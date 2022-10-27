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CD Projekt и польский разработчик Fool's Theory (ранее известный по игре Seven: The Days Long Gone) объявили, что последняя компания находится в процессе переделки первой игры серии «Ведьмак» на движке Unreal Engine 5.
Проект является одной из ранее анонсированных игр, которые CD Projekt представила еще в сентябре. Тогда кодовое название игры было «Canis Majoris». Теперь точно известно, что это ремейк игры.
Согласно CD Projekt, Fool's Theory будет работать с «тем же набором инструментов», который CD Projekt Red использует для разработки следующей игры «Ведьмак». Похоже, это означает, что CD Projekt заинтересована в наличии студии для поддержки, которая могла бы помочь в разработке следующей игры, если потребуются дополнительные ресурсы. Fool's Theory уже оказывала поддержку Larian Studios в разработке серии Divinity и Baldur's Gate 3.
Для многих разработчиков из Fool's Theory работа над ремейком «Ведьмака» станет возвращением к старым игрищам. Это потому, что компания была основана и укомплектована несколькими бывшими разработчиками из CD Projekt Red. Генеральный директор Fool's Theory Якуб Рокош сказал в своем заявлении, что он лично рад снова пересечься с «коллегами-разработчиками со времен совместной работы над «Ведьмак 2» и «Ведьмак 3».
Есть много причин переделать «Ведьмака»
CD Projekt теперь присоединяется к крупным компаниям, таким как Capcom и Naughty Dog, в построении бизнеса на возрождении старых игр. Усилия в основном были финансовым успехом для других разработчиков игр, поскольку они давали им возможность вернуться к первой игре в серии игр, не делая перезагрузки всего бренда.
Такие игры, как Resident Evil 2 Remake и The Last of Us Part I, помогают удерживать эти игры на полках магазинов, а также помогают в продаже этих брендов через другие средства массовой информации, такие как сериалы с актерами или мультфильмы.
На самом деле, у CD Projekt есть довольно прямой интерес для перезапуска «Ведьмака». Если сериал Netflix с участием Генри Кавилла в главной роли продолжит привлекать новых поклонников франшизы, вероятно, есть смысл в том, что они захотят пройти первую часть игры «Ведьмак».
Поскольку игра перестраивается на Unreal Engine 5, у Fool's Theory также будет много возможностей пересмотреть несколько неуклюжую боевую механику первой игры и другие устаревшие концепции. Такие как игральные карты с изображением пинап-артов различных сексуальных партнеров Геральта, которые игроки могут заработать.
Эти карточки были частично зацензурены во время выхода игры в Северной Америке, но в издании Director's Cut первой игры их содержание было полностью восстановлено. Система подвергалась критике на протяжении многих лет за то, что женские тела рассматривались как награда за продвижение игрока.
CD Projekt Red отказалась от карточной системы при создании Ведьмак 2 и Ведьмак 3. Что бы кто ни думал о концепциях секса и сексуальности в играх, вероятно, примечательно, что CD Projekt Red решила отказаться от этой специфической системы, но при этом позволила игрокам Witcher заводить романы с различными женщинами в ходе приключений Геральта.