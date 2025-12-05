Keychron представила K2 HE All-Wood Special Edition — клавиатуру с корпусом из массива орехового дерева, магнитными переключателями и поддержкой настройки точки срабатывания

Keychron выпустила обновленную версию беспроводной механической клавиатуры K2 HE. Новинка отличается от предыдущих моделей наличием корпуса из орехового дерева. Модель K2 HE All-Wood Special Edition сохранила все основные функции серии K2 HE, представленной на выставке CES 2025. Однако она отличается материалом корпуса и некоторыми конструктивными особенностями.

Вместо алюминиевого шасси используется цельный деревянный корпус из ореха, к которому крепится боковая панель из алюминия, обработанная на станке с ЧПУ. Внутри установлены магнитные переключатели Gateron Double-Rail Nebula, поддерживающие настройку точки срабатывания, функцию Rapid Trigger и 360-градусный контроль ввода.

Клавиатура формата 75% предоставляет три варианта подключения: беспроводной через технологию 2,4 ГГц, посредством Bluetooth 5.1 и с помощью проводного соединения через USB-C. Частота опроса составляет 1000 Гц в проводном и 2,4 ГГц-режимах, а в Bluetooth — 125 Гц. Плата оснащена RGB-подсветкой, стабилизаторы — винтовые. Поддерживается полная антифантомная раскладка (NKRO). Настройка параметров — включая точку срабатывания, освещение и сложные макросы — доступна через веб-конфигуратор Keychron.

В комплект поставки входят печатная плата, корпус, алюминиевая пластина, двойные PBT-колпачки OSA для macOS и Windows, а также предустановленные магнитные переключатели. Как и базовая версия K2 HE, эта модификация совместима исключительно с переключателями типа Double-Rail и не поддерживает другие магнитные аналоги от Gateron.

Цена составляет 199,99 доллара США.