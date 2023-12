Приносит больше возможностей для выбора в партии сгенерированных кадров

После выхода исходного кода FSR 3 от AMD моддеры начали создавать обобщенные моды FSR 3 Frame Generation, которые могут быть легко внедрены в любую игру с поддержкой DLSS 3 Frame Generation. Один из таких модов был создан Nukem9 на GitHub, который опубликовал мод FSR 3, предназначенный для замены существующего в игре файла DLSS на эквивалент FSR 3 от AMD, фактически заменяя DLSS 3 на FSR 3.

Было выпущено несколько других модов для конкретных игр, включая моды FSR 3 для Cyberpunk 2077 и The Last of Us Part I, но моды, подобные тому, что опубликовал Nukem9, являются наиболее значимыми, поскольку их можно применить к любой игре, в которой уже есть встроенная поддержка DLSS 3.

Эти новые моды FSR 3 позволят распространить технологию генерации кадров AMD на многие игры, которые не поддерживают FSR 3, создавая условия для повторения того, чего добились моддеры DLSS в прошлом. Несколько месяцев назад моддеры нашли способ добавить масштабирование и генерацию кадров DLSS 3 в игры с поддержкой AMD FSR 2, неофициально расширив применение DLSS.

Фаза моддинга DLSS была достаточно обширной, и многие предположили, что она напрямую вдохновила разработчиков игр на добавление DLSS в большее количество игр. Альтернативная версия заключается в том, что все больше разработчиков игр просто знакомятся и готовы включить поддержку нескольких вариантов масштабирования. В настоящее время DLSS поддерживают гораздо больше игр, чем FSR, а также аналог XeSS от Intel, но количество игр, поддерживающих все три варианта, относительно невелико. В то же время, моддеры подхватывают эту проблему.

Учитывая, что DLSS-моды заметно повысили популярность технологии апскейлинга Nvidia в целом, у моддеров появилась возможность увеличить использование FSR 3. И конечно, FSR 3 работает с любым GPU - не только с чипами AMD, - а значит, потенциально может быть полезен всем.