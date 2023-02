Протестирован мини-ПК с не самым производительным процессором линейки.

Ранее в этом году Intel представила новые мобильные процессоры вместе с маломощной серией Alder Lake-N. Компания отказалось от брендов Pentium и Celeron в мобильном сегменте, серия просто отмечена буквой N и включает такие модели, как N100, N200 и N300. Все эти модели объединяет наличие только эффективных малых ядер на базе архитектуры Gracemont, флагманский вариант предлагает аж восемь таких ядер, модели N100 и N200 4-ядерные, есть интегрированная графика. Можно ли рассчитывать с такими процессорами на игры, выяснил YouTube блогер ETA PRIME, в его распоряжении оказался мини-ПК MoreFine N9 на базе процессора N100 с частотой до 3,4 ГГц и встроенной графикой с 24 вычислительными блоками EU на частоте 750 МГц. Расчётная мощность процессора всего лишь 6 Вт.

реклама

Казалось бы, какие игры, тем более, что мини-ПК оснащён 4 ГБ одноканальной DDR4, но на деле всё довольно неплохо. Понятно, что в современные проекты с навороченной графикой не поиграешь, но старые игры и эмуляторы игровых консолей работают очень хорошо. Например, стабильные 60 кадров в 720p выдаёт оригинальное издание The Elder Scrolls V: Skyrim, а Half Life 2 на высоких настройках в 1080p вообще показывает за сотню кадров в секунду, а значит и другие игры на движке Source тех лет вполне неплохо будут работать. Можно поиграть даже в GTA V на низких настройках в 720p, стабильные 30 FPS система выдаёт. Что касается эмуляторов, мини-ПК отлично справился с PSP версией God of War Chains of the Olympus, PS2 версией Gran Turismo 4 и другими играми. Тяжелее платформе далась WiiU версия Bayonetta 2, судя по всему, не хватало скорости памяти.





рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

В целом автор тестирования остался доволен платформой и назвал её превосходным претендентом для создания компактного ПК, ориентированного на ретро игры и эмуляторы старых игровых консолей.

Источники ETA PRIME, YouTube VideoCardz * заблокирован в РФ