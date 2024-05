Компания Dell готовится к релизу ноутбуков с беспрецедентными процессорами — 10-ядерным Snapdragon X Plus и 16-ядерным Qualcomm Snapdragon X Elite.

Компания Dell объявила о готовящемся к выпуску ноутбуках, которые удивят пользователей своим мощным железом. Новинки XPS 13 и Inspiron 14 Plus станут настоящим подарком для любителей высокопроизводительных устройств.

XPS 13 будет оснащён 13-дюймовым дисплеем, а Inspiron 14 Plus — 14-дюймовым, что уже на старте задает высокое качество изображения. Но настоящей изюминкой этих моделей станут процессоры: XPS 13 получит 10-ядерный чип Snapdragon X Plus, а Inspiron 14 Plus пойдет еще дальше — в нем установят 16-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon X Elite. Такого уровня производительности пока что не предлагал ни один ноутбук на рынке.

С таким железом устройства будут легко справляться с любой задачей, будь то работа с графикой или видео, или же игровые марафоны. Dell не забыла и о подключении: поддерживаемые ноутбуками стандарты Wi-Fi 6E и LTE Advanced обеспечат стабильный и быстрый доступ в интернет, что особенно оценят бизнес-пользователи.

Inspiron 14 7441 Plus также заслуживает внимания: он станет первым ноутбуком, в котором появится 16-ядерный процессор Snapdragon X Elite. А его аккумулятор на 60 Втч позволит не беспокоиться о подзарядке в течение многих часов.

В ноутбуках будет применена современная система охлаждения, которая не позволит устройству перегреваться даже при интенсивной работе. А элегантный дизайн и компактные размеры делают их удобными в использовании как дома, так и в пути.

Dell держит планку новаторских технологий и высокопроизводительных устройств, и эти ноутбуки — тому подтверждение.