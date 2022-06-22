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В первых игровых тестах видеокарта Intel Arc A380 уступила конкурентам AMD RX 6400 и NVIDIA GTX 1650
Но производительность в 1080p была приемлемая.
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Как и ожидалось, первые обзоры дискретной видеокарты Intel Arc A380 для настольных ПК начали появляться в Китае. Стоит напомнить, что новинка от Intel была представлена в этом регионе на прошлой неделе и позиционировалась как бюджетное решение с лучшим на четверть сочетанием производительности и цены относительно конкурента в лице AMD Radeon RX 6400. Что получилось в итоге, можно посмотреть в обзоре от технического блогера 什么都能测 на платформе Bilibili.

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Intel Arc A380 в нестандартном исполнении от GUNNIR тестировалась на «родной» платформе с процессором Intel Core i5-12400, материнской платой B660 и памятью DDR4. Сравнивали видеокарту Intel с другими представителями бюджетного сегмента: AMD Radeon RX 6500 XT и RX 6400, NVIDIA GeForce RTX 3050 и GTX 1650. Результаты в синтетических бенчмарках вселяли оптимизм, в 3DMark Fire Strike видеокарта выступила на уровне RX 6400, а в более современных Time Spy и Port Royal обогнала всех, кроме RTX 3050. Но в играх картина оказалась куда хуже.

Источник данных: 什么都能测 Bilibili

Тестовый набор включал League of Legends, PUBG Battlegrounds, GTA V, Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 5 и Red Dead Redemption 2 — во всех играх Intel Arc A380 оказалась самой медленной видеокартой. Если отбросить решения с существенно более высокой ценой и рассматривать только прямых конкурентов, то RX 6400 и GTX 1650 в тестировании были производительнее на 9…33%. При этом Arc A380 обеспечивала приемлемую производительность в разрешении 1080p во всех играх.

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3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Результат неплохой, но пока видеокарта проигрывает конкурентам. Вполне вероятно, что со временем производительность подтянут с новыми драйверами, также картина может существенно измениться с релизом XeSS — от эффективных технологий масштабирования сейчас в бюджетном сегменте зависит многое.

Источник:
什么都能测 Bilibili
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#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist
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