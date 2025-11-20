Новая платформа сочетает в себе гусеничное шасси с электроприводом и 3D-печатный станок.

Если несколько лет наземные самоходные, пусть и дистанционно управляемые платформы на поле боя казались чем-то необычным, то на сегодняшний день ими сложно кого-то удивить. Однако самоходный 3D-принтер для военных нужд – это что-то новое.

Мобильный 3D-принтер FieldRack от NEXOS.Group и CR-3D. Фото: NEXOS.Group / соцсеть

Технологические компании NEXOS.Group и CR-3D из Германии представили FieldRack – мобильный инструмент 3D-печати, способный производить тактические компоненты непосредственно в зонах стихийных бедствий или на поле боя. Об этом сообщают профильные ресурсы.

Новая система смонтирована на гусеничном электрическом вездеходном шасси ROVO от фирмы HAWE Mattro, что позволяет 3D-принтеру перемещаться в условиях пересечённой местности и работать непосредственно там, где понадобится военным.

Целью совместного проекта является создание платформы, которая способна обеспечить выпуск важных компонентов там, где нет возможности разместить централизованные производственные мощности.

"Благодаря промышленным системам 3D-печати CR-3D компания NEXOS.Group расширяет свой технологический портфель и создает новые возможности для объединения производственных линий, роботизированных ячеек и мобильных систем с аддитивными процессами", – говорится в сообщении NEXOS.Group в социальных сетях.

Самоходная платформа FieldRack позиционируется как надежное решение как для военных, так и для других служб, критически важных с точки зрения обеспечения безопасности.

Что касается непосредственного разделения обязанностей в проекте, то компания CR-3D отвечает за создание системы аддитивного производства промышленного уровня, а NEXOS.Group осуществляет интеграцию в модульную платформу.

Платформа была представлена на выставке Formnext 2025, проходившей во Франкфурте, Германия.