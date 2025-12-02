Никаких фактов, что сделка состоялась, зарубежное издание не предоставило

Популярный профильный ресурс Military Watch Magazine (MWM) сообщает, что "утечка" военно-промышленной переписки показала, что в настоящее время на российском авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре в производстве находятся шестнадцать истребителей завоевания превосходства в воздухе Су-35, заказанных Министерством обороны Ирана. Как пишет издание, сотрудники Минобороны РФ осуществляют контроль приёмки подсистем самолётов, а работа над самими истребителями ведётся с 2024 года.

Истребитель Су-35С. Фото: ОАК

По данным издания, предприятие в Комсомольске-на-Амуре является основной сборочной площадкой для истребителей данного типа. Отмечено, что в настоящее время предпринимаются усилия для увеличения темпов производства. Согласно информации MWM, ранее завод мог выпускать до 14 истребителей Су-35С в год, но в мае текущего года Вадим Бадеха, генеральный директор Объёдинённой авиастроительной корпорации (ОАК), подтвердил, что проводятся мероприятия по увеличению темпов производства самолётов данного типа.

MWM отмечает, что наращивание количества выпускаемых самолётов Су-35С последовало за увеличением темпов производства фронтовых бомбардировщиков Су-34 и истребителей пятого поколения Су-57. Заявлено, что спрос со стороны Ирана, также как и спрос со стороны ВКС России, повлиял на увеличение темпа производства самолётов.

По данным издания, после заявления иранских официальных лиц о размещении заказа на производство истребителей Су-35С, российские официальные документы, опубликованные в конце сентября текущего года, "свидетельствовали" о заказе 48 самолётов данного типа. Из "утёкших" документов стало понятно, что наряду с Алжиром, который мог начать получать истребители ещё в начале года, Эфиопия также могла разместить небольшой заказ на данный тип.

Как пишет MWM, в то время как Алжир и Эфиопия получат самолёты из аннулированного египетского заказа [под угрозой санкций США, прим.], предполагается, что истребители для ВВС Ирана будут в значительной степени модифицированы. Некоторые источники даже предполагают, что самолёты могут быть построены в соответствии с долгожданным стандартом Су-35СМ.

По информации MWM, ограниченность возможностей парка истребительной авиации Ирана была наглядно продемонстрирована в ходе воздушного нападения на страну Израиля и западных союзников в июне текущего года. Несмотря на то, что в распоряжении Ирана имеется около 300 истребителей различных типов, большинство из них являются конструкциями времен войны во Вьетнаме.

По мнению экспертов издания, именно данный факт, делает выход оборонно-промышленного комплекса России на рынок Ирана весьма прибыльным. Возможность дальнейшего расширения заказа Тегерана на Су-35С, также как и локализация производства на иранских предприятиях, остаются весьма вероятными.

MWM пишет, что практическое отсутствие современной истребительной авиации затрудняет для Ирана его стратегическое укрепление на Ближнем Востоке и ограничивает его возможности не только по защите собственного воздушного пространства, но также ограничивает возможности проецировать силу для поддержки своих союзников в Ираке, Йемене, Сирии и Ливане.