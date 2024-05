Со слов главы USSOCOM, Пентагон получал информацию о происходящем на Украине от британских коллег.

Тот факт, что на территории Украины давно присутствуют кадровые военнослужащие НАТО, уже давно стал секретом Полишинеля. И не просто присутствуют, но даже принимают непосредственное участие в боевых операциях. То есть речь идёт не просто о каких-то военных советниках или инструкторах, а именно о бойцах высокой квалификации. Страны Запада на официальном уровне категорически отвергают просачивающуюся информацию, но шила в мешке не утаить. К тому же в стане противника есть довольно высокопоставленные военные, способные на некоторую откровенность.

Довольно любопытный материал на эту тему опубликовал профильный ресурс Military Watch. Кстати, данное издание имеет американскую "прописку".

Как говорится в публикации генерал Брайан Фентон, занимающий пост главы Командования сил специальных операций США (USSOCOM), поведал о новых подробностях действий подразделений сухопутных войск Великобритании на территории Украины. Американский генерал дал понять, что американских войск там не было, но Пентагон узнавал информацию о продолжающемся конфликте "в основном глазами британских партнеров по спецоперациям", которые тестировали новые подходы к современной войне на реальном театре боевых действий. Генерал США отметил, что британские подразделения специальных операций занимаются разведкой и дают рекомендации по использованию морских беспилотников в акватории Чёрного моря.

Таким образом, констатирует Military Watch, заявление американского генерала является ещё одним подтверждением информации, поступавшей ранее из западных, украинских и российских источников. Слова этого высокопоставленного военного ещё раз подтверждают, какую высокую роль играют британские военные в зоне конфликта.

Одним из знаковых заявлений, сделанных ранее, стали слова генерал-лейтенанта Королевской морской пехоты Великобритании Роберта Магована от 13 декабря 2022 года о том, что с апреля того же года сотни британских морпехов совместно с украинскими военными проводили "операции высокого риска". Британский генерал тогда подчеркнул, что эти операции проводились в особо "чувствительной" обстановке с высоким уровнем военного и политического риска. Отмечено, что заявление британского военачальника появилось спустя месяц после того, как российские источники опубликовали информацию о том, что Королевская морская пехота играет значительную роль на театре военных действий. Данная информация отвергалась в западных СМИ, но потом подтвердилась из-за утечки документов Пентагона.

По данным Military Watch, в декабре 2023 года польский журналист Збигнев Парафьянович сообщил, что получил от официальных лиц Польши подробную информацию об операциях британских войск на Украине. Проводились они с самого начала Специальной военной операции [прим.]. А в феврале 2024 года немецкий канцлер Олаф Шольц подтвердил, что британский спецназ оказывает Украине поддержку при запусках крылатых ракет Storm Shadow. Тогда политик говорил о невозможности передачи Киеву крылатых ракет Taurus из-за отсутствия "сопоставимого" с британцами присутствия немецких военных на Украине. По версии Шольца, применение ракет Taurus невозможно без поддержки Германии.