Производительности уже не хватает, но неприхотливые пользователи смогут пройти современные проекты.

Christian Wiediger, Unsplash

Выбор новых видеокарт для ультра-бюджетного компьютера сегодня довольно невелик, а цены зачастую неоправданно высоки, волей-неволей приходится поглядывать на вторичный рынок. При жёстко ограниченном бюджете всё ещё неплохим выбором может быть такая видеокарта, как NVIDIA GeForce GTX 1050. Конечно, про новые технологичные проекты придётся забыть, но с играми прошлых лет данная модель должна справляться. Широко известны варианты GTX 1050 2 ГБ и GTX 1050 Ti 4 ГБ, но существует ещё одна промежуточная версия с 3 ГБ видеопамяти. CUDA ядер у неё столько же, сколько у Ti версии, памяти больше чем у базовой, но из-за меньшей 96-битной шины ниже пропускная способность. Как такая модель показывает себя на сегодняшний день, проверил YouTube блогер RandomGaminginHD.

Все игры тестировались на низких настройках и в разрешении 1080p, только в The Last of Us Part I разрешение рендеринга составило 80% от нативного, что позволило добиться 34 кадров в секунду (к/с) в среднем и это практически на 10% больше, чем у базовой 2-гиговой версии. На удивление, не удалось запустить Red Dead Redemption 2, хотя это уже не самая современная игра. Более производительный чип и дополнительный гигабайт памяти помогли поднять среднюю частоту кадров в Cyberpunk 2077 и Hogwarts Legacy выше 30 к/с, прирост относительно обычной карты составил около 10% и 24% соответственно. Неплохой прирост производительности 3-гиговая карта показала в Forza Horizon 5 и Marvel’s Spider Man Remastered, до 19%, Forza отлично оптимизирована и выдала более 60 к/с, а в пауке средний фреймрейт превысил 40 к/с.

Версия GTX 1050 на 3 ГБ ожидаемо оказалась быстрее базовой модели, иногда дополнительная память помогает добиться минимальной производительности, достаточной для того, чтобы хоть как-то пройти игру. Поэтому, выбор между базовой и 3-гиговой версией очевиден в пользу последней, но только в случае небольшой доплаты.

