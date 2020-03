Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На сегодняшний день рынок графических ускорителей в сегменте до 300 долларов для настольных компьютеров богат на достойные решения. Например, с таким бюджетом можно приобрести видеокарты NVIDIA серии GTX 16, GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT. Пара последних ускорителей предлагает примерно идентичную производительность, хотя карта компании AMD стоит на 20-30 долларов дешевле. На сайте Hardware Times появилось сравнение двух видеокарт в нескольких популярных играх.

Для тестирования были взяты Zotac RTX 2060 Gaming и Sapphire Pulse RX 5600 XT. Первый ускоритель имеет 1920 ядер CUDA и пиковую частоту 1,755 МГц, а второй – 2304 ядра CUDA и частоту 1,75 ГГц. Обе видеокарты предлагают 6 ГБ памяти с эффективной частотой 14 ГГц и 192-битной шиной, а требования по теплоотводу составляют 160 Вт.

NVIDIA GeForce RTX 2060 AMD Radeon RX 5600 XT Ядра CUDA 1920 2304 Boost-частота 1,755 ГГц 1,75 ГГц Память 6 ГБ, GDDR6 6 ГБ, GDDR6 Эффективная частота памяти 14 ГГц 14 ГГц Разрядность шины 192 бит 192 бит TDP 160 Вт 160 Вт

Тестовый стенд включает процессор AMD Ryzen 9 3900X с материнской платой ASRock X570 Taichi, блок питания Corsair HX1000i и оперативную память Trident Z Royal с частотой 3600 МГц (2 х 8 ГБ). Игры были протестированы с разрешением Full HD и Quad HD.

В тестах при 1080p на максимальных настройках графики (кроме Wildlands) видеокарта Radeon RX 5600 XT оказалась почти в каждой игре лучше. В Deus Ex: Mankind Divided разница в FPS составила сразу 14 к/сек в пользу карты AMD. Ускоритель NVIDIA показал себя лучше лишь в Assassin’s Creed Origins, превзойдя конкурента на 7 к/сек в среднем.

Не смогла GeForce RTX 2060 наверстать упущенное и в тестах с разрешением 2K. Она оказалась лучше, чем Radeon RX 5600 XT в Assassin’s Creed Origins вновь и в Shadow of the Tomb Raider. Во всех остальных играх победу одержал адаптер компании AMD. В Ashes of the Singularity разница в FPS составила 8 к/сек. Правда, стоит отметить, что на максимальных настройках графики в разрешении 1440p ни с одной видеокартой не удалось добиться заветных 60 к/сек в новых играх.

Как итог, Sapphire Pulse RX 5600 XT одержала чистую победу над Zotac GTX 2060 Gaming. Мало того, решение на базе видеокарты AMD ещё и стоит дешевле. Больше графиков со сравнения – здесь