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dima0782
Компания Colorful обратилась к AMD для создания нового ПК "все в одном"
Red Team оснастила 27-дюймовый компьютер Ryzen 9 6900HX и Radeon RX 6850M XT

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В последнее время компания Colorful демонстрирует стремление выйти за рамки предложений видеокарт Radeon. Недавно она выпустила две материнские платы Intel Z970, а теперь - новую конфигурацию AIO с тремя вариантами памяти и накопителей. У Colorful есть линейка игровых ПК G-One All-in-One, которая до сих пор базировалась на аналогах процессоров Intel и графических процессоров Nvidia. В новой итерации для ноутбуков в рамках модели G-One Plus 27 используются Ryzen 9 6900HX и Radeon RX 6850M XT 12 ГБ GDDR6.

Ryzen 9 6900HX - восьмиядерный/шестнадцатипоточный процессор на базе архитектуры Zen3+, относящийся к семейству Rembrandt. Он работает на тактовой частоте от 3,3 ГГц до 4,9 ГГц с базовой/повышенной тактовой частотой и имеет TDP 45 Вт. RX 6850M XT - это 7-нм графический процессор на базе Navi 22, обеспечивающий 2560 потоковых процессоров (40 вычислительных блоков). Хотя эта графика не является устаревшей для ноутбуков, в предыдущих отчетах отмечалось, что RX 6800M обеспечивает незначительные улучшения по сравнению с 6800M, но неэффективна по сравнению с этой и графикой RTX 3080 Mobile. Возможно, AMD решила эту проблему с помощью новых обновлений драйверов?

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Colorful

В силу своего форм-фактора охлаждение и отвод тепла являются крайне важными, поскольку AIO-компьютеры не допускают установки дополнительных систем охлаждения. Кроме термопаст и термопрокладок, можно попробовать использовать их, надеясь, что они будут работать лучше. В G-One Plus используются двойные турбовентиляторы с двумя большими ребрами радиатора и независимые тепловые трубки 4 x 10 мм и 1 x 8 мм для CPU и GPU. В iGame G-One Plus используется огромный вентилятор с 52 лопастями, что является усовершенствованием по сравнению со старыми системами AIO.

База AIO также обеспечивает беспроводную зарядку мощностью 5 Вт/ 7,5 Вт/ 10 Вт, что очень удобно для многих пользователей беспроводных устройств и является приятным дополнением для решения "все в одном". Из других особенностей можно отметить наличие подъемной камеры, встроенных динамиков и специальных переключателей яркости/громкости. Поскольку ноутбук выпускается под брендом iGame, Colorful должен соответствовать своему названию и обеспечивать RGB-подсветку. Было бы неплохо увидеть встроенный кардридер, который обычно встречается во многих AIO-компьютерах.

Colorful

Вероятно, это предназначено для внутреннего рынка, что может объяснить ограничение на 4K-мониторы с минимально возможной частотой обновления - Китай, в том числе продаваемые через одного из его интернет-магазинов. Импортировать его можно. Но в реальности из-за его размеров, риска повреждения при транспортировке, более высоких транспортных и таможенных сборов, а также отсутствия местной гарантийной поддержки вряд ли кто-то будет это делать. Однако подобные устройства помогают таким компаниям, как Colorful, определить специфику рынка и стабильно расширять его с каждым поколением вариантов CPU/ GPU.

По умолчанию G-One Plus поставляется в комплекте с ОС Windows 11 Home. Для подключения к сети Ethernet используется контроллер Intel 1225-V, а для беспроводной связи - карта Intel AX211 WiFi 6E/ BT 5.0. Для ввода/вывода данных предусмотрены порт USB 3.2 Gen 2 Type C и порт 3.2 Type-A, 4x USB 2.0, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0 с двумя 3,5-мм разъемами для наушников и микрофона.

Во всех вариантах используется дисплей 4K/ 60 Гц с наклоном 15 градусов и поворотом 5 градусов. Непонятно, зачем Colorful использует разрешение с минимальной частотой обновления, да еще и в такой конфигурации. Другие конфигурации iGame G-One Plus от Colorful, например, вариант Intel Core i7-12700H/ RTX 3060, представляют собой 31,5-дюймовый дисплей с разрешением 2K/ 165 Гц.

При одинаковых CPU/ GPU, мониторе и остальных функциях Colorful предлагает три варианта RAM/ SSD с внутренними ценами в Китае:

  • R9-6900HX/ RX-6850M XT, 16 ГБ DDR5/ 1 ТБ M.2 PCIe 4.0 SSD - ￥6499/ USD 930,50
  • R9-6900HX/ RX-6850M XT, 32 ГБ DDR5/ 1 ТБ M.2 PCIe 4.0 SSD - ￥6699/ USD 944.60
  • R9-6900HX/ RX-6850M XT, 64 ГБ DDR5/ 2 ТБ M.2 PCIe 4.0 SSD - ￥8099/ USD 1142.01
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#amd #colorful #персональные компьютеры #пк все в одном
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