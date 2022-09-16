Им стал FP8, только его разделили на несколько форматов...

Intel, NVIDIA и Arm объединились, чтобы выбрать единый формат вычислений для ИИ и машинного обучения. По мере развития отрасли для обучения нейронных сетей сначала использовались 32-битные числа с плавающей запятой, а затем 16-битные, однако спустя некоторое время после этого перехода снова возникли проблемы из-за высоких требований к объёму памяти, вычислительным ресурсам и высокого энергопотребления. Теперь компании предлагают перейти на формат 8-битных вычислений с плавающей запятой FP8, что должно помочь повысить производительность современных систем ИИ с минимальными потерями точности по сравнению с FP16.

реклама

Предлагается использовать два варианта формата: E5M2 и E4M3, где буква E обозначает экспоненту, M мантиссу, а числа за буквами — количество бит для каждой части. Компании планируют совместно представить новые форматы FP8 в международную ассоциацию IEEE в открытом безлицензионном формате для будущего принятия и стандартизации, сообщает ресурс ServeTheHome.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Отмечается, что вычисления в формате FP8 уже поддерживаются в ускорителе вычислений NVIDIA H100 и Intel Habana Gaudi2, кроме того, Intel заявляет о планах внедрять поддержку FP8 в будущие вычислительные и графические процессоры. Arm планирует добавить поддержку FP8 в набор инструкции Armv9 в рамках Armv9.5-A в 2023 году. Подробнее с новыми форматами можно познакомиться в публикации FP8 Formats for Deep Learning, которая доступна в электронном архиве arXiv.org.