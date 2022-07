В июле список пополнят несколько проектов, а осенью ожидаются крупные релизы с поддержкой DLSS и RTX.

Список игр с поддержкой технологии масштабирования на базе ИИ NVIDIA DLSS постепенно расширяется. В последнее время темпы ускорились, компания связывает это с тем, что технология доступна разработчикам игр во всех основных игровых движках, а значит задействовать её в своём проекте можно относительно просто и быстро.

Накануне технология достигла важной отметки — две сотни уже доступных игр и приложений поддерживают NVIDIA DLSS. В июле этот список пополнится парой свежих релизов, 13 июля выходит Loopmancer — смесь платформера, рогалика и экшена во вселенной киберпанка. Ещё через неделю ожидается инди-игра Hell Pie. Обе имеют довольно красивую графику с различными эффектами, в Loopmancer трассировка лучей используется для отражений, а в Hell Pie ещё и для глобального затенения. Как и во многих других играх, в самых тяжёлых режимах при разрешении 4K технология DLSS увеличивает производительность в два и более раз.

Ещё одним большим анонсом становится поддержка масштабирования NVIDIA DLSS и трассировки лучей RTX в нескольких играх, показанных вчера в рамках онлайн мероприятия Nacon Connect — это The Lord of the Rings: Gollum и Steelrising. В первой есть поддержка трассировки лучей для отражений и теней, во второй — только для отражений. Релиз игр запланирован на сентябрь. Также NVIDIA подтвердила, что DLSS будет доступен в Warhammer 40,000: Darktide и A Plague Tale: Requiem на релизе.





Кроме этого, появились новые игры с поддержкой сглаживания на базе машинного обучения DLAA для повышения качества: Baldur's Gate 3 (патч 8) и инди-игра Lumote: The Mastermote Chronicles.