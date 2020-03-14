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NVIDIA GeForce RTX 2060 против AMD Radeon RX 5600 XT – сравнение в играх от Hardware Times

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6
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На сегодняшний день рынок графических ускорителей в сегменте до 300 долларов для настольных компьютеров богат на достойные решения. Например, с таким бюджетом можно приобрести видеокарты NVIDIA серии GTX 16, GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT. Пара последних ускорителей предлагает примерно идентичную производительность, хотя карта компании AMD стоит на 20-30 долларов дешевле. На сайте Hardware Times появилось сравнение двух видеокарт в нескольких популярных играх.

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Для тестирования были взяты Zotac RTX 2060 Gaming и Sapphire Pulse RX 5600 XT. Первый ускоритель имеет 1920 ядер CUDA и пиковую частоту 1,755 МГц, а второй – 2304 ядра CUDA и частоту 1,75 ГГц. Обе видеокарты предлагают 6 ГБ памяти с эффективной частотой 14 ГГц и 192-битной шиной, а требования по теплоотводу составляют 160 Вт.

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Тестовый стенд включает процессор AMD Ryzen 9 3900X с материнской платой ASRock X570 Taichi, блок питания Corsair HX1000i и оперативную память Trident Z Royal с частотой 3600 МГц (2 х 8 ГБ). Игры были протестированы с разрешением Full HD и Quad HD.
NVIDIA GeForce RTX 2060
AMD Radeon RX 5600 XT
Ядра CUDA
1920
2304
Boost-частота
1,755 ГГц
1,75 ГГц
Память
6 ГБ, GDDR6
6 ГБ, GDDR6
Эффективная частота памяти
14 ГГц
14 ГГц
Разрядность шины
192 бит
192 бит
TDP
160 Вт
160 Вт

В тестах при 1080p на максимальных настройках графики (кроме Wildlands) видеокарта Radeon RX 5600 XT оказалась почти в каждой игре лучше. В Deus Ex: Mankind Divided разница в FPS составила сразу 14 к/сек в пользу карты AMD. Ускоритель NVIDIA показал себя лучше лишь в Assassin’s Creed Origins, превзойдя конкурента на 7 к/сек в среднем.

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Не смогла GeForce RTX 2060 наверстать упущенное и в тестах с разрешением 2K. Она оказалась лучше, чем Radeon RX 5600 XT в Assassin’s Creed Origins вновь и в Shadow of the Tomb Raider. Во всех остальных играх победу одержал адаптер компании AMD. В Ashes of the Singularity разница в FPS составила 8 к/сек. Правда, стоит отметить, что на максимальных настройках графики в разрешении 1440p ни с одной видеокартой не удалось добиться заветных 60 к/сек в новых играх.

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Как итог, Sapphire Pulse RX 5600 XT одержала чистую победу над Zotac GTX 2060 Gaming. Мало того, решение на базе видеокарты AMD ещё и стоит дешевле. Больше графиков со сравнения – здесь.

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а ты по ссылке внизу перейди и посмотри все тесты и да 5600 мощней 2060 процентов на 10, а с обновлённым биосом ещё 15% фпс прибавляется
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Тупо ошибся автор, не куда ядра а потоковые процессоры
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nazgulsh
23:43
А когда-то 100 баксов это были вшивые 2500-3000 рублей. А 500 баксов 15000.. И даже что-то премиумное за 1000 баксов было терпимо, 30 штук.
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