Розничный образец Core i5-13400 протестировали в ряде игр.

В некоторых регионах процессоры Intel Core i5-13400(F) появились в магазинах до анонса, вскорости в Сети стали публиковать и краткие обзоры розничных образцов. Новинке прибавили четыре эффективных ядра, кэш-памяти, повысили частоты и теперь она больше похожа на i5-12600K прошлого поколения, последний всё же быстрее за счёт больших частот и большего TDP, но, судя по первым тестам, в рендеринге и обработке фото разница в производительности не так велика, как в цене. Теперь i5-13400 протестировали в играх, ресурс Appuals раздобыл процессор и изучил его подробнее.

Экземпляр оказался вариантом C0, считается, что это указывает на кристалл Alder Lake, а не Raptor Lake, которому должен соответствовать степпинг B0. Тестовая платформа была основана на материнской плате Z690, 16 ГБ DDR4-3200 CL16 и GeForce RTX 3080, игры были установлены на жёсткий диск. В однопотоке Cinebench R23 новинка опередила Core i5-12400 на 1,5%, в многопотоке — почти на 30%. Удивительно, но многопоток i5-13400 оказался на 2,5% лучше, чем у AMD Ryzen 5 7600X, однако 6-ядерник AMD на 14% лучше в однопотоке. В CPU-Z расстановка сил такая же, изменения в соотношениях производительности незначительные.

В Appuals протестировали восемь игр, но не везде набор процессоров для сравнения был одинаков, также в одной из игр, Rainbow Six Siege, наблюдались «искажённые результаты» в разрешении 1080p. Стоит отметить, что BIOS плат на данный момент может не иметь некоторых оптимизаций. Рассмотрим средние результаты в разрешении 1080p без учёта Rainbow Six, в оригинальном материале авторы также протестировали игры в разрешении 1440p и приводят показатели кадровой частоты в редких событиях для большего количества процессоров.

Наибольшее преимущество Core i5-13400 над i5-12400 в CS GO, до 43% по среднему количеству кадров в секунду, что странно, уж очень слабые результаты показал i5-12400 и очень высокие i5-13400, обогнав даже i9-12900K на 3,8%. В COD Warzone и Far Cry 6 преимущество составляет 14% и 10,5% соответственно, в Cyberpunk 2077 и Forza Horizon 5 разница невелика — 1,8% и 0,8%. В RDR 2 преимущество нового процессора 3,6%, а в Shadow of the Tomb Raider — 5,2%.

В отношении энергопотребления и нагрева отмечено, что в стресс тесте Core i5-12400 большую часть времени работал на мощности 65 Вт и ниже с пиками до 75 Вт, поведение i5-13400 иное, процессор больше работал на уровне 85 Вт со всплесками до 117 Вт, при этом базовый теплопакет обоих процессоров одинаков и составляет 65 Вт. Под коробочным кулером i5-13400 удалось разогреть до 91°C по P-ядрам, в то время как i5-12400 разогревался до 75…80°C.

Официальные цены новых процессоров ещё неизвестны, одной из недавних находок в Сети является каталог американской торговой сети ShopBLT, сообщает VideoCardz, где процессоры Core i5-13400(F) в коробочном исполнении появились с ценой 244/216 долларов США (USD), этот же продавец предлагает i5-12400(F) по цене 196/170 USD, а i5-12600K(KF) — по цене 305/277 USD. Новая модель на 25…27% дороже прямого предшественника и на 20…22% дешевле разблокированного i5-12600K(KF).

Источники Appuals VideoCardz и momomo_us в Twitter* * заблокирован в РФ