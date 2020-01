Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Издание TechSpot решило исследовать средний сегмент графических адаптеров на предмет повышения уровня производительности в период с 2015 по 2019 год. Суть их испытаний заключается в том, чтобы узнать, как сильно выросла производительность графических адаптеров за несколько лет в рамках одной ценовой категории. Для исследования были выбраны по четыре видеокарты NVIDIA и AMD стоимостью от 140 долларов до 180 долларов с завода:

2015 год – NVIDIA GeForce GTX 950 и AMD Radeon R9 370X;

2016 год – NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti и AMD RX 470;

2017 год – AMD Radeon RX 570;

2019 год – NVIDIA GeForce GTX 1650, NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER и AMD RX 5500 XT.

Все графические адаптеры проходили тесты на производительность в играх на высоких или максимальных (в Assassin’s Creed Odyssey – на низких и высоких) настройках параметров графики при разрешении 1080 x 1920 точек (Full HD). Видеокарты были протестированы в таких проектах, как Assassin’s Creed Odyssey, Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare, F1 2019, Gears 5, Far Cry New Dawn, Metro Exodus, Star Wars Jedi: Fallen Order, Rainbow Six Siege, Tomb Raider 2013 и World of Tanks. С результатами можно ознакомиться на изображениях ниже.

Как вы могли заметить, даже графический адаптер Radeon R9 370X американской компании AMD с 2 ГБ памяти, которому в 2020 году исполняется пять лет, смог продемонстрировать не самые плохие показатели в современных играх. Стоит отметить, что Radeon R9 370X является переименованной видеокартой Radeon R9 270X, которая в то же время несильно отличается от Radeon HD 7870, имея повышенную частоту. Да, последняя стоила на 140-180 долларов, а вдвое дороже на момент своего релиза, но вышла она в 2012 году.

Анонсированные в 2015 году графические карты Radeon R9 370X и GeForce GTX 950 (2 ГБ памяти) демонстрируют практически идентичную производительность в играх в среднем – 38fps и 39fps соответственно. А вот адаптерам 2016 года и более новым решениям он заметно уступают. Для сравнения, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с 4 ГБ памяти выдаёт в среднем 52fps, т.е. на 35% больше, а превосходство AMD RX 470 и вовсе оказалось почти двукратным (74fps). Что касается уже упомянутой GeForce GTX 1050 Ti, несмотря на то что с момента анонса модели прошло более трёх лет, она может обеспечить нормальную производительность в некоторых современных проектах.

Как показали игровые тесты, новые видеокарты AMD и NVIDIA, Radeon RX 5500 XT и GeForce GTX 1650 SUPER, которые были анонсированы в 2019 году, возглавили рейтинг, выдав по 91fps. Несмотря на это, об их доминировании в сегменте говорить не приходится. Прирост производительности в сравнении с Radeon RX 470, анонсированной в 2016 году, составил менее 25%, тогда как по сравнению с выпущенной в 2017 году видеокартой Radeon RX 570 производительность увеличилась и вовсе примерно лишь на 15%.