Соответствующие заявление в ходе авиасалона в Дубае сделал шеф-пилот фирмы "Сухой" Герой России Сергей Богдан.

На проходящем в Дубае международном аэрокосмическом салоне Dubai Airshow 2025 российская Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") представила истребитель пятого поколения Су-57. В ходе демонстрационного полёта машина произвела настоящий фурор. Пилотировал самолёт шеф-пилот компании "Сухой" Герой России Сергей Богдан.

В настоящее время российский Су-57 является самым совершенным и самым боеспособным среди всех истребителей пятого поколения в мире. Это единственный самолёт своего класса, высокие лётные и боевые характеристики которого были доказаны в ходе военного конфликта высокой интенсивности при противодействии современных систем ПВО и РЭБ.

Графическое представление истребителя Су-75 в полёте. Изображение:ТАСС

Однако в скором времени в линейке российских самолётов пятого поколения ожидается пополнение. Лётчик-испытатель Сергей Богдан в интервью "Первому каналу" сообщил, что первый полёт лёгкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate ("Шах и мат") состоится в начале 2026 года. По его словам, самолёт уже находится в цеху и проходит доработку.

Эту информацию информационному агентству ТАСС подтвердил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Он сказал, что новый лёгкий однодвигательный самолёт Су-75 будет направлен на стендовые испытания в ближайшее время.

Со слов Чемезова, сейчас на создание нового самолёта уходит в среднем от 10 до 15 лет. Зато у "Ростеха" новый истребитель находится практически на стадии полёта.

По мнению главы госкорпорации, новый самолёт будет пользоваться спросом у зарубежных покупателей. Он дешевле [по сравнению с Су-57, прим.], имеет один двигатель, но несёт достаточно вооружения для выполнения всех боевых задач – уничтожения воздушных и наземных целей. По соотношению эффективности, цены и качества он должен получится весьма неплохим.

Демонстратор Су-75 был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. А 19 ноября текущего года на авиасалоне была представлена экспортная версия машины. Максимальная боевая нагрузка истребителя составляет 7400 килограммов, а дальность полёта без подвесных топливных баков – 2900 километров.