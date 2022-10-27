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CD Projekt выпустит первую часть игры «Ведьмак» на движке Unreal Engine 5
CD Projekt и польский разработчик Fool's Theory объявили, что первая часть франшизы находится в процессе перехода на движок Unreal Engine 5.
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CD Projekt и польский разработчик Fool's Theory (ранее известный по игре Seven: The Days Long Gone) объявили, что последняя компания находится в процессе переделки первой игры серии «Ведьмак» на движке Unreal Engine 5.

Проект является одной из ранее анонсированных игр, которые CD Projekt представила еще в сентябре. Тогда кодовое название игры было «Canis Majoris». Теперь точно известно, что это ремейк игры.

Согласно CD Projekt, Fool's Theory будет работать с «тем же набором инструментов», который CD Projekt Red использует для разработки следующей  игры «Ведьмак». Похоже, это означает, что CD Projekt заинтересована в наличии студии для поддержки, которая могла бы помочь в разработке следующей игры, если потребуются дополнительные ресурсы. Fool's Theory уже оказывала поддержку Larian Studios в разработке серии Divinity и Baldur's Gate 3. 

Для многих разработчиков из Fool's Theory работа над ремейком «Ведьмака» станет возвращением к старым игрищам. Это потому, что компания была основана и укомплектована несколькими бывшими разработчиками из CD Projekt Red. Генеральный директор Fool's Theory Якуб Рокош сказал в своем заявлении, что он лично рад снова пересечься с «коллегами-разработчиками со времен совместной работы над «Ведьмак 2» и «Ведьмак 3».

Есть много причин переделать «Ведьмака»

CD Projekt теперь присоединяется к крупным компаниям, таким как Capcom и Naughty Dog, в построении бизнеса на возрождении старых игр. Усилия в основном были финансовым успехом для других разработчиков игр, поскольку они давали им возможность вернуться к первой игре в серии игр, не делая перезагрузки всего бренда. 

Такие игры, как  Resident Evil 2 Remake и  The Last of Us Part I, помогают удерживать эти игры на полках магазинов, а также помогают в продаже этих брендов через другие средства массовой информации, такие как сериалы с актерами или мультфильмы.

На самом деле, у CD Projekt есть довольно прямой интерес для перезапуска «Ведьмака». Если сериал Netflix с участием Генри Кавилла в главной роли продолжит привлекать новых поклонников франшизы, вероятно, есть смысл в том, что они захотят пройти первую часть игры «Ведьмак».

Поскольку игра перестраивается на Unreal Engine 5, у Fool's Theory также будет много возможностей пересмотреть несколько неуклюжую боевую механику первой игры и другие устаревшие концепции. Такие как игральные карты с изображением пинап-артов различных сексуальных партнеров Геральта, которые игроки могут заработать.

Эти карточки были частично зацензурены во время выхода игры в Северной Америке, но в издании Director's Cut первой игры их содержание было полностью восстановлено. Система подвергалась критике на протяжении многих лет за то, что женские тела рассматривались как награда за продвижение игрока.

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CD Projekt Red отказалась от карточной системы при создании Ведьмак 2 и Ведьмак 3. Что бы кто ни думал о концепциях секса и сексуальности в играх, вероятно, примечательно, что CD Projekt Red решила отказаться от этой специфической системы, но при этом позволила игрокам Witcher заводить романы с различными женщинами в ходе приключений Геральта.

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