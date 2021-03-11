В PS Store началась распродажа игр со скидками до 80%
В магазине PS Store началась очередная акция, в рамках которой некоторые игры потеряли в цене 85%. Например, с такой скидкой предлагаются RIDE 3, RIDE 3 – Gold Edition, Project CARS 2 Deluxe Edition и Just Cause: XXL Deluxe Edition. Их стоимость составляет 536 рублей, 857 рублей, 1069 рублей и 269 рублей соответственно. Но не эти предложения являются самыми интересными.
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В акции принимает участие несколько десятков проектов. Некоторые из них мы рассмотрим далее, а с полным списком игр вы может ознакомиться в официальном магазине, перейдя по этой ссылке. Акция продлится до 25 марта текущего года.
Обратить внимание стоит на шутер Battlefield V, который с учётом скидки 80% стоит лишь 855 рублей. На столько же подешевел файтинг Tekken 7 – Rematch Edition. Его стоимость составляет по акции 859 рублей. Половину цены потеряли Mafia II: Definitive Edition и Mafia III: Definitive Edition. Купить игры можно за 1249 рублей и 999 рублей соответственно.
Любителям саги «Звёздные войны» стоит обратить внимание на Star Wars Battlefront II – со скидкой 60% обойдётся в 599 рублей. За 899 рублей можно приобрести Devil May Cray HD Collection, куда входят популярные экшены Devil May Cry, Devil May Cry 2 и Devil May Cry 3 Special Edition.
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По спортивным играм, не считая гонок, всё довольно скромно. Полноценных спортивных проектов нет. На распродаже доступны только Super Mega Baseball 3, Super Mega Baseball 2 и NB 2K Playgrounds 2. Стоимость с учётом скидки составляет 1424 рубля, 428 рублей и 549 рублей соответственно.
В завершение отметим специальное «Предложение недели». На этот раз им стал легендарный файтинг Mortal Kombat 11: Ultimate. С учётом скидки 50% игра стоит 1749 рублей.
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