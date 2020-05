Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Huawei P30 и P30 являются последними флагманскими смартфонами китайской компании, которые имеют предустановленные сервисы Google. Они были анонсированы в конце марта 2019 года, за полтора месяца до ввода американских санкций. Судя по всему, ограничения, введённые правительством Соединённых Штатов, серьёзно ударили по позициям производителя на международном рынке.

Как стало известно, компания из Китая готовит к выходу улучшенную версию смартфона Huawei P30 Pro. Промо-кампания стартует на следующей неделе, 15 мая, и продлится до 4 июня текущего года. Обновлённый флагман будет называться Huawei P30 Pro New Edition. Он получит сервисы Google Mobile Services, а это значит, что смартфон сохранит фирменный 7-нанометровый процессор Kirin 980, которым оснащена стандартная версия.

Чем New Edition будет отличаться от обычного издания, пока что неизвестно. В начале этого года компания Huawei представила модель P30 Lite New Edition, которая получила больше памяти. Так, ей досталось 6 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Возможно, Huawei P30 Pro New Edition тоже получит больше ОЗУ и ПЗУ. Хотя обычная Pro-версия и так в зависимости от региона имеет накопитель вместимостью 128-512 ГБ.

Ходят слухи, что грядущая новинка обзаведётся камерой от Huawei P40 Pro, который сейчас возглавляет рейтинг камерофонов DxOMark. Он имеет три модуля с разрешением 50 Мп + 40 Мп + 12 Мп, 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения, а также сенсор ToF. В Huawei P30 Pro установлена камера с модулями на 40 Мп, 20 Мп и 8 Мп.

Напомним, что флагман прошлого года обзавёлся дисплеем OLED формата Full HD+ с каплевидным вырезом для 32-мегапиксельной фронтальной камеры. Аккумулятор имеет ёмкость 4200 мАч и поддерживает 40-Вт проводную зарядку. Беспроводная зарядка тоже предусмотрена. Она имеет мощность 15 Вт. К слову, есть также вероятность, что изменения в New Edition коснутся и подсистемы питания.

Huawei P30 Pro из коробки получил Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9. В конце прошлого года смартфон обзавёлся операционной системой Android 10 в составе прошивки EMUI 10, а на днях китайская компания начала тестировать программное обеспечение EMUI 10.1.