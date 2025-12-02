Еще одно подтверждение того, кто заинтересован в продолжении конфликта и кто потерял всякую самостоятельность.

Европа опасается, что последние усилия президента США Дональда Трампа (Donald John Trump) по урегулированию конфликта на Украине рано или поздно приведут к заключению соглашения, которое не только "не накажет и не ослабит Россию", как надеялись европейские лидеры, а поставит безопасность Старого света под ещё большую "угрозу". Об этом сообщает Reuters.

Флаги Евросоюза. Фото: AP / © Olivier Matthys

Европе, возможно, даже придется согласиться на растущее экономическое сотрудничество между Вашингтоном, её традиционным защитником в блоке НАТО, и Москвой. Именно последнюю большинство европейских стран и Североатлантический альянс считают наибольшей "угрозой" безопасности Европы.

Reuters отмечает, что несмотря на то, что Киеву удалось выступить против части пунктов мирного плана Трампа, который был назван "крайне пророссийским", любая сделка по-прежнему может нести серьёзные "риски" для Европы.

Однако возможности европейских стран повлиять на вероятное соглашение являются крайне ограниченными. Причина в отсутствии у стран Европы "жёсткой власти" для того, чтобы диктовать свои условия.

В ходе последних переговоров во Флориде между США и Украиной, на которых обсуждался мирный план Трампа, не было европейских представителей. А уже 2 декабря Стив Уиткофф, спецпосланник американского лидера прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В этой ситуации Европе остаётся только наблюдать со стороны.

"У меня сложилось впечатление, что постепенно приходит понимание того, что в какой-то момент будет заключена некрасивая сделка", – сказал Люк ван Мидделар, директор-основатель Брюссельского института геополитики.

Reuters отмечает, что несмотря на свою критику блока НАТО, в июне текущего года Дональд Трамп подтвердил свою приверженность уставу альянса о коллективной обороне после обещаний стран-участниц увеличить военные расходы. Однако планы госсекретаря США Марко Рубио (Marco Antonio Rubio) пропустить предстоящую встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе могут усилить опасения Европы на фоне того, что якобы следующей "целью" Москвы может стать одно из восточных государств альянса.

"Наши разведывательные службы решительно заявляют, что Россия как минимум сохраняет возможность военного конфликта с НАТО. Максимум к 2029 году", ­– заявил ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадепуль.

Европейские чиновники заявляют, что якобы не наблюдают признаков готовности России завершить нынешний конфликт. Но если любая сделка, "не уважающая" территориальную целостность Украины состоится, то они опасаются, что это придаст Москве уверенности и за её пределами.

Президент США Дональд Трамп и другие американские официальные лица ясно дали понять, что видят большие возможности для деловых сделок с Москвой после завершения конфликта. В свою очередь, европейские политики выражают опасение, что прекращение изоляции России от западной экономики даст Москве миллиарды долларов на укрепление своих вооруженных сил.

"Если армия России большая, если ее военный бюджет такой же большой, как сейчас, они захотят снова ею воспользоваться", — заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Reuters отмечает, что европейским политикам не удалось получить "какого-либо влияния" на возможность мирного урегулирования, несмотря на то, что Европа уже предоставила Украине около 180 миллиардов евро помощи с момента начала конфликта. У Европы остаётся "козырь" в виде замороженных российских активов, однако страны ЕС не могут договорится о выделении Украине кредита на 140 миллиардов евро, который позволил бы ей "продолжать борьбу" в течение двух лет.

Чтобы продемонстрировать свою возможность применять "жёсткую силу" так называемая "коалиция желающих" во главе с Францией и Великобритании пообещала развернуть "силы поддержки" после заключения мирного соглашения для обеспечения гарантий безопасности Украины. Однако такое стремление категорически не устраивает Россию. Кроме того, даже если гипотетическое военное присутствие и станет возможным, то оно будет очень скромным и предназначаться для "поддержки" сил Киева, а не для защиты Украины. Ко всему прочему западные войска смогут действовать только при непосредственной поддержке США.