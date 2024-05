Xbox одобрила новый игровой проект Ninja Theory. Эта новая игра, разработанная после серии Hellblade, вызвала большой ажиотаж в игровом мире.

Компания Xbox одобрила новую игру от разработчика Hellblade - Ninja Theory. Это подтвердил Windows Central — авторитетный источник в игровой индустрии.

Студия из Кембриджа, Великобритания, которую Microsoft приобрела в 2018 году, продолжает активно работать. Ninja Theory известна такими успешными играми, как Kung Fu Chaos, Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West и DmC: Devil May Cry. В настоящее время студия занимается разработкой экспериментальной игры Project Mara.

реклама

В январе судьба различных команд разработчиков Microsoft оказалась под вопросом. Компания подтвердила планы по увольнениям в Xbox, Bethesda и Activision Blizzard. Всего будет сокращено около 8% сотрудников, то есть примерно 22 000 человек. Это заявление было сделано через несколько месяцев после того, как Microsoft завершила приобретение Activision Blizzard за $69 миллиардов, получив право собственности на такие популярные франшизы, как Call of Duty, World of Warcraft, Diablo и Overwatch.

Ранее Xbox анонсировала Hellblade 2 вместе с консолью Xbox Series X в 2019 году. Игра выйдет в цифровом виде для Xbox Series X/S и PC во вторник 21 мая по цене $50. Её продолжительность будет такой же, как и у предыдущей части.

Глава студии Ninja Theory Дом Мэтьюс выразил благодарность игрокам за поддержку в процессе разработки. Он отметил, что создавать игры тяжело, но студия достигла своей цели — создала захватывающий проект, который заставит игроков думать и чувствовать.