...
Солнечные электростанции с накопителем в течении светового дня энергии стали коммерчески выгодными
grazer08
23:25
Выиграют те, кто меньше жадничает: рынок порешает, кто самый хитрозадый.
Рост комиссий на маркетплейсах для продавцов неизбежно вызовет общее подорожание товаров
Papant
23:21
Интересно - что там могло хлопнуть под землёй? Чистый водород не взрывается.
Найдено подтверждение огромных запасов водорода в земной коре, которого хватит на десятки тысяч лет
Ilikethat
22:47
Столько слов, а мог бы просто поставить Linux.🤷
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
Ilikethat
22:41
Это очень специфический пример. А по факту маркетплейсы давят сетевые магазины вроде МВидео, ДНС и тп.
Рост комиссий на маркетплейсах для продавцов неизбежно вызовет общее подорожание товаров
Dzhereli
22:33
Не страшно. Эти деньги в основном ворованные из страны
Reuters: ЕС бессрочно заморозил российские активы
Ilikethat
22:30
Ну ведь бред же пишут?! 🤔 Стоимость хранения киловатт-часа 125$ из этой заметки. Давайте возьмём теплую солнечную Индию к примеру. В 2023 выработали 1700 ТераВаттЧас. Установленные мощности 60% не Ви...
Солнечные электростанции с накопителем в течении светового дня энергии стали коммерчески выгодными
Сергей Анатолич
21:48
Ну теперь можно реквизировать по полной всё что от этих тварей в России осталось, а осталось не мало!
Reuters: ЕС бессрочно заморозил российские активы
DIP32
21:48
Во...во...причем главному врагу.
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
DIP32
21:48
Когда главный противник критикует твоё оружие - это хорошо. Плохо было бы, если бы главный противник его хвалил. Вот, да, беда.
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter