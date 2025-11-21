Косвенное признание того, что армия Германии небоеготова.

Генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг (Christian Freuding), инспектор сухопутных войск армии Германии, в интервью немецкой прессе заявил, что ветераны ВСУ, принимавшие участие в боевых действиях, будут приглашены в качестве инструкторов для обучения офицеров бундесвера. Ранее Фройдинг возглавлял ситуационный центр по Украине в Минобороны ФРГ, который координирует военную помощь для ВСУ.

Кристиан Фройдинг. Фото: © ZUMA Press Wire via Reuters Connect

"Мы никогда не сможем воспроизвести опыт, полученный в реальной жизни. Поэтому для меня важно в гораздо большей мере учитывать опыт украинцев в нашем обучении. Я договорился со своим украинским коллегой, что мы хотим привезти ветеранов в Германию", – подчеркнул генерал.

По словам Фройдинга, украинские военные смогут выступить в училищах, где обучаются офицеры и унтер-офицеры [вероятно, будущие, прим.], и рассказать о боевых действиях. Этот опыт затем должен найти отражение в практическом обучении при помощи инструкторов с Украины.

Отмечено, что при этом генерал призвал не проводить прямых параллелей между нынешним конфликтом и возможным конфликтом между НАТО и Россией. По его мнению, гипотетический конфликт развивался бы по совершенно иному сценарию, поскольку возможности НАТО действовать глубоко в зоне боевых действий сухопутными войсками, а также в воздухе, на море и в киберпространстве, совершенно отличаются от возможностей ВСУ.

Фройдинг сказал, что нынешний конфликт должен подтолкнуть Германию к сохранению мира посредством "сдерживания". Он отметил, что Россия анализирует собственный боевой опыт и учитывает его в своей доктрине и программах подготовки личного состава.

Если учесть заявление инспектора сухопутных войск бундесвера [по сути, это главком, прим.], то становится понятно, что Германия продолжает готовится к военному конфликту с Россией. Это – в дополнение к недавним заявлениям немецкого министра обороны Бориса Писториуса. Ясно, что реваншистские настроения в Берлине никуда не делись.

Однако есть одна достаточно серьёзная проблема. Инструкторов с реальным боевым опытом бундесвер, конечно, найти может. Но только из кого Писториус собрался комплектовать немецкую армию в рамках своей амбициозной программы по увеличению численности бундесвера? В настоящее время немецкая армия насчитывает 180 тысяч человек. Согласно планам, к началу 2030-х годов она должна насчитывать уже 260 тысяч "штыков". Однако в Германии не так много желающих служить.