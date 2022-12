В бета-версии драйвера 31.0.101.3959 много нового, в частности, есть поддержка Marvel’s Midnight Suns и The Callisto Protocol, оптимизации для CS GO и Dota 2, исправление ошибок в Victoria 3, Hearts of Iron IV и других играх.

Intel продолжает работать над драйверами для видеокарт Arc Alchemist, оптимизируя производительность не только новых игр, но и старых, с поддержкой не самых современных графических API. Накануне стала доступна бета-версия драйвера 31.0.101.3959 и в ней компания внесла оптимизации для ряда DirectX 9 игр, среди которых League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Payday 2, Guild Wars 2 и другие. Что касается новинок, в списке присутствуют такие горячие релизы, как Marvel’s Midnight Suns, The Callisto Protocol, а также обновления для популярных проектов: World of Warcraft: Dragonflight, 4-я глава Fortnite на базе движка Unreal Engine 5.1.

Также подтянули производительность в ряде DirectX 11 и 12 игр, тут и Dota 2 и Shadow of the Tomb Raider, производительность которой была существенно хуже на DirectX 11, ещё в списке Far Cry New Dawn, а к DirectX 12 играм относятся Call of Duty Modern Warfare 2 и Dying Light 2. В списке исправлений проблемы с текстурами при применении 16-кратного сглаживания MSAA в играх Victoria 3 и Hearts of Iron IV, ряд проблем с мерцанием в Stellaris и Sonic Frontiers. Подробнее об изменениях можно узнать на странице загрузки и в документации к выпуску. Драйвера поддерживают не только видеокарты Arc Alchemist, но и дискретное решение Irisl Xe DG1, а также интегрированную графику ряда семейств процессоров 11-го и 12-го поколения.