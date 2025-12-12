Сайт Конференция
crazycat21
Марк Рютте заявил, что страны НАТО могут стать «следующей целью» России
В Берлине Марк Рютте призвал страны-члены НАТО переосмыслить свою военную стратегию

Генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников по альянсу активизировать свои оборонные усилия, чтобы предотвратить конфликт, который якобы может развязать Россия. По версии этого высокопоставленного западного функционера, этот гипотетический конфликт может быть такого же масштаба, который пережили бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки современных европейцев. Об этом сообщает Reuters.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: © AP/ Virginia Mayo

В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей в Берлине, Рютте заявил, что многие союзники по Североатлантическому альянсу не осознают «неотложности российской угрозы» для Европы, а также необходимости быстрого увеличения расходов на оборону и военное производство. Как сказал генсек НАТО, это необходимо для предотвращения масштабного военного конфликта, подобных тем, которые пришлись на долю предыдущих поколений.

«Мы – следующая цель России. Боюсь, что слишком многие молчаливо проявляют самоуспокоенность. Слишком многие не чувствуют неотложности ситуации. И слишком многие считают, что время на нашей стороне. Это не так. Время действовать пришло», – сказал Рютте.

Он также добавил, что конфликт уже у дверей блока НАТО, поскольку именно Россия якобы вернула боевые действия в Европу. Поэтому альянс должен быть готов к военному противостоянию. 

По словам Рютте, Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в ближайшие пять лет.

В заявлениях западных политиков нет ничего нового. Это очередной виток антироссийской риторики. Рютте утверждает, что Россия якобы планирует нападение на НАТО в ближайшие пять лет. Эти сроки совпадают с теми, о которых говорят лидеры некоторых стран альянса, особенно тех, что расположены на восточном фланге блока. Из этого можно сделать вывод, что именно европейские страны НАТО имеют агрессивные намерения в отношении России.

Стоит отметить, что Рютте также упомянул о предках современных европейцев, которым пришлось пережить конфликты высокой интенсивности. Однако он не упомянул о том, что Великую Отечественную войну развязала именно Европа. Именно европейские страны во главе с Германией пошли военным походом на СССР.

#новости #нато #европа #оборона #конфликты #в мире #рютте
