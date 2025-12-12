Повышение цены на вооружение является "нормальной" практикой для США.

Власти Швейцарии заявили, что сократят количество истребителей пятого поколения F-35, приобретаемых у американской оборонной компании Lockheed Martin. Количество самолётов, которое страна теперь приобретёт у США, позволит ей придерживаться первоначального бюджетного плана после роста цены на истребители. Об этом сообщает Reuters.

Истребитель F-35A. Фото: ВВС США

В 2021 году официальный Берн выбрал F-35A в качестве самолёта следующего поколения для замены своего устаревшего парка ВВС. При этом власти Швейцарии заплатили, как они считали, фиксированную сумму в размере 6 миллиардов швейцарских франков (7,54 миллиарда долларов) за 36 самолётов. Однако позже США заявили, что эта сумма была "недоразумением".

Согласно данным информационного агентства, после заседания кабинета министров правительство Швейцарии заявило о том, что поручило министерству обороны приобрести максимально возможное количество истребителей F-35A в рамках запланированного бюджета в 6 миллиардов франков. Примечательно, что покупка этих машин была одобрена населением страны на референдуме, состоявшемся в 2020 году. Правда, с небольшим перевесом.

"В связи с прогнозируемым перерасходом средств поддержание первоначально запланированного количества в 36 истребителей F-35A финансово нецелесообразно", – говорится в заявлении правительства Швейцарии.

Тем не менее, швейцарское правительство отметило что до рассмотрения вопроса о необходимости дальнейших шагов по укреплению обороноспособности Швейцарии кабинет министров может принять решение, которое потенциально позволит достичь первоначальной цели в 36 машин.

Согласно данным Reuters, летом текущего года власти страны подтвердили свою приверженность к покупке американских самолётов, несмотря на то, что администрация Трампа ввела пошлины на экспорт швейцарских товаров в размере 39% от их стоимости. Однако после заключенной в ноябре "сделки" со Штатами, эти пошлины были снижены до 15%.

Правительство Швейцарии также заявило, что из-за изменения ситуации в области безопасности, в настоящее время предпринимаются усилия по модернизации противовоздушной обороны страны в рамках плана, предусматривающего наличие 55-70 современных истребителей.

Швейцарские власти заявили, что потенциальное увеличение количества закупаемых самолётов, помимо F-35A, не зависит от их типов.

Представленная информация не должна вызывать удивления. Для американских оборонных корпораций является вполне нормальным менять стоимость фиксированных контрактов, тем более, что деньги уже уплачены. А потом в Вашингтоне называют первоначальную цену "недоразумением", ссылаясь на целый ряд причин.