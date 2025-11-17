В польской спутниковой сети должно быть от трёх до шести аппаратов.

В текущем месяце Польша намеревается вывести на околоземную орбиту свой первый военный спутник, что должно стать первым шагом её собственных усилиях по созданию системы космического наблюдения на фоне усилившейся "напряжённости" на так называемом восточном фланге НАТО. Об этом сообщает Defense Post.

Художественное представление спутниковой группировки ICEYE в космосе. Изображение: Министерство обороны Польши.

Спутник радиолокационной съемки разработки финской фирмой ICEYE и польской государственной оборонной компанией PGZ, планируется запустить с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с космической военной базы Ванденберг в штате Калифорния. Космический аппарат будет запущен в рамках запланированной официальной Варшавой программы MicroSAR, стоимость которой составляет 860 миллионов злотых, что по нынешнему курсу эквивалентно 236,3 миллиона долларов США.

По данным Defense Post, в рамках программы гарантировано размещение на орбите трёх спутников с возможностью вывода ещё трёх аппаратов. В результате, как надеются в Варшаве, Польша станет обладать собственной разведывательной космической сетью.

Ранее в текущем году финская компания ICEYE в своём уведомлении указала, что новые спутники предоставят Польше суверенный орбитальный потенциал с "самым высоким в отрасли разрешением в 25 сантиметров", что позволит делать чёткие снимки активности на поверхности Земли даже сквозь облака или в темноте.

"Решение… объединяет системы связи и передачи данных, системы безопасности и электропитания, а также антенную систему. Она обеспечивает быструю, эффективную и, прежде всего, оперативную передачу информации получателям на всех уровнях командования Вооружённых сил Польши", – сказал председатель правления PGZ Адам Лешкевич.

По данным Defense Post, в настоящее время Варшава ожидает ещё два спутника, которые были заказаны у фирмы Airbus в 2023 году. Согласно первоначальным планам, эти аппараты должны быть выведены на орбиту в 2027 году в рамках создания совместной с Францией спутниковой группировки.

С учётом приведённой информации, напрашивается логичный вывод о том, что никакой речи о создании Польшей собственной орбитальной группировки и не идёт. Ракета-носитель для первого спутника иностранная. Спутники также импортного производства.